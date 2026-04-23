Vì sao lợi nhuận công ty nhà Hóa chất Đức Giang "bốc hơi" một nửa so với cùng kỳ?

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (mã: PAT) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt gần 422 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, chi phí giá vốn lại tăng mạnh hơn 13% khiến lợi nhuận gộp co hẹp một nửa so với cùng kỳ, chỉ còn 58 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính được cải thiện 24%, đạt gần 13 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 15% còn hơn 2 tỷ. Ngoài ra, các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm lần lượt 32% và 33% so với quý 1/2025.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của PAT đạt hơn 50 tỷ đồng, sụt giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: BCTC quý 1/2026 của PAT

Theo văn bản giải trình, doanh thu quý 1/2026 của PAT giảm 3% so với cùng kỳ do giá bán sản phẩm phốt pho vàng không có biến động nhiều, giá vốn sản xuất tăng 14% do nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh. Do đó, lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/5 tới đây, Phốt Pho Apatit Việt Nam sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 tại phường Việt Hưng, Hà Nội để bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS.

Đồng thời, Đại hội dự kiến miễn nhiệm ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch HĐQT) và 3 thành viên HĐQT bao gồm ông Đào Hữu Duy Anh, Phạm Văn Hùng và Đặng Tiến Đức do đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an. Tương tự, bà Phạm Thị Bích, Trưởng ban Kiểm soát cũng bị đề nghị miễn nhiệm do đang bị khởi tố.

Hiện Hóa Chất Đức Giang (mã: DGC) đang nắm quyền chi phối Phốt Pho Apatit Việt Nam thông qua công ty con sở hữu 100% vốn là Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai. Tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai là cổ đông chi phối PAT với tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Đào Hữu Duy Anh và ông Đào Hữu Huyền nắm giữ tổng cộng 16,72% vốn PAT.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 PAT ghi nhận doanh thu thuần 1.923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 347 tỷ đồng. Doanh nghiệp này chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 và đã có văn bản công bố thông tin về việc xin chậm nộp.

PAT nêu rõ, ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã công bố việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) và các đơn vị liên quan, trong đó có Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị niêm phong và thu giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, do vậy Công ty chưa thể thực hiện được công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.