Cổ phiếu công ty con Vinaconex “tím trần” đúng ngày đại hội

Cổ phiếu Tổng CTCP Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen, mã: VIW) tiếp tục bứt phá mạnh trong sáng 23/4. Thị giá mã này tăng kịch trần lên 39.200 đồng/cp, rơi vào trạng thái “trắng bên bán”, qua đó đánh dấu phiên tăng trần thứ hai liên tiếp.

Cổ phiếu Viwaseen diễn biến khởi sắc trong bối cảnh CTCP Xuân Cầu Holdings vừa đăng ký mua gần 14 triệu cổ phiếu VIW. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/4/2026 đến 22/5/2026, theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn. Ông Tô Dũng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Xuân Cầu Holdings và Viwaseen.

Trước khi thực hiện giao dịch, cả Xuân Cầu Holdings và ông Tô Dũng đều không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VIW nào.

Nếu giao dịch thành công, Xuân Cầu Holdings sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn của Viwaseen, nắm giữ khoảng 24% vốn.

Động thái của Xuân Cầu Holdings diễn ra trong bối cảnh Vinaconex (mã: VCG) đang đẩy mạnh kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư tại Viwaseen. Trước đó, hồi tháng 12/2025, Vinaconex đã chi khoảng 1.231 tỷ đồng để mua lại 98,16% cổ phần Viwaseen từ SCIC, qua đó trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Ngày 21/4/2026, Vinaconex thông báo chỉ bán ra thành công 380.800 cổ phiếu VIW trong tổng số hơn 10,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi. Vinaconex giảm sở hữu xuống còn 97,5% vốn tại Viwaseen.

Không dừng lại ở đó, Vinaconex tiếp tục đăng ký bán ra hơn 42,06 triệu cổ phiếu VIW trong giai đoạn từ 23/4 đến 22/5/2026, với mục tiêu cơ cấu lại khoản đầu tư.

Nếu giao dịch hoàn tất, Vinaconex sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn khoảng 25% vốn Viwaseen.

Mặt khác, ﻿﻿phiên tăng trần của VIW diễn ra đúng thời điểm Viwaseen tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Hà Nội (ngày 23/4). Theo tài liệu họp đã công bố, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 846 tỷ đồng, giảm 13,8% so với mức thực hiện năm 2025. Ngược lại, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 52,4 tỷ đồng, tăng 37,5%.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn lên kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh năm 2026 dự kiến đạt 886,8 tỷ đồng, giảm 22,7% so với năm 2025 giá trị đầu tư phát triển 152,3 tỷ đồng, gấp 15,9 lần cùng kỳ năm ngoái.