Thuduc House thoát nạn

Theo Duy Quang | 22-04-2026 - 22:35 PM | Thị trường chứng khoán

Thuế TPHCM ra thông báo chấm dứt các biện pháp cưỡng chế hành chính đối với Thuduc House, gỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn đối với việc chuyển dịch, thế chấp tài sản thuộc sở hữu giúp doanh nghiệp này tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài.

Ngày 21/4, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) cho biết đã nhận được thông báo từ Thuế TPHCM về việc thực hiện bản án hành chính phúc thẩm số 332/2025/HC-PT ngày 23/9/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM.

Theo nội dung thông báo, cơ quan thuế chính thức thi hành bản án, qua đó chấm dứt các biện pháp cưỡng chế hành chính đối với TDH, bao gồm việc dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; ngừng sử dụng hóa đơn; phong tỏa tài khoản ngân hàng (đã đình chỉ xét xử các quyết định này do hết hiệu lực tại thời điểm xét xử); và các thông báo tiền nợ thuế từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2025 liên quan đến phần tiền chậm nộp hơn 365 tỷ đồng.

Theo TDH, việc thực thi bản án này đã trực tiếp gỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn đối với việc chuyển dịch, thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Thuduc House. Điều này giúp TDH tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài.

Thuduc House là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nhưng lại vướng vào vụ án hình sự buôn lậu linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2019.

Theo bản án phúc thẩm ban hành ngày 3/5/2024, Thuduc House phải hoàn trả hơn 365 tỷ đồng cho Cục Thuế TPHCM. Đây là tiền thuế giá trị gia tăng mà Thuduc House được hoàn từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019 liên quan đến hoạt động buôn lậu linh kiện điện tử.

Kết thúc năm tài chính 2025, TDH ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 110 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Vào ngày 24/4 tới, TDH sẽ tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

