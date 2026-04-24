ĐHĐCĐ Masan 2026: Bứt phá với mục tiêu doanh thu gần 100.000 tỷ đồng, WinCommerce bước vào chu kỳ "hái quả"

Tham vọng đỉnh cao mới và cú hích từ Quý 1/2026

Nhìn lại năm 2025, Masan đã thể hiện khả năng tối ưu hóa vận hành xuất sắc. Dù doanh thu đi ngang ở mức 81.621 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận mức tăng trưởng vọt lên 6.764 tỷ đồng (tăng hơn 58% so với năm 2024).

Bước sang 2026, Masan đặt ra kế hoạch kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động. Cụ thể, tập đoàn hướng tới mục tiêu doanh thu tiệm cận mốc 100.000 tỷ đồng (kịch bản tích cực là 98.000 tỷ đồng). Tương ứng, lợi nhuận sau thuế dự kiến dao động trong khoảng 7.250 – 7.900 tỷ đồng.

Bảo chứng cho tham vọng này chính là kết quả kinh doanh bùng nổ ngay trong Quý 1/2026. Doanh thu hợp nhất của MSN tăng trưởng 27,1%, trong khi Lợi nhuận sau thuế trước cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng trải đều trên các trụ cột chính: lợi nhuận WinCommerce (WCM) tăng 3,5 lần, Masan Consumer (MCH) tăng 11,5%, Masan MEATLife (MML) tăng 66,3% và Phúc Long Heritage (PLH) tăng 80,8%.

Công nghệ AI và "Hệ điều hành tiêu dùng cOS"

Điểm nghẽn lớn nhất của thị trường bán lẻ Việt Nam hiện nay là sự phân mảnh, khiến người tiêu dùng phải gánh thêm 15-20% chi phí. Lời giải của Masan chính là "Hệ điều hành tiêu dùng" (Consumer Operating System - cOS) – nền tảng số hóa kết nối nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng.

Hệ thống cOS này được cấu thành từ các yếu tố cốt lõi:

Chương trình hội viên WinX﻿ : Đã cán mốc 15 triệu hội viên và đang hướng tới mục tiêu 50 triệu. Đây là nguồn dữ liệu thời gian thực khổng lồ về hành vi mua sắm.

: Đã cán mốc 15 triệu hội viên và đang hướng tới mục tiêu 50 triệu. Đây là nguồn dữ liệu thời gian thực khổng lồ về hành vi mua sắm. Hệ thống Digital 4P : Quản trị xuyên suốt từ việc chấm điểm vị trí mở mới cửa hàng (Place), tối ưu danh mục sản phẩm theo địa phương (Product), cá nhân hóa giá bán (Price) đến các chương trình khuyến mãi trực tiếp (Promotion).

: Quản trị xuyên suốt từ việc chấm điểm vị trí mở mới cửa hàng (Place), tối ưu danh mục sản phẩm theo địa phương (Product), cá nhân hóa giá bán (Price) đến các chương trình khuyến mãi trực tiếp (Promotion). Chuỗi cung ứng Supra : Ứng dụng Machine Learning để dự báo nhu cầu và tự động châm hàng, giảm thiểu chi phí logistics.

Mục tiêu của Wincommerce đến năm 2030 là doanh thu 120.000 tỷ với 13.000 cửa hàng

WinCommerce: Từ tái cấu trúc đến cỗ máy tạo lợi nhuận

Điểm sáng rực rỡ nhất trong chiến lược 2026 là sự lột xác của hệ thống WinCommerce. Từ khoản lỗ 3.700 tỷ đồng năm 2019, WCM đã cắt giảm được 30% chi phí đầu tư và vận hành mỗi cửa hàng (so với 2020) và chính thức đặt mục tiêu mang về 1.000 tỷ đồng lợi nhuận ngay trong năm 2026.

Với tỷ suất sinh lời đạt mức 40% và thời gian hoàn vốn dưới 3 năm cho một cửa hàng mới, WCM đang tăng tốc mở rộng mạng lưới, đặc biệt tiến sâu vào khu vực nông thôn (chiếm 70% số cửa hàng mở mới). Tập đoàn lên kế hoạch mở mới tối thiểu 1.500 điểm bán mỗi năm, hướng tới cột mốc 13.000 cửa hàng vào năm 2030.

CEO Masan Group Danny Le chia sẻ tại đại hội

MCH & MML: Mở rộng "Đại Kết Nối" với mô hình truyền thống

Không chỉ phát triển hệ thống nội bộ, Masan đang mang công nghệ của mình đi số hóa toàn bộ thị trường bán lẻ truyền thống thông qua nền tảng Retail Supreme.

Theo đó, MCH đang chuyển đổi mô hình phân phối từ kênh bán sỉ sang quản lý theo địa bàn, giúp tăng số lượng sản phẩm trên mỗi đơn hàng lên trung bình 5,5 SKU. Mục tiêu đến cuối năm 2026, nền tảng này sẽ đạt 1 triệu điểm bán. Song song đó, mô hình WIN+ đang trao quyền cho 70.000 cửa hàng tạp hóa đối tác, nâng cấp trải nghiệm bán lẻ truyền thống lên tiêu chuẩn hiện đại.

Masan Consumer (MCH) cũng đang đẩy mạnh chiến lược "Thương hiệu siêu mạnh" (Mega Brand), với mục tiêu phát triển 16 thương hiệu tỷ đô, trong khi MML khai thác dư địa khổng lồ của thị trường thịt trị giá 15 tỷ USD bằng cách dịch chuyển sang các sản phẩm thịt chế biến và tẩm ướp.

Ôn Trương Công Thắng - CEO Masan Consumer

Cam kết dài hạn về giá trị bền vững

Chiến lược "Đại Kết Nối" dự kiến sẽ mang về dòng tiền 500 triệu USD trong năm 2026 và hướng tới 1 tỷ USD vào năm 2030 cho Tập đoàn.