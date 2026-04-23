Ông Nguyễn Duy Hưng: “Anh cả” ngành chứng khoán không phải là số 1 về quy mô, thị phần, mà phải có khả năng dẫn dắt thị trường

Chiều hôm nay (23/4/2026), Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (Mã CK: SSI) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2026.

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Tính đến 14 giờ, SSI có 163.615 cổ đông, đại diện 2,491 tỷ cổ phần. Đại hội ghi nhận 1.446 cổ đông tham dự, đại diện 1,272 tỷ cổ phần, tương ứng 51,08% tổng sổ cổ phần có quyền biểu quyết.

Đây là số cổ đông tham gia vượt con số ban tổ chức dự kiến ban đầu.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI phát biểu khai mạc, cho rằng, ĐHCĐ 2026 diễn ra trong lúc chính trị thế giới phức tạp, trong nước hào hứng trước các quyết tâm tăng trưởng mạnh mẽ. Việc cần nhiều nguồn vốn cho phát triển kinh tế được Chính Phủ thông qua. Con số 39 triệu tỷ đồng cho phát triển cho thấy chúng ta có nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức.

Theo ông Hưng, thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng là bước tiến tiếp theo của quá trình phát triển trong 26 năm qua. Từ giai đoạn mơ ước nâng hạng hiện đang thành sự thật và vươn tới mục tiêu cao hơn. Hơn nữa, NĐT cũng đã nâng tầm cao hơn nhiều. TTCK phát triển hơn nhiều, không đơn thuần mua bán - lướt sóng, đâu đó có thói quen và văn hoá đầu tư đã thay đổi. Các nhà đầu tư tham gia trên thị trường hình thành các mục tiêu khác nhau. Phần rất được quan tâm và mong muốn, từ các quỹ đầu tư, cơ quan quản lý, là tư tưởng tích sản - đang gia tăng nhiều hơn.

"Đây là một điểm tích cực để xây dựng TTCK bền vững hơn", Chủ tịch SSI nói.

Ông Nguyễn Đức Thông, Tổng Giám đốc SSI báo cáo kết quả kinh doanh 2025 và trình bày kế hoạch 2026.

Về kinh tế Vĩ mô và TTCK 2025

Ông Thông cho rằng, năm 2025 GDP Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, thực đạt 8,02% là minh chứng rõ nét cho khả năng chống chịu tốt trong bối cảnh môi trường toàn cầu nhiều thách thức.

Chính sách tiền tệ vẫn hỗ trợ tăng trưởng, tín dụng tăng 19%, so với 13,4% năm 2024. Khoảng cách ngày càng lớn giữa tăng trưởng thanh khoản và tín dụng cần được theo dõi chặt chẽ trong năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh VND hiện đang yếu hơn so với một số đồng tiền trong khu vực.

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam khép lại năm 2025 bằng những con số kỷ lục. VN-Index thiết lập đỉnh cao mọi thời đại, chốt năm 2025 tại 1.784,49 điểm, tăng trưởng 41% so với đầu năm. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên thị trường cơ sở năm 2025 đạt 29,3 nghìn tỷ đồng (tăng mạnh 39,8% so với năm 2024) với mức đỉnh thanh khoản 86 nghìn tỷ đồng vào ngày 05/08. Trên thị trường phái sinh, giá trị giao dịch đạt bình quân 40,3 nghìn tỷ đồng/phiên, cũng tăng trưởng mạnh 48,9% so với mức 27 nghìn tỷ đồng ở năm liền trước.

Ông Thông cho rằng, dù nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục 135 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2024, TTCK Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng vượt trội nhờ sức mạnh dòng vốn trong nước, thể hiện qua số lượng tài khoản chứng khoán đạt 11,9 triệu vào cuối tháng 12/2025 (khoảng 11,6% dân số), hoàn thành trước hạn mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

CEO SSI nhìn nhận, sự thành công của TTCK Việt Nam năm 2025 đến từ các yếu tố nền tảng nhưng động lực chính đến từ các sự kiện mang tính bước ngoặt. Việc vận hành thành công hệ thống KRX ổn định và hiệu quả giúp nâng cao năng lực giao dịch và là điều kiện tiên quyết cho việc triển khai các sản phẩm tài chính hiện đại đáp ứng các tiêu chí nâng hạng quốc tế. FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp là sự công nhận cao nhất cho những nỗ lực cải cách bền bỉ và toàn diện của Chính phủ. Cột mốc này mở ra cánh cửa cho Việt Nam đón nhận dòng vốn lớn trong các chu kỳ tới.

Sự ra đời của Hợp đồng tương lai VN100 (10/10/2025) cung cấp thêm công cụ phòng vệ rủi ro và giao dịch hiệu quả cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, đa dạng hóa lựa chọn trên thị trường phái sinh. Nghị quyết số 68-NQ/TW ban hành tháng 5/2025 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành tháng 9/2025 trở thành cú hích quan trọng cho TTCK Việt Nam khi tập trung thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, thu hút vốn ngoại và kích hoạt làn sóng IPO và niêm yết của các doanh nghiệp lớn.

Trong bối cảnh đó, SSI đã đạt kế quả kinh doanh tăng trưởng và vượt kế hoạch được ĐHCĐ giao phó

Năm 2025, SSI ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 13.112 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.107 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 43% so với năm 2024 – cao nhất lịch sử 25 năm phát triển. Vốn chủ sở hữu lớn nhất ngành với 38.531 tỷ đồng (31/3/2026). Quy mô vốn là điều kiện tiên quyết để xử lý các lệnh giao dịch lớn từ quỹ đầu tư tổ chức nước ngoài, đặc biệt khi thanh khoản thị trường tăng mạnh.

Thị phần môi giới trên HOSE của SSI đạt mức cao nhất 5 năm với chuỗi 5 quý tăng liên tiếp. ROE đạt 13,3%.

Đà tăng trưởng tiếp tục sang quý I/2026: doanh thu công ty mẹ tăng 46%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 1.600 tỷ đồng – dẫn đầu toàn ngành chứng khoán.

Trong năm, SSI đã đẩy mạnh thu hút khách hàng mới, có thêm hơn 150.000 khách hàng mở mới, nâng tổng số tài khoản giao dịch lên gần 805.000 tài khoản.

Với khách hàng tổ chức nước ngoài, SSI đã ký kết thành công nhiều thỏa thuận hợp tác với các nhà môi giới toàn cầu, mở ra cơ hội cho các tổ chức đầu tư toàn cầu tiếp cận thị trường Việt Nam một cách thuận lợi hơn.

Theo SSI, dịch vụ giao dịch không ký quỹ thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Nhờ lợi thế về quy mô vốn và quy trình xử lý giao dịch nhanh gọn, SSI gia tăng đáng kể thị phần khách hàng tổ chức khi đáp ứng nhu cầu cho nhóm khách hàng này.

Dấu ấn khác của SSI trong 2025 là dự án SuperCore, giúp Công ty trở thành công ty chứng khoán đầu tiên làm chủ hệ thống lõi giao dịch phái sinh trên thị trường. Hệ thống lõi LFO đáp ứng các yêu cầu tích hợp của các đối tác chiến lược, tạo nền tảng cho việc mở rộng kết nối và năng lực vận hành. Về chuyển đổi số và tối ưu vận hành, SSI triển khai hệ thống S-Office, giúp 100% luồng trình ký – phê duyệt – ban hành – lưu trữ văn bản thực hiện trực tuyến, qua đó kỳ vọng rút ngắn hàng trăm ngày công và tiết kiệm đáng kể chi phí văn phòng phẩm mỗi năm.

Trong năm 2025, SSI thực hiện giao dịch huy động vốn quy mô lớn như chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy mô 3.256 tỷ đồng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, huy động 300 triệu USD từ giao dịch vay hợp vốn- lớn nhất lịch sử nhóm công ty chứng khoán Việt Nam – minh chứng cho khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế trên cơ sở tín nhiệm độc lập.

Cùng với đó, SSI tiếp tục đóng vai trò là nhà tư vấn và thu xếp vốn cho nhiều giao dịch lớn như: Tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho BIDV với quy mô 190 triệu USD, Tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng cho HDBank với quy mô 400 triệu USD, Tư vấn chào bán cổ phần ra công chúng và niêm yết cho Bất động sản CRV và Taseco Land.

Nâng hạng là động lực cấu trúc then chốt, cần chú ý lãi suất và địa chính trị

Theo CEO SSI, Việt Nam bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh và uy tín cải cách được củng cố, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10%. Các động lực dẫn dắt tăng trưởng đều dựa trên năng lực triển khai như đầu tư cơ sở hạ tầng với quy mô kỷ lục, dòng vốn FDI duy trì ổn định, dịch vụ trở lại trạng thái bình thường và tiêu dùng hộ gia đình phục hồi dần nhờ cải cách thuế giúp tăng thu nhập khả dụng.

SSI cho rằng, dư địa tài khóa vẫn dồi dào, cho phép chi tiêu sớm cho giao thông, năng lượng và logistics.

Về thị trường chứng khoán, bước sang năm 2026, SSI cho rằng, triển vọng thị trường có cơ hội lớn đi cùng rủi ro cần kiểm soát.

TTCK Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục vận động phù hợp với các nền tảng vĩ mô và cải cách thị trường đã được thiết lập. Tiến trình nâng hạng thị trường tiếp tục là động lực cấu trúc then chốt trong năm 2026.

CEO SSI chia sẻ tại đại hội, Việt Nam đang bám sát lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo FTSE Russell, trong khi MSCI vẫn là mục tiêu chiến lược trong trung - dài hạn.

Trọng tâm cải cách hiện nay tập trung vào chuẩn hóa vận hành thị trường, thông qua việc hoàn thiện cơ chế Non-prefunding (NPF), cập nhật khung pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài, đơn giản hóa thủ tục tham gia thị trường và chuẩn bị cho việc áp dụng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Bên cạnh đó, thị trường IPO được kỳ vọng tiếp tục sôi động, khi nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau lên kế hoạch IPO và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), qua đó gia tăng nguồn hàng hóa và chiều sâu cho thị trường.

Theo SSI, trong bối cảnh đó, định giá thị trường nhiều khả năng sẽ phân hóa rõ nét hơn và được tái định giá theo từng nhóm ngành và doanh nghiệp trong năm 2026.

Tuy nhiên, các yếu tố cần theo dõi trong năm 2026 bao gồm khả năng tăng trưởng tín dụng chậm lại và xu hướng lãi suất tăng trở lại từ mức nền thấp của năm 2025, trong khi rủi ro bên ngoài vẫn hiện hữu, đáng chú ý là nguy cơ căng thẳng địa chính trị leo thang có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng vĩ mô nói chung và lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết nói riêng.

Từ những phân tích trên, SSI đưa ra kịch bản chỉ số VN-Index sẽ giao động trong khoảng 1.800 điểm với thanh khoản thị trường bình quân khoảng 28.500 tỷ đồng/phiên.

Lên kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất gần 6.000 tỷ đồng, dự chia cổ tức 10%

Từ kết quả của năm 2025, và các dự báo về vĩ mô, thị trường chứng khoán kể trên - là cơ sở cho kế hoạch tăng trưởng 2 con số trong 2026 của SSI. Cụ thể, SSI đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng, tăng trưởng 19%, lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng, tăng 15%.

Để đạt được mục tiêu đó, SSI ưu tiên triển khai 5 kế hoạch hành động:

Ưu tiên áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) từng bước xây dựng các “trợ lý số” để tự động nhập liệu, rà soát, đối chiếu, phát hiện sai lệch và hỗ trợ ra quyết định, giảm phụ thuộc vào con người ở các khâu lặp lại.

Tự động hóa quy trình, hướng đến hiệu quả được đo bằng số ngày công tiết kiệm, tỷ lệ xử lý tự động tăng lên và lỗi vận hành giảm xuống.

Khách hàng là trọng tâm : SSI loại bỏ các bước không cần thiết trên hành trình khách hàng, lấy các chỉ số trải nghiệm như thời gian mở tài khoản, thời gian xử lý yêu cầu, tỷ lệ lỗi và mức độ hài lòng làm thước đo.

Tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường: SSI coi tốc độ là lợi thế cạnh tranh. Mục tiêu là “nhanh nhưng chắc”: giảm các vòng chờ không cần thiết, chuẩn hóa kiểm thử và kiểm soát thay đổi để vừa rút ngắn thời gian triển khai vừa bảo đảm an toàn hệ thống.

Quyết định dựa trên dữ liệu: SSI chủ động thu thập, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu xuyên suốt các đơn vị; xây dựng bộ chỉ số theo dõi hiệu suất, cảnh báo sớm rủi ro và đo hiệu quả sau mỗi thay đổi; hạn chế tối đa các nhận định cảm tính và thiên kiến cá nhân.

Tiếp tục tăng vốn lên 30.000 tỷ đồng, cao nhất toàn ngành

Với cổ đông SSI, năm 2025 không chỉ là năm lợi nhuận cao nhất lịch sử, mà còn là năm SSI trình Đại hội thông qua phương án cổ tức tiền mặt 10% – tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu, ước tính SSI chi ra hơn 2.500 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh đó, SSI dự chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20% – cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới, phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025. Mỗi cổ đông nhận thêm cổ phần SSI theo đúng tỷ lệ sở hữu hiện có, đảm bảo đầy đủ quyền lợi tương đối của cổ đông.

Với việc duy trì cổ tức tiền mặt 10%, SSI tiếp nối chuỗi gần 20 năm liên tiếp liên tiếp chia cổ tức tiền mặt– bắt đầu từ năm 2007, không gián đoạn qua nhiều chu kỳ thị trường. Kỷ lục này hiếm có trong ngành tài chính Việt Nam và là minh chứng cụ thể nhất cho cam kết dài hạn của SSI với cổ đông: doanh nghiệp sinh lời thực, trả tiền thực, đều đặn qua cả những năm thị trường khó khăn nhất. Kết hợp với phần cổ phiếu thưởng 20% từ lợi nhuận giữ lại – SSI là một trong số rất ít cổ phiếu trên thị trường mang lại cả dòng tiền thực và tăng trưởng tài sản cho Nhà đầu tư dài hạn.

Ngoài phương án chia cổ phiếu thưởng, dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 5.006 tỷ đồng, SSI còn có 2 phương án tăng vốn khác. Bao gồm:

Phát hành ESOP 2026: tối đa 10 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp, hạn chế chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% sau 3 năm. Tiếp tục thực hiện phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua.

Trong năm 2025, SSI đã hoàn tất chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ; và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu 415 triệu cổ phần- huy động thêm 6.227,7 tỷ đồng được bổ sung cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi 50% và cho hoạt động giao dịch ký quỹ 50% còn lại.

Phương án phát hành ESOP 2025 chưa thực hiện, do (i) ưu tiên thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và (ii) có sự thay đổi của pháp luật, cụ thể là Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực ngày 11/9/2025 bổ sung quy định mới yêu cầu "tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình" phải được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Nếu hoàn tất các phương án nêu trên, vốn điều lệ SSI sẽ đạt 30.000 tỷ đồng – tiếp tục vững vàng vị thế công ty chứng khoán có vốn điều lệ cao nhất toàn ngành Việt Nam.

ĐHCĐ cũng tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Cụ thể, ông Kosuke Mizuno (quốc tịch Nhật Bản, sinh 1969), Thành viên HĐQT không điều hành, đại diện cho Daiwa Securities Group Inc (cổ đông nắm 15,26% vốn SSI), chính thức từ nhiệm.

Đại hội sẽ bầu thành viên HĐQT mới thay thế từ danh sách ứng cử viên đã công bố. Sau thay đổi, HĐQT SSI gồm 6 thành viên do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch.

Đại hội bước vào phần thảo luận:

Tại phiên thảo luận, trả lời câu hỏi cổ đông về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên chuẩn mới nổi MSCI (MSCI Emerging Markets), ông Nguyễn Duy Hưng cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp, hành động, để có thể đạt các tiêu chuẩn nâng hạng. Còn mốc thời gian cụ thể chưa thể chắc chắn nhưng kinh nghiệm của SSI thì hi vọng năm nay hoặc năm sau thị trường Việt Nam sẽ được vào danh sách wathclist MSCI Emerging Markets.

Về câu hỏi lợi thế của SSI so với các CTCK cùng ngành sau khi nâng hạng, ông Nguyễn Đức Thông – CEO SSI cho rằng SSI có nhiều lợi thế sau khi Việt Nam nâng hạng mới nổi FTSE. Lợi thế đầu tiên là vốn. SSI có vốn và tài sản lớn nhất trong ngành. Nhu cầu khá nhiều của NĐT NN là Non-prefunding, CTCK có tài sản và vốn lớn sẽ hỗ trợ được NĐT NN tự tin giao dịch.

Thứ 2, mối quan hệ của SSI với các Công ty QLQ nước ngoài và các ngân hàng đầu tư nước ngoài rất tốt, chặt chẽ, nên có sự đồng hành nhiều năm.

Ngoài ra, còn có lợi thế hệ thống công nghệ thông tin của SSI - core tự phát triển dễ tích hợp với global broker - môi giới toàn cầu.

Trả lời cổ đông về việc dư nợ cho vay margin của SSI giảm quý thứ 2 liên tiếp xuống 36.900 tỷ đồng, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết mỗi công ty có mô hình hoạt động riêng, khả năng nguồn và quản trị rủi ro riêng. Việc dẫn đầu về cho vay không quan trọng bằng an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp. Với SSI, đội ngũ tư vấn và nguồn vốn luôn hỗ trợ NĐT, nhưng cũng có những khuyến nghị cho NĐT có hành động bảo vệ danh mục, an toàn danh mục. Đây là nguyên nhân chính mà dư nợ quý 1/2026 giảm một chút. Còn Quý 4/2025, thị trường tốt, nên dư nợ SSI cũng bùng nổ.

Đánh giá quy mô dư nợ cho vay năm 2026, lãnh đạo SSI cho biết trong 4 tháng đầu năm, có lúc dư nợ cho vay của công ty đã lên tới 43.000 tỷ đồng. Trong năm 2026, dư nợ cho vay margin có thể lên tới 45.000 tỷ đồng, tùy theo biến động thị trường.

Về việc mở rộng thị phần, ông Bùi Thế Tân, Giám đốc khối dịch vụ Chứng khoán SSI cho biết SSI hiện đang đi đầu trong sự phát triển mảng bán lẻ. Năm nay có thay đổi lớn ở SSI, về mô hình mang tính chất lan toả nhièu hơn, xây dựng từ đội ngũ, leader, team...để phát triển đội ngũ. Tăng cường lực lượng bán hàng, đào tạo để nâng chất lượng, qua đó phát triển khách hàng tốt.

Đồng thời, SSI cũng chuyển đổi kênh bán hàng. Truyền thống là 1-1 face-to-face, giờ có nhiều kênh hơn, như mạng xã hội và đội ngũ SSI livestream rất đều đặn.

Bà Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc khối dịch vụ Ngân hàng đầu tư SSI cho rằng việc nâng hạng FTSE là điều rất tự hào và SSI là một trong những bên đóng góp tích cực trong quá trình này. Thị phần KHTC SSI hiện trên 30%, số 1 trên thị trường, và sẽ không dừng ở con số này.

Bên cạnh đó, những thay đổi trọng yếu trong nội tại, hệ thống core tự xây và rất quan trọng là SSI tự hào là đơn vị thực hiện vào lệnh nhanh nhất thị trường hiện nay. Trong quá trình chuyển đổi, nâng cấp hệ thống giao dịch, và khi CCP đi vào hoạt động thì tốc độ là yếu tố quyết định về dịch vụ mang đến cho khách hàng.

Trả lời câu hỏi cổ đông về việc SSI chưa được chọn thí điểm tài sản số, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết nếu có cơ hội mang đến cho SSI, mang đến lợi ích cho cổ đông, thì SSI nhất định không tụt lại phía sau.

Về câu hỏi kế hoạch kinh doanh 2026 của SSI được xây dựng trên cơ sở nào? Ông Nguyễn Duy Hưng cho biết SSI lên kế hoạch đưa ra là để thực hiện. 26 năm qua, gần như chỉ có 1 năm duy nhất phải điều chỉnh kế hoạch, còn lại đều hoàn thành. Đây là cách làm kế hoạch của SSI. Ông Nguyễn Đức Thông, CEO SSI đánh giá nhìn về số tăng trưởng 15% có thể không nhiều, nhưng nhìn con số 5.000 lên 5.800 tỷ đồng, tức tăng thêm 800 tỷ đồng lợi nhuận. Năm qua, chứng kiến nhiều bùng nổ của thị trường từ chỉ số đến thanh khoản, nên năm 2025 có kết quả kinh doanh tốt. trong quý 1/2026, trong ngành chứng khoán, SSI có lợi nhuận tốt nhất. Hi vọng, tình hình các quý sau cũng sẽ thuận lợi hơn, giúp SSI không chỉ đạt mà còn vượt.

Một cổ đông hỏi: SSI là CTCK duy nhất nằm trong VN30 trong nhiều năm, nhưng có nhiều ông lớn sinh sau đẻ muộn, có ngân hàng mẹ hậu thuẫn. Vậy ông Hưng có thấy cổ đông cầm SSI có bị già nua không, khi các CTCK đi sau đang rất trẻ, mạnh. Ông có chủ trương gì cho nhà đầu tư yên tâm trong thời gian tới. Các cổ phiếu như họ Vingroup, tăng bằng lần, trong khi cổ phiếu SSI - cũng được kỳ vọng tăng bằng lần, ông Hưng có hứa với nhà đầu tư là cổ phiếu có tăng được hay không?

Trả lời câu hỏi, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết SSI xây kế hoach, chiến lược để tăng trưởng bền vững, ứng phó được với các tình huống trên thị trường. Còn những gì phải cải tổ để lớn lên hàng ngày, là phải làm. Hiện SSI đang xây các trụ cột để SSI luôn trụ vững ngôi đầu dù các công ty trẻ đang tăng tốc mạnh và hướng đến vị trí đó. Đó mới là mục tiêu của SSI. Còn giá cổ phiếu, tôi đã nói nhiều lần, SSI không can thiệp bất cứ điều gì liên quan giá cổ phiếu. cá nhân tôi, không kinh doanh cổ phiếu chính mình. Ai cũng muốn giá cổ phiếu mình tăng, nhưng tăng do thị trường, nhà đầu tư quyết định. Còn hỏi tôi có dám hứa để cổ phiếu SSI tăng bằng lần hay không - tôi không nghĩ đến chứ đừng nói là hứa.

Về câu hỏi SSI sẽ làm gì để giữ vị trí "anh cả" ngành chứng khoán? Ông Nguyễn Duy Hưng cho biết "anh cả" không phải từ quy mô, thị phần, mà phải có khả năng dẫn dắt và xây dựng thị trường. SSI luôn làm điều này, luôn đồng hành cùng sự phát triển của thị trường. Còn duy trì vị thế, thì dĩ nhiên, cần quy mô, năng lực tài chính vững mạnh, kể cả thị trường biến động thì mình vẫn phải đứng vững. Hai là chuyển từ tăng trưởng số lượng sang chất lượng. Ba là đầu tư mạnh vào công nghệ. Còn không phải gồng mình lên để giành phần về phía mình, đó là "chủ chợ", không phải "anh cả".