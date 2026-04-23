PC1, TV1, TV2, TV3 và loạt cổ phiếu ngành điện "có biến"

Phiên chiều 23/4, nhóm cổ phiếu điện đồng loạt diễn biến tiêu cực, trái ngược với đặc tính phòng thủ thường thấy.

Đáng chú ý nhất là cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 giảm kịch sàn xuống 24.100 đồng/cp, với dư bán sàn hơn 14 triệu đơn vị. Thanh khoản trong phiên tăng vọt lên gần 16 triệu cổ phiếu, cho thấy áp lực bán gia tăng mạnh.

Bên cạnh đó, TV1, TV2, TV3 cũng giảm khá sâu, có mã giảm sàn, trong khi các mã khác ngành điện như GEE, HDG, REE, POW, NT2... cũng giảm khá mạnh.

PC1, TV1, TV2, TV3 và loạt cổ phiếu ngành điện giảm sâu

Việc cả nhóm cổ phiếu vốn được xem là “trú ẩn” lại đồng loạt giảm sâu đã gây bất ngờ cho giới đầu tư.

Trước đó, ngày 22/4, PC1 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 và thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2025. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức 15%.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua ba phương án. Cụ thể, PC1 dự kiến phát hành hơn 12,3 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cp, nhằm huy động khoảng 123 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Đồng thời, công ty sẽ phát hành gần 62 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, cùng với kế hoạch chào bán tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng cộng, PC1 dự kiến phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu – nội dung nhận được sự quan tâm lớn từ cổ đông. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 4.112 tỷ đồng lên gần 5.594 tỷ đồng.

Chia sẻ tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cho biết doanh nghiệp đang đối mặt với nhu cầu vốn chủ sở hữu rất lớn nhằm phục vụ chiến lược đầu tư liên tục, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng. Theo ông, việc chủ động nguồn vốn là yếu tố then chốt để tránh gián đoạn đà phát triển.

Cụ thể, riêng mảng bất động sản khu công nghiệp, PC1 đang triển khai các dự án với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, bao gồm các khu như Yên Phong, VSIP, Nomura 1 và Nomura 2. Trong lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển thêm tối thiểu 400–500 MW trong 5 năm tới.

Trả lời cổ đông về việc không lựa chọn phát hành ra công chúng, lãnh đạo PC1 cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng nhưng ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu nhằm hạn chế pha loãng và đảm bảo ổn định cấu trúc sở hữu. Việc duy trì tỷ lệ kiểm soát của các cổ đông lớn được xem là yếu tố quan trọng để giữ vững định hướng chiến lược dài hạn. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết lượng cổ phiếu chào bán, doanh nghiệp sẽ tìm kiếm các đối tác phù hợp để phân phối phần còn lại.