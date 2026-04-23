Một ngày của người giàu nhất Việt Nam diễn ra thế nào?

Một ngày làm việc của tỷ phú

Tại Đại hội đồng cổ đông Vingroup sáng 22/4, một cổ đông đặt câu hỏi về lịch làm việc cá nhân của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Ông Phạm Nhật Vượng cho biết một ngày làm việc của ông khá giản dị và không quá khác biệt so với nhiều người.

Theo vị tỷ phú, ông thường bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục và ăn sáng trước khi bước vào công việc. Sau giờ làm, ông chủ yếu dành thời gian cho gia đình và hạn chế xử lý công việc, trừ những trường hợp thực sự khẩn cấp.

"Thỉnh thoảng nếu nảy ra ý tưởng vào nửa đêm, tôi sẽ ghi chú lại để không bị quên", người giàu nhất Việt Nam chia sẻ.

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 22/4, cổ phiếu VIC (Vingroup) tăng trần lên mức kỷ lục 207.200 đồng/đơn vị. Ở vùng giá này, cổ phiếu nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ở mức cao nhất trong nhóm VN30. So với đầu năm 2025, giá VIC đã gấp 10 lần.

Đến cuối phiên, mã chứng khoán này còn dư mua giá trần hơn 1,2 triệu cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh hơn 4,7 triệu đơn vị. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng gần 162 tỷ đồng.

Cùng với VIC, cổ phiếu VHM cũng tăng hơn 3%, lọt top 3 mã có thị giá cao nhất VN30. Cả 2 cổ phiếu "họ" Vingroup đều tạo ảnh hưởng tích cực nhất lên thị trường chung, dẫn dắt xu hướng

Đà tăng này giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 2,7 tỷ USD, đưa khối tài sản chạm mốc 34 tỷ USD vào chiều nay, theo cập nhật từ Forbes. Ông cũng xếp hạng 67 trong top người giàu nhất hành tinh.

Không quay lại sản xuất xe xăng

Tại đại hội, cổ đông đặt ra một số câu hỏi liên quan đến định hướng chiến lược. Cổ đông này cho biết, trong 5 năm qua xu hướng xe điện trên thế giới phát triển mạnh, nhưng gần đây nhiều hãng đang quay lại phát triển dòng hybrid. Vì vậy cổ đông hỏi liệu VinFast có điều chỉnh chiến lược theo hướng này hay không.

Cổ đông cũng bày tỏ lo ngại về chi phí mở rộng thị trường và chi phí vận hành của hãng, cho rằng phần mềm trên một số mẫu xe như VinFast VF e34 hay VinFast VF 8 vẫn còn tồn tại một số trục trặc nhất định.

Ngoài ra, cổ đông đặt câu hỏi vì sao trong 2 năm qua doanh nghiệp chưa đẩy mạnh hơn mảng xe cho thuê và dịch vụ tài xế của Xanh SM để sớm chiếm lĩnh thị trường.

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng khẳng định, VinFast sẽ kiên định với chiến lược xe điện, không quay lại sản xuất xe xăng truyền thống. Theo ông Vượng, doanh nghiệp đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm kéo dài quãng đường di chuyển, trong đó có phương án sử dụng bộ phận sạc bằng xăng để hỗ trợ trong trường hợp khách hàng ở khu vực thiếu trạm sạc hoặc quên sạc pin, dù xe vẫn vận hành hoàn toàn bằng mô-tơ điện.

Liên quan đến hoạt động vận hành, ông Vượng thông tin mảng pin là yếu tố then chốt của xe điện, doanh nghiệp đang triển khai chiến lược cân đối giữa nhiều nguồn cung.

Việc tự chủ pin được triển khai theo 3 hướng gồm: Mua từ đối tác, hợp tác sản xuất và tự sản xuất một phần. Ông Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh doanh nghiệp không theo đuổi mô hình tự sản xuất hoàn toàn mà luôn lựa chọn hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng...