Giải mã quỹ “ngược sóng”: TCSME và TCFF

Điểm sáng hiếm hoi: Hai quỹ đi ngược xu hướng

Quý 1/2026 khép lại với bức tranh phân hóa rõ nét giữa các nhóm quỹ mở, phản ánh trực diện tác động từ biến động thị trường và sự thay đổi trong hành vi dòng tiền.

Trong đó, nhóm quỹ mở trái phiếu tiếp tục duy trì mức sinh lời bình quân khoảng 1,5%, ổn định nhưng dần kém hấp dẫn hơn khi mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng nhích lên.

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ mở cổ phiếu trải qua một quý không thuận lợi khi ghi nhận hiệu suất bình quân -1,7%. Đặc biệt, cú điều chỉnh mạnh trong tháng 3 với mức giảm -7,8% đã kéo hiệu suất chung đi xuống, trong bối cảnh VN-Index giảm tới 10,95% sau chuỗi tăng kéo dài trước đó.

Nhóm quỹ cân bằng cũng không nằm ngoài xu hướng, với mức giảm nhẹ -0,7%, chủ yếu đến từ phần danh mục cổ phiếu chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là dòng tiền đã quay trở lại nhóm quỹ mở. Trong tháng 3/2026, phần lớn các quỹ có quy mô NAV lớn đều ghi nhận dòng vốn vào ròng, một tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang dần phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh.

Trong bối cảnh mặt bằng hiệu suất chung kém tích cực, hai quỹ đang phân phối trên nền tảng Fundmart tại TCInvest là Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME - quỹ mở cổ phiếu) và Quỹ Đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF - quỹ cân bằng) chính là điểm sáng đáng chú ý.

Quỹ TCSME và TCFF ghi nhận hiệu suất tăng trưởng hàng đầu trên Fundmart

Lũy kế từ đầu năm đến 20/04/2026, TCSME ghi nhận hiệu suất +12,7%, trong khi TCFF đạt +8,3%, lần lượt nằm trong trong Top 2 quỹ có hiệu suất cao nhất trên Fundmart, tạo nên sự tương phản rõ rệt so với mặt bằng chung của thị trường. Điều đáng nói, đây không phải là kết quả mang tính “đột biến”, mà là hệ quả của chiến lược đầu tư có tính toán và khả năng vận hành linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Giải mã TCSME: Hiệu suất phản ánh năng lực vận hành danh mục

Là quỹ mở cổ phiếu, TCSME không chỉ dựa vào tăng trưởng của thị trường, mà chủ động tạo ra lợi nhuận thông qua cả chiến lược chọn ngành và khả năng vận hành linh hoạt.

Trước hết, quỹ xây dựng nền tảng bằng việc lựa chọn đúng ngành trong chu kỳ tăng trưởng. Thay vì chạy theo các xu hướng ngắn hạn, TCSME tập trung vào những lĩnh vực có triển vọng dài hạn và định giá còn hấp dẫn như hạ tầng, tài chính, bất động sản... những ngành có khả năng bật mạnh khi dòng tiền quay lại.

Theo chuyên gia phân tích và đầu tư tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital): “Yếu tố tạo nên sự khác biệt thực sự của TCSME nằm ở khả năng ứng biến nhanh trong thị trường biến động. Khi VN-Index điều chỉnh mạnh trong tháng 3, quỹ không bị “mắc kẹt” trong danh mục mà chuyển dịch ngành đúng thời điểm, chủ động chốt lời và tái cơ cấu danh mục.”

Sự kết hợp giữa tư duy đầu tư dài hạn và vận hành linh hoạt giúp TCSME vừa kiểm soát rủi ro, vừa tận dụng biến động để cải thiện hiệu suất. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam hướng tới nâng hạng vào tháng 9/2026, dòng vốn mới gia tăng, cùng với triển vọng tích cực của nhiều ngành chủ lực, quỹ TCSME được giới chuyên gia kỳ vọng tiếp tục duy trì lợi thế nhờ khả năng thích ứng tốt.

TCFF: Cấu trúc cân bằng - lợi thế trong thị trường không chắc chắn

Nếu TCSME là đại diện cho chiến lược chủ động, thì TCFF lại thành công nhờ một cách tiếp cận khác: cân bằng và kỷ luật. TCFF đã giải quyết bài toán quen thuộc của nhà đầu tư: vừa bảo toàn vốn, vừa không bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng với cấu trúc danh mục cân bằng 50% trái phiếu và 50% cổ phiếu. Cụ thể, phần trái phiếu trong danh mục đóng vai trò “lớp đệm”, giúp quỹ duy trì dòng tiền ổn định và giảm biến động khi thị trường cổ phiếu suy yếu, trong khi phần cổ phiếu là động lực tăng trưởng, giúp quỹ bứt phá khi thị trường hồi phục.

Nhờ sự kết hợp này, TCFF có thể vận hành tương đối hiệu quả trong cả hai trạng thái: giữ được sự ổn định trong giai đoạn thị trường giảm và vẫn duy trì khả năng tăng trưởng khi thị trường thuận lợi.

Không chỉ dừng ở cấu trúc phân bổ tài sản, TCFF còn duy trì kỷ luật đầu tư rõ ràng trong quá trình lựa chọn danh mục. Danh mục trái phiếu ưu tiên các tổ chức phát hành uy tín nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng và đảm bảo dòng tiền ổn định. Danh mục cổ phiếu chọn lọc, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tốt, định giá hợp lý và hạn chế mua đuổi trong các giai đoạn thị trường tăng nóng.

Nhờ đó, hiệu suất của TCFF không mang tính ngẫu nhiên theo diễn biến thị trường, mà phản ánh một chiến lược đầu tư có kỷ luật, hướng tới sự ổn định và hiệu quả bền vững trong dài hạn.

Sự nổi bật của TCSME và TCFF trong quý 1/2026 cho thấy một điểm chung quan trọng: trong thị trường phân hóa mạnh, khả năng tạo ra lợi nhuận vượt trội không còn đến từ xu hướng chung, mà đến từ năng lực quản lý quỹ: TCSME tạo lợi thế bằng sự linh hoạt và tốc độ phản ứng với thị trường, TCFF tạo hiệu quả bằng cấu trúc cân bằng và kỷ luật đầu tư. Hai chiến lược khác nhau, nhưng cùng dẫn đến một kết quả đạt hiệu suất vượt trội so với mặt bằng chung.

Quỹ TCSME và TCFF do Công ty Techcom Capital quản lý, hiện đang được phân phối trên Fundmart - nền tảng quy tụ 31 quỹ từ 14 công ty quản lý quỹ hàng đầu, chiếm gần 55% NAV quỹ mở nội địa, với hơn 180.000 lượt truy cập mỗi tuần và khoảng 45.000 nhà đầu tư đang sở hữu chứng chỉ quỹ.