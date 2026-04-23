TPS tất toán lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đã có công bố về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 20/4/2026, TPS đã thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và gần 22,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu ORSH2126001.

Lô trái phiếu ORSH2126001 được phát hành ngày 20/4/2021, gồm 10 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng; ngày đáo hạn theo kế hoạch là 20/4/2026.

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được tổ chức phát hành sử dụng để phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, nâng cao năng lực tài chính để thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán và thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của TPS.

Trái chủ của lô ORSH2126001 gồm 398 nhà đầu tư trong nước (99,75%) và 1 nhà đầu tư nước ngoài (0,25%).

Trong một diễn biến khác, TPS đã công bố Quyết định số 01/2026/QĐ-CT.HĐQT ngày 22/4/2026 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật đối với bà Đặng Sĩ Thùy Trâm kể từ ngày 23/4/2026.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Chí Thành được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/4/2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Nguyễn Chí Thành có nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám Đốc được giao và là Người đại diện theo pháp luật của công ty, được hưởng lương và các chế độ đãi ngộ, quyền lợi theo quy định của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, TPS cũng bổ nhiệm bà Đặng Thị Bích Thủy- Giám đốc Khổi Vận hành, giữ chức vụ Phó ổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành của doanh nghiệp; ông Nguyễn Trọng Thanh- Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Tự doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư -Tự doanh.