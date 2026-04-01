Một cổ phiếu bất động sản "bốc đầu" kịch trần sau khi báo lãi tăng bằng lần

Ngay từ đầu phiên 22/4, cổ phiếu CTCP SJ Group (mã: SJS) đã thu hút mạnh dòng tiền. Nhờ đó, thị giá nhanh chóng tăng kịch trần lên 58.700 đồng/cp, trong tình trạng “trắng bên bán”, qua đó leo lên vùng cao nhất kể từ đầu năm.

Mới đây, công ty đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với những con số tích cực, tạo đà cho sự bứt phá của cổ phiếu. Cụ thể, SJS ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 317 tỷ đồng, tăng trưởng 122% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu khiến lợi nhuận gộp tăng vọt 140% so với cùng kỳ, đạt gần 229 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí bán hàng và QLDN, SJ Group báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 220 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với khoản lãi 86 tỷ cùng kỳ năm 2025.

Theo văn bản giải trình, SJS cho biết LNST tăng cao trong quý 1/2026 nhờ việc công ty tiếp tục kinh doanh dự án Nam An Khánh.

Trên bảng cân đối tài sản, tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của SJ Group đạt hơn 7.991 tỷ đồng, tăng 111 tỷ so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ghi nhận giá trị 65 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 3.617 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 544 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính cả ngắn và dài hạn có giá trị 1.170 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 1, SJS ghi nhận khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh có giá gốc gần 18 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang phải trích lập dự phòng hơn 12 tỷ đồng, tương ứng mức lỗ tạm tính khoảng 69%. Danh mục này gồm cổ phiếu CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt với giá gốc 16 tỷ đồng và CTCP Đầu tư PV2 với giá gốc 2 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP SJ Group (mã: SJS) tiền thân là một công ty con của Tổng công ty Sông Đà thành lập năm 2001. Vào tháng 4/2022, Tổng công ty Sông Đà hoàn thành quá trình thoái vốn, Sudico trở thành công ty đại chúng với 100% vốn tư nhân. Trước đây, doanh nghiệp này có tên gọi là Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), song đã được đổi tên thành SJ Group vào tháng 4/2024.