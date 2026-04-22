FPT báo lãi hơn 2.800 tỷ đồng trong quý 1, thắng thầu loạt dự án chục triệu USD

Tập đoàn FPT (mã: FPT) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu đạt 12.480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.804 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.487 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4%, EPS (Earning Per Share) đạt 1.460 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 13,7% so với năm trước.

Về kế hoạch năm 2026, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 15,8% và 15% (theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom). Như vậy, sau quý đầu năm, FPT đã hoàn thành được 21% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận.

Trong đó, khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 87% doanh thu và 56% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 10.842 tỷ đồng và 1.566 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11% và 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 10,4%, đạt 9.034 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 18,8% so với cùng kỳ. Kết thúc 3 tháng đầu năm 2026, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 13.833 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2% so với cùng kỳ. FPT liên tục thắng thầu 8 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án) , tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 4.214 tỷ đồng, tăng trưởng 17,7% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như AI/Data Analytics, Cybersecurity, ...

Mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 1.807 tỷ đồng (+14,2% svck) và lợi nhuận trước thuế đạt 98 tỷ đồng (+305,1% svck), chủ yếu nhờ gia tăng tỷ trọng dịch vụ/phần mềm, đặc biệt từ các cơ hội mở rộng ở cả khối khách hàng tư nhân và khu vực công. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 599 tỷ đồng (+13,7%).

Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác tiếp tục duy trì mức tăng trưởng. Doanh thu Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác điều chỉnh nhẹ -4,0% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.638 tỷ đồng. LNTT của Khối đạt 1.238 tỷ đồng, tăng trưởng 24,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ mức tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số từ các công ty liên doanh liên kết.

Hoạt động kinh doanh nổi bật trong Quý 1 năm 2026

FPT ký hợp đồng AI hàng chục triệu USD với tập đoàn vật liệu toàn cầu

FPT ký hợp đồng AI trị giá hàng chục triệu USD với một tập đoàn sản xuất vật liệu hàng đầu thế giới, triển khai trên nền tảng FleziPT nhằm tối ưu vận hành và nâng cao độ tin cậy hệ thống. Giải pháp dự kiến giúp khách hàng giảm tới khoảng 40% chi phí trong vòng 3 năm, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi từ các dự án AI thử nghiệm sang triển khai trên quy mô toàn doanh nghiệp, hướng tới mô hình Agentic AI. Thương vụ cho thấy quy mô các hợp đồng AI đang tăng lên đáng kể và nhu cầu đã chuyển sang giai đoạn triển khai thực tế trên quy mô lớn, qua đó củng cố vị thế của FPT trong vai trò đối tác chuyển đổi AI end-to-end tại các thị trường phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Ứng dụng AI nâng cao năng suất cho Top 10 tập đoàn điện lực Nhật Bản

FPT ký kết thỏa thuận hợp tác dài hạn với Tập đoàn Điện lực Chugoku (Top 10 tại Nhật Bản), triển khai các giải pháp cloud, hiện đại hóa hệ thống và nền tảng số tích hợp AI nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống. Dự án bao phủ quy mô lớn với gần 40 công ty thành viên, trong đó việc triển khai Microsoft 365 và tự động hóa quy trình (RPA) đóng vai trò nền tảng để chuyển đổi sang mô hình vận hành linh hoạt và số hóa. Cách tiếp cận “AI-First” giúp đẩy nhanh chuyển đổi các hệ thống legacy, cải thiện năng suất và tạo tiền đề triển khai sâu hơn các ứng dụng AI và tự động hóa trong tương lai.

Hợp tác chiến lược với LG CNS thúc đẩy giáo dục ứng dụng AI tại Đông Nam Á

Tập đoàn FPT và LG CNS vừa ký kết quan hệ đối tác chiến lược nhằm mở rộng các giải pháp giáo dục và đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam và toàn bộ thị trường Đông Nam Á. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các nền tảng giáo dục AI như LENS (dịch vụ đào tạo ngôn ngữ) và A+CE (đào tạo kỹ năng giao tiếp), hỗ trợ cá nhân hoá học tập, đa ngôn ngữ và linh hoạt theo nhu cầu khách hàng. FPT sẽ dẫn dắt phát triển thị trường, tư vấn, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ vận hành cho khách hàng trong khu vực, trong khi LG CNS cung cấp công nghệ lõi và nâng cấp liên tục. Hợp tác này tiếp nối quan hệ lâu dài từ năm 2019, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp tại Đông Nam Á.

Khởi công tổ hợp giáo dục quy mô 5.800 học sinh, sinh viên tại Hải Phòng

FPT khởi công tổ hợp giáo dục tại Hải Phòng với quy mô đào tạo hơn 5.800 học sinh, sinh viên trên diện tích khoảng 10ha, bao gồm đầy đủ các cấp từ phổ thông liên cấp đến cao đẳng và đại học. Giai đoạn 1 dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027, với hệ thống giảng đường, ký túc xá và hạ tầng đào tạo hiện đại phục vụ trực tiếp hoạt động học tập và nghiên cứu. Dự án góp phần mở rộng hệ sinh thái giáo dục của FPT tại miền Bắc, đồng thời trực tiếp bổ sung nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cho các lĩnh vực như AI, dữ liệu, bán dẫn và chuyển đổi số. Về mặt chiến lược, đây là bước đi nhằm chủ động “build supply” talent trong bối cảnh nhu cầu nhân lực công nghệ tăng nhanh, qua đó hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của mảng công nghệ và củng cố lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực của FPT.