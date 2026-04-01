Chủ tịch Bia Hà Nội: Ngành bia chật vật, bàn tiệc giờ chỉ còn một vài chai bia, Habeco vẫn “uptrend”

Sáng 22/4, Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã BHN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, thông qua kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu thận trọng hơn so với những năm trước.

Cụ thể, doanh thu mục tiêu đạt 7.799 tỷ đồng, tăng khoảng 2%, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến 234 tỷ đồng, giảm 41% so với thực hiện năm 2025.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết việc lợi nhuận "cài số lùi” xuất phát từ bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Ngay từ đầu năm, chuỗi cung ứng đã chịu tác động bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, kéo theo biến động về tỷ giá, lãi suất, giá dầu và chi phí logistics.

Trước đó, năm 2025 được xem là một năm tương đối tích cực của Habeco trong bối cảnh ngành bia đối diện nhiều khó khăn. Doanh thu thuần đạt hơn 7.683 tỷ đồng, tăng 4,3% và vượt 3% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 400 tỷ đồng, cao hơn 75% so với mục tiêu đề ra.

Chia sẻ tại đại hội, ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT Habeco nhận định năm qua là giai đoạn đầy thách thức đối với ngành bia, đặc biệt khi Nghị định 100 làm thay đổi rõ rệt hành vi tiêu dùng.

" Bây giờ vào các nhà hàng, quán ăn, người ta không còn để cả két bia mà chỉ bày một vài chai. Đi đám cưới, trên mặt bàn chỉ có hai chai/lon bia, không như ngày xưa nữa. Kể cả trong các hội nghị, hội họp, mọi người cũng không uống" , ông Thanh nói.

Dù vậy, lãnh đạo Habeco đánh giá thương hiệu Bia Hà Nội vẫn đang trong xu hướng uptrend. Trong khi nhiều hãng bia lớn sụt giảm doanh thu, doanh nghiệp tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu tại thị trường miền Bắc, đồng thời ghi nhận sự bứt phá tại khu vực phía Nam.

Đại diện công ty cho biết việc mở rộng thị trường phía Nam đã đạt những kết quả rõ rệt khi tăng trưởng trên 80% trong mấy năm qua. Đặc biệt, sản phẩm Bia Hà Nội ngày càng xuất hiện rộng rãi tại các nhà hàng, quán ăn – nơi trước đây chủ yếu tiêu thụ các thương hiệu như Heineken, Tiger hay Bia Sài Gòn.

Song song với mở rộng thị trường, Habeco cũng chú trọng đổi mới sản phẩm. Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược mỗi năm ra mắt một cải tiến mới, giống như chiến lược của Iphone. Năm 2025, việc ra mắt sản phẩm Keng 1L rất thành công, nâng tầm đẳng cấp của Bia Hà Nội.

Liên quan đến chiến lược “Nam tiến”, lãnh đạo Habeco cho rằng sự hiện diện của Bia Hà Nội đang góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng tại khu vực này, đặc biệt là sự phổ biến của bia hơi. Thực tế cho thấy sản lượng bia hơi của một số đơn vị phía Nam đã tăng mạnh trong những năm gần đây.

Trước đây, Sài Gòn chỉ có bia chai là được ưa chuộng còn bia hơi chỉ có một xưởng Sài Gòn Bình Tây sản lượng chỉ 10 triệu lít/năm nhưng bây giờ đã sản xuất 20 - 30 triệu lít/năm.﻿

" Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thay đổi thói quen uống bia có đá của người miền Nam sang uống bia lạnh không đá để giữ nguyên hương vị tinh tế của Bia Hà Nội. Bia là một sản phẩm tuyệt vời của nhân loại, phải thưởng thức được cả chất liệu, hương vị" , ông Thanh nói.