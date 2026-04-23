Chứng khoán DSC ngồi ghế cổ đông lớn một công ty dược

Công ty cổ phần Chứng khoán DSC vừa báo cáo giao dịch mua vào lượng lớn cổ phiếu DVM của CTCP Dược liệu Việt Nam.

Cụ thể, DSC đã mua 2,83 triệu cổ phiếu trong phiên 15/4 và mua 1,8 triệu cổ phiếu trong phiên 14/4. Qua đó, công ty chứng khoán này nâng sở hữu từ 1,9 triệu cổ phiếu DVM (tỷ lệ 4,05%) lên mức 6,54 triệu cổ phiếu DVM chiếm 13,9% và trở thành cổ đông lớn của Dược liệu Việt Nam.

Trên thị trường, cổ phiếu DVM từng tạo đáy với mức giá khoảng 5.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 2/2026. Sau đó, cổ phiếu đã phục hồi đáng kể và tăng mạnh lên vùng 8.500 đồng/cổ phiếu trong thời gian gần đây.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, DVM ghi nhận doanh thu thuần 1.451 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước. Doanh thu tài chính giảm mạnh 66% xuống còn 1,6 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý tăng 47% lên gần 42 tỷ đồng, khiến lợi nhuận ròng giảm 17% còn gần 40 tỷ đồng.

Hồi cuối năm 2025, Chứng khoán DSC cũng trở thành cổ đông lớn của một công ty dược phẩm khác là CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã: VDP, sàn HoSE).

Cụ thể, ngày 8/10/2025, Chứng khoán DSC mua vào 3,3 triệu cổ phiếu VDP, nâng sở hữu từ 1,087 triệu đơn vị (4,92%) lên 4,366 triệu đơn vị, tương đương 19,77% vốn điều lệ. Qua đó, DSC trở thành cổ đông lớn nhất của Vidipha.

Người liên quan đến DSC là ông Trịnh Quang Nghĩa cũng mua vào 1,376 triệu cổ phiếu VDP, tương ứng 6,23% vốn điều lệ ngày 19/11/2025. Trước giao dịch này, ông không sở hữu bất kỳ cổ phiếu VDP nào.

Ngay sau khi trở thành cổ đông lớn, ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT DSC và Tổng giám đốc Bạch Quốc Vinh được vào bổ sung vào HĐQT Vidipha.



