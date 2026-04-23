Quỹ vàng "khổng lồ" bất ngờ xả gần 10 tấn vàng

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã tiếp tục bán ròng 4,6 tấn vàng trong ngày 22/4, kéo dài chuỗi 3 phiên xả hàng liên tiếp. Tổng lượng vàng bán ra trong 3 phiên là 9,7 tấn vàng, qua đó giảm lượng vàng nắm giữ còn gần 1.051 tấn.

Giá vàng trên sàn Kitco đóng cửa phiên 22/4 dừng ở mức 4.740,9 USD/oz, tăng 18,8 USD/oz (0,4%). Giá vàng có phiên hồi phục sau khi giảm mạnh 2% phiên liền trước.

Dù vậy, mức tăng bị hạn chế do giá dầu thô và tỷ giá USD đồng loạt đi lên. Thị trường nhận thấy việc gia hạn lệnh ngừng bắn chưa chắc có thể dẫn đến việc khơi thông dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,21%, chốt phiên 22/4 ở mức 98,6 điểm. Nhiều quan điểm cho rằng đồng USD vẫn đang có lợi thế về lãi suất do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lại áp lực lạm phát do giá dầu leo thang.

Những yếu tố trên được cho là gây bất lợi tới giá vàng, tài sản được định giá bằng USD và không mang lãi suất.﻿

Tuy nhiên, ﻿theo Giovanni Staunovo, nhà phân tích hàng hóa tại UBS cho biết, tổng nhu cầu vàng có khả năng vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào, hoạt động đầu tư gia tăng, cũng như sự tăng trưởng mang tính cấu trúc của nhu cầu về đồ trang sức bằng vàng trong bối cảnh thu nhập cao hơn ở châu Á.

“Vì vậy, trong bối cảnh những bất ổn kinh tế vĩ mô và chính trị ngoài những rủi ro phát sinh từ cuộc xung đột Mỹ-Iran, chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực về vàng và tin rằng kim loại quý này vẫn là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả", ông nói thêm.