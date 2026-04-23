TNG chia cổ tức năm 2025 lần thứ 4 với tỷ lệ 5%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa có thông báo về ngày 7/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Theo đó, TNG sẽ thực hiện thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 22/5/2026.

Với hơn 128,7 triệu cổ phiếu TNG đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng gần 64,4 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Trước đó, TNG đã thực hiện 3 đợt tạm ứng cổ tức năm 2025 với cùng tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2025 là 20% bằng tiền mặt, tương ứng tổng số tiền chi trả khoảng 257,4 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây TNG đã công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả kinh doanh tương đối khả quan. Cụ thể, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần gần 1.952 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 235,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 23,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ 78,7 tỷ đồng lên 85,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 46,6%, lên mức gần 21,4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 105,9 tỷ đồng xuống còn 101 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, TNG báo lãi ròng đạt gần 60,3 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, TNG lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 450 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2026, doanh nghiệp đã hoàn thành được 20,5% kế hoạch doanh thu và 13,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của TNG tăng 8,5% so với đầu năm, lên mức hơn 7.496,6 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 1.805,3 tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 5.498,3 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 4.271,3 tỷ đồng, chiếm 77,7% tổng nợ.