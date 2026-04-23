KIS vào Top 8 thị phần HOSE quý I/2026, công ty vốn ngoại duy nhất

Tăng vốn, mở rộng mạng lưới và chuyển đổi số với ứng dụng iKIS – Bệ phóng cho tăng trưởng

Đáng chú ý, KIS là công ty chứng khoán có vốn ngoại duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng này, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường. Kết quả này không chỉ đơn thuần là sự thăng hạng về thị phần, mà còn phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển toàn diện mà KIS Việt Nam kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, từ tăng cường năng lực tài chính, mở rộng mạng lưới, đầu tư vào công nghệ cho đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hướng đến khách hàng.

Một trong những yếu tố cốt lõi giúp Chứng khoán KIS Việt Nam đạt được bước tiến mạnh mẽ trong quý I/2026 là chiến lược tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính. Chứng khoán KIS Việt Nam sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ lên 4.550 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu ghi nhận 7.313 tỷ đồng đã đặt mục tiêu lọt Top 5 thị phần môi giới vào năm 2030. Việc bổ sung nguồn lực không chỉ giúp công ty mở rộng quy mô hoạt động mà còn tăng khả năng cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường ngày càng phức tạp.

Song song với đó, Chứng khoán KIS tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động trên toàn quốc, từng bước gia tăng độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng ở nhiều khu vực. Việc đẩy mạnh tuyển dụng đội ngũ môi giới cũng được chú trọng, với định hướng xây dựng lực lượng tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu thị trường và có khả năng đồng hành lâu dài cùng nhà đầu tư. Đặc biệt, trong chiến lược phát triển dài hạn, KIS xác định chuyển đổi số là trụ cột trọng tâm, với điểm nhấn là ứng dụng giao dịch iKIS. Nền tảng này được đầu tư nâng cấp liên tục nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, ổn định và thân thiện với người dùng.

Ứng dụng iKIS không chỉ hỗ trợ đặt lệnh hiệu quả mà còn tích hợp nhiều tính năng như theo dõi danh mục, phân tích thị trường, cập nhật thông tin theo thời gian thực. Nhờ đó, nhà đầu tư từ người mới đến chuyên nghiệp, đều có thể dễ dàng tiếp cận thị trường, ra quyết định nhanh chóng và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Việc đẩy mạnh số hóa thông qua iKIS đã góp phần giúp KIS nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong cuộc đua thị phần.

Hệ sinh thái ưu đãi và sân chơi đầu tư thực chiến – Gia tăng giá trị cho khách hàng

Không chỉ tập trung vào nền tảng tài chính và công nghệ, KIS còn chú trọng xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, hướng đến việc gia tăng trải nghiệm và lợi ích cho khách hàng.

Công ty thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi linh hoạt, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Đối với nhà đầu tư mới, các chính sách hỗ trợ như ưu đãi phí giao dịch, hướng dẫn sử dụng nền tảng và tư vấn ban đầu giúp họ dễ dàng tiếp cận thị trường. Trong khi đó, các khách hàng lâu năm cũng được hưởng nhiều chương trình chăm sóc, khuyến mại và chính sách đặc biệt nhằm tăng cường sự gắn bó.

Bên cạnh đó, Chứng khoán KIS còn ghi điểm với cộng đồng nhờ việc liên tục tổ chức các cuộc thi đầu tư thực chiến. Đây là mô hình mang lại giá trị thực tiễn cao khi người mới có cơ hội học hỏi kinh nghiệm đầu tư thông qua thực hành trong khi đó các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm có thể thử nghiệm chiến lược, nâng cao hiệu suất và thể hiện năng lực

Các cuộc thi được thiết kế chuyên nghiệp, minh bạch, với giải thưởng có giá trị cao, thu hút đông đảo sự tham gia và tạo nên một cộng đồng đầu tư năng động, gắn kết. Thông qua các hoạt động này, Chứng khoán KIS không chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch mà còn đóng vai trò như một "người đồng hành", góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhà đầu tư Việt Nam.

Việc lọt vào Top 8 thị phần môi giới trong quý I/2026 là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Chứng khoán KIS Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải là điểm dừng, mà là bước đệm để công ty tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn. Với nền tảng tài chính vững chắc từ việc tăng vốn, chiến lược mở rộng mạng lưới rõ ràng, định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ với ứng dụng iKIS cùng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, KIS đang từng bước khẳng định vị thế của một công ty chứng khoán vốn ngoại tiên phong, phát triển bền vững và gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.

