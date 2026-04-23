Một doanh nghiệp VN sắp chia gần 2.300 tỷ đồng cho cổ đông, có sản phẩm hứa hẹn như Paris hay London

Sáng nay (23/4), CTCP Vincom Retail (Mã: VRE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại Hà Nội.

Trong báo cáo thường niên năm 2025, Vincom Retail cho biết, cổ phiếu VRE có khoảng 29.678 cổ đông tính tới cuối 2025.

Theo Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính tới 8h58, đại hội có sự tham gia của đông đảo cổ đông, đại diện cho 74,81% cổ phần có quyền quyền biểu quyết và đủ điều kiện tiến hành.

Trong năm 2026, Vincom Retail đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.375 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 15% so với các chỉ tiêu tương ứng trong năm 2025, sau khi đã loại các khoản thu nhập không thường xuyên. Trong số đó, mảng cho thuê và dịch vụ liên quan tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với doanh thu dự kiến 9.719 tỷ đồng, tăng 14%. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản được kỳ vọng đạt khoảng 413 tỷ đồng, tăng mạnh 143% so với năm 2025.

Theo Vincom Retail, các chỉ tiêu tăng trưởng được xây dựng trên cơ sở loại trừ các yếu tố bất thường trong năm 2025, bao gồm kết quả kinh doanh của trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh, khoản lãi từ chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT và một số khoản thu nhập khác trong năm 2025 có bản chất không lặp lại, để tiến hành so sánh tương đồng.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Vincom Retail. Ảnh: VRE

Ngoài ra, Vincom Retail cũng hướng tới mục tiêu trở thành nhà phát triển và quản lý bất động sản bán lẻ hàng đầu châu Á, dẫn dắt xu hướng tiêu dùng và trải nghiệm trên thị trường bán lẻ, sở hữu danh mục tài sản đa dạng, tìm kiếm cơ hội mở rộng ở các thị trường quốc tế và mở rộng hệ sinh thái đối tác toàn cầu.

Kế hoạch năm 2026 của Vincom Retail được đưa ra dựa trên kỳ vọng hoạt động cốt lõi tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Trong đó, mảng cho thuê vẫn là nguồn thu chính của doanh nghiệp. Mảng này được hỗ trợ bởi việc nâng cao hiệu quả vận hành tại các trung tâm thương mại hiện hữu, cải thiện cơ cấu ngành hàng và khách thuê, tăng tỷ lệ lấp đầy, cũng như tối ưu hóa mặt bằng giá thuê theo từng vị trí.

Bên cạnh đó, Vincom Retail kỳ vọng lưu lượng khách và sức mua tại các trung tâm thương mại sẽ tiếp tục cải thiện. Trong năm nay, Vincom Retail dự kiến đưa vào vận hành trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Plaza Đan Phượng ở Hà Nội, với diện tích sàn khoảng 25.000 m².

Tại Đại hội, công ty trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng lợi nhuận lũy kế năm 2025, dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương đương với 1.000 đồng/cổ phiếu). Tổng giá trị chi trả gần 2.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chi trả dự kiến trong quý III/2026.

Về lý do trả cổ tức năm nay, ông Trần Hồng Dương - Giám đốc Đầu tư Vincom Retail cho biết: “Sau khi đánh giá lại tình hình phát triển các dự án, chúng tôi nhận thấy một số dự án có thể giãn tiến độ nên có dư ra một lượng tiền mặt nhất định và quyết định trả cổ tức cho cổ đông. Về chính sách các năm tới, công ty sẽ cố gắng cân bằng giữa việc tái đầu tư và trả cổ tức”.

Năm 2028 sẽ là giai đoạn đột phá khi các dự án lớn gắn liền với hạ tầng giao thông

Ông Trần Hồng Dương - Giám đốc Đầu tư Vincom Retail, trả lời câu hỏi của cổ đông tại phiên thảo luận. Ảnh: VRE

Tại Đại hội, cổ đông hỏi về tiêu chí, kế hoạch lựa chọn mở các TTTM mới trong trung hạn, hầu như các quỹ đất mở TTTM nằm ở các khu đô thị của Vinhomes, trong khi nhiều dự án ở xa trung tâm, cần thời gian kết nối hạ tầng?

Trả lời câu hỏi này, theo ông Trần Hồng Dương - Giám đốc Đầu tư, quỹ đất ở Việt Nam hiện đã hết hoặc giá thì rất cao. Vincom Retail có lợi thế là song hành cùng hệ sinh thái của Vingroup nên có thể phát triển quỹ đất ở các khu vực mới khi quỹ đất trung tâm đã cạn kiệt hoặc giá quá cao.

“Hiện chúng tôi đang sở hữu 1,9 triệu m2 diện tích sàn, tương lai phát triển thêm 1,6 triệu m2 nữa, tức là sau 2030 có thể lên 3,5 triệu m2 diện tích sàn”, ông Trần Hồng Dương cho biết.

Ngoài ra, về việc lựa chọn mở mới, đầu tiên về quy mô, thứ hai là về hiệu quả. Mô hình hiện tại Vincom Retail sở hữu lượng TTTM lớn nhất cả nước (với 90 TTTM) nên chi phí tối ưu rất nhiều. Với mô hình kinh doanh như vậy, doanh thu tăng lên thì tỷ suất lợi nhuận sẽ tốt.

Về thời gian, TTTM bên ngoài trung tâm cũng sẽ mất thời gian hơn. Nhưng trong năm qua, pháp lý về dự án đã được đẩy nhanh phê duyệt.

Ông Trần Hồng Dương cho biết, trong năm 2026, dự kiến mở Vincom Plaza Đan Phượng, với diện tích khoảng 25.000 m². Đến năm 2027, dự kiến mở thêm 1 đến 2 TTTM. Đặc biệt, năm 2028 sẽ là giai đoạn đột phá khi các dự án lớn gắn liền với hạ tầng giao thông (chẳng hạn như tuyến đường sắt trên cao tuyến Cần Giờ) bắt đầu thành hình.

Bà Phạm Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc Vincom Retail phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VRE

Đáng chú ý, theo bà Phạm Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc Vincom Retail: “Tôi xin khẳng định thêm để các anh chị yên tâm về việc dự án ở xa. Vincom Retail hiện đang có hơn 1.000 khách thuê đồng hành trên toàn chuỗi”.

Tổng giám đốc Vincom Retail chia sẻ, thị trường Việt Nam đang là điểm đến bán lẻ mạnh mẽ nhất, do đó nhu cầu mở rộng của khách thuê là rất lớn. Minh chứng là năm 2025, khi doanh nghiệp khai trương các trung tâm ở Vũ Yên hay Ocean City, mặc dù khá xa trung tâm nhưng tỷ lệ lấp đầy tại Royal Island đạt 100% và Ocean City đạt 95,6%.

“Chúng tôi rất tự tin rằng bất cứ khi nào mở trung tâm ở khu ven, lòng tin của khách thuê sẽ là động lực phát triển”, bà Phạm Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Bà Trần Mai Hoa - Chủ tịch HĐQT Vincom Retail phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VRE

Ngoài ra, theo bà Trần Mai Hoa - Chủ tịch HĐQT, trong ngắn hạn 2026 - 2027, để giữ đà tăng trưởng, Vincom Retail sẽ tập trung vào tối ưu hóa các TTTM hiện nay. Ngoài ra, vẫn có cơ hội tăng trưởng doanh thu khi tăng tỷ lệ lấp đầy (hiện là 88%), tức là dư địa còn khoảng 12%.

Bên cạnh đó, Vincom Retail có thêm trụ cột kinh doanh là Vincom Collection. Đây là mô hình quản lý các khu phố thương mại (shophouse).

“Chúng tôi sẽ chuyên nghiệp hóa việc quản lý bất động sản thương mại cho các nhà đầu tư. Mặc dù tỷ trọng hiện chưa cao nhưng chúng tôi đánh giá cực kỳ tiềm năng, giống như các khu phố sầm uất tại Nhật Bản, Paris hay London.

Doanh thu ngoài cốt lõi, chúng tôi cũng đang tối ưu hóa việc cho thuê quảng cáo, khai thác mặt tiền, diện tích hầm, thậm chí cả khu vực nhà vệ sinh của TTTM để giữ tốc độ tăng trưởng”, Chủ tịch HĐQT Vincom Retail nhấn mạnh.