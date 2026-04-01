Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập kỷ lục chưa từng có ở Việt Nam, vượt qua cả vợ cũ của Bill Gates

Đây là lần đầu tiên có một người Việt Nam lập được kỷ lục này.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 22/4 vừa trải qua một phiên đảo chiều đáng chú ý. Động lực chính đến từ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup . Nhóm cổ phiếu này đóng vai trò “đầu kéo” giúp VN-Index đảo chiều thành công và nới rộng đà tăng về cuối phiên.

Cụ thể, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng trần lên mức kỷ lục là 207.200 đồng/đơn vị. So với đầu năm 2025, cổ phiếu VIC đã tăng giá gấp 10 lần. Cổ phiếu VIC tăng vọt đúng ngày Tập đoàn Vingroup tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Hà Nội. Đáng chú ý, đà tăng cao của cổ phiếu đã đưa giá trị vốn hóa của Vingroup lên tới gần 1,6 triệu tỷ đồng. Đây vừa là kỷ lục mới của chính doanh nghiệp, vừa của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cùng với VIC, cổ phiếu VHM tăng hơn 3%, khi lọt top 3 mã có thị giá cao nhất VN30. Như vậy, cả 2 cổ phiếu của Vingroup đều tạo được ảnh hưởng tích cực nhất lên thị trường chung, qua đó dẫn dắt xu hướng.

Tương tự, một cổ phiếu “họ Vingroup” là VRE cũng tăng 2,2%. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, các cổ phiếu của Vingroup đóng góp hơn 26 điểm cho VN-Index.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại lập kỷ lục mới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu thứ 67 trên thế giới. Ảnh: Forbes

Với đà tăng của cổ phiếu, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có thêm 2,7 tỷ USD, đưa khối tài sản của ông chạm mốc 34 tỷ USD vào tối nay (theo Forbes). ﻿ Tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện xếp hạng 67 trong top người giàu nhất hành tinh.

Với mức tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua nhiều tên tuổi đáng chú ý như MacKenzie Scott, Huang Shilin hay Melinda French Gates (vợ cũ của tỷ phú Bill Gates).

Giá cổ phiếu VIC hôm nay tăng mạnh có thể là do nhiều thông tin tích cực. Đặc biệt, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 22/4, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, đã có nhiều chia sẻ liên quan đến định hướng phát triển các ngành nghề kinh doanh của tập đoàn. Trong đó có tình hình hoạt động của VinFast.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết sẽ nghiên cứu sản xuất thêm những mẫu xe mới, có thể chạy quãng đường dài hơn nếu khách hàng lỡ "quên không sạc". Đồng thời, ông khẳng định sẽ không bao giờ sản xuất lại xe xăng.

Năm 2026, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu 485.000 tỷ đồng, tăng gần 46% so với năm trước, và lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, tức là gấp gần 3 lần năm trước.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lời các câu hỏi của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra sáng 22/4. Ảnh: VIC

Tại Đại hội, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng chia sẻ về định hướng “doanh nghiệp kiến tạo” của tập đoàn Vingroup. Theo ông, định hướng kiến tạo sẽ được triển khai trên nguyên tắc linh hoạt và dựa vào năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.

"Về nguyên tắc, lĩnh vực nào cần kiến tạo thì chúng tôi sẽ tham gia. Những gì chúng tôi có thế mạnh và có khả năng làm tốt thì sẽ nỗ lực thực hiện", tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói.

Người đứng đầu Vingroup nhấn mạnh, với quy mô của một doanh nghiệp, Vingroup không thể làm tất cả mọi thứ mà sẽ tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo ra khác biệt.