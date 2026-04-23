Tư vấn Kim Ngưu ‘xả hàng’ hơn 4 triệu cổ phiếu VNS

PV | 23-04-2026 - 14:56 PM | Thị trường chứng khoán

Tư vấn Kim Ngưu ‘xả hàng’ hơn 4 triệu cổ phiếu VNS

Tư vấn Kim Ngưu vừa bán ra thành công tổng cộng 4,09 triệu cổ phiếu VNS, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 5,61% vốn tại Vinasun.

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE).

Theo đó, Tư vấn Kim Ngưu vừa thông qua 4 phiên giao dịch để bán bán ra tổng cộng 4,09 triệu cổ phiếu VNS với lý do tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Cụ thể, ngày 14/4/2026, bán ra 1,7 triệu cổ phiếu VNS; ngày 15/4/2026, bán 400.000 cổ phiếu; ngày 16/4/2026, bán 1,59 triệu cổ phiếu; ngày 17/4/2026, bán 400.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch nêu trên, Tư vấn Kim Ngưu giảm sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 7,9 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 3,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,63% xuống còn 5,61% vốn tại Vinasun.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 9/4/2026, Tư vấn Kim Ngưu cũng đã bán ra 400.000 cổ phiếu VNS, qua đó giảm sở hữu cổ phiếu từ gần 8,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,22%) xuống còn gần 7,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,63%).

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu VNS, ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT của Vinasun vừa đăng ký mua vào 4,9 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 8/4/2026 đến ngày 7/5/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Đoàn đang sở hữu gần 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,33% vốn tại Vinasun. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên mức gần 9,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 13,56%.

Cũng tại thông báo này cho thấy, CTCP Tập đoàn Hipt do ông Đoàn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật, đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,64%.

Ngoài ra, CTCP VBP do ông Đoàn làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, cũng đang sở hữu gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,77%.

Như vậy, nếu giao dịch đăng ký mua cổ phiếu nêu trên thành công, ông Đoàn và người liên quan sẽ tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ hơn 12 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 17,74) lên mức hơn 16,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,96%).


PV

