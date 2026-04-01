Cứ 4 giây lại có 10 giao dịch, một mô hình tại Việt Nam hút luồng tiền 300 tỷ mỗi ngày

Theo báo cáo kinh doanh quý 1/2026 của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX), mảng tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích ghi nhận những kết quả khởi sắc.

Với tài chính tiêu dùng, DMX ghi nhận doanh thu trả chậm tăng 50% so với cùng kỳ, chiếm 38% tổng doanh thu của mảng này. Tại DMX, 97% sản phẩm cho phép trả chậm, chiếm 80% thị phần tài chính tiêu dùng.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) – công ty mẹ của DMX, ông Đoàn Văn Hiểu Em – thành viên HĐQT cho biết trả chậm là chiến lược kích cầu mới của MWG thay thế cho các hoạt động khuyến mãi, giảm giá trước đây.

Ông Hiểu Em dẫn chứng việc mua một chiếc smartphone vài chục triệu đồng sau giảm giá vẫn là không dễ dàng với phần lớn khách hàng. Do đó, việc trả chậm giúp mở rộng tệp khách hàng tiếp cận đến sản phẩm.

Theo đánh giá của DMX, việc trả chậm giúp mua sắm dễ dàng khi giá sản phẩm công nghệ có xu hướng tăng. DMX nắm bắt hầu hết nhu cầu mua trả chậm nhờ thị phần vượt trội trong tài chính tiêu dùng cho ICT/CE. Ngoài ra, DMX còn ghi nhận doanh thu hoa hồng từ mua trả chậm.

Với mảng dịch vụ tiện ích, DMX có hơn 3.000 điểm giao dịch trên toàn quốc, ghi nhận 18 triệu lượt giao dịch trong quý 1, tương ứng tổng giá trị giao dịch 27.000 tỷ đồng. Ước tính bình quân cứ khoảng 4 giây lại có 10 giao dịch được thực hiện qua hệ thống của DMX, giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày khoảng 300 tỷ đồng.

DMX cho rằng, lượng traffic tự nhiên có cơ hội chuyển đổi thành khách hàng. Bên cạnh đó, hoạt động này còn mang lại một số lợi ích như doanh thu hoa hồng, doanh thu tài chính từ tổng giá trị giao dịch.

Trong chiến lược giai đoạn 2026-2030, DMX hướng đến trở thành trung tâm thanh toán và tiện ích, triển khai đầy đủ dịch vụ thiết yếu (thanh toán điện, nước, viễn thông…). Các cửa hàng của chuỗi sẽ trở thành hơn 3.000 ATM nạp rút cho hơn 40 ngân hàng. Bên cạnh đó, DMX còn tích hợp lên Super App để cạnh tranh xu hướng thanh toán online.

DMX đặt mục tiêu tạo ra “traffic” và dòng tiền đi qua khổng lồ định kỳ. Đến năm 2030, DMX kỳ vọng mô hình này có thể đạt 150 triệu giao dịch với tổng giá trị 275.000 tỷ đồng (~10 tỷ USD), gấp 2,3 lần sau 5 năm. Năm 2025 trước đó, các “ATM” của chuỗi ghi nhận 64 triệu giao dịch với tổng giá trị 120.000 tỷ đồng.

Hoạt động khởi sắc của mảng tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích đóng góp một phần vào kết quả tăng trưởng tích cực của DMX. Trong quý 1/2026, DMX ghi nhận tổng doanh thu 32.613 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ và đã thực hiện 26% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là 2.206 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ, thực hiện 30% kế hoạch cả năm.