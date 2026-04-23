Diễn viên Chi Bảo làm gì tại Novaland?

Ngày 22-4, UBND xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) cùng các sở ngành, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) về thu hút đầu tư và định hướng công tác quy hoạch trên địa bàn xã.

Đáng chú ý, trong đoàn công tác của Novaland có sự tham gia của diễn viên Chi Bảo (tên thật Phạm Gia Chi Bảo) với vai trò trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Gia Chi Bảo, đại diện Tập đoàn Novaland, đã kiến nghị mô hình đô thị phức hợp tại khu vực xã Nam Ban Lâm Hà và mở rộng, kết nối cao tốc Liên Khương – Prenn với quy mô dự kiến từ 5.000 – 7.000 ha tại xã Nam Ban Lâm.

Khu đô thị thông minh (Nam Ban Lâm Hà) sẽ đồng hành cùng địa phương xây dựng các tuyến giao thông mở rộng kết nối liên vùng, ứng dụng mô hình quản lý hiện đại nhằm tăng cường kết nối liên vùng, giảm tải cho áp lực đô thị hóa các khu vực trung tâm Đà Lạt;

Khu du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng (tại xã Hiệp Thạnh) với các chức năng như sân golf liên hợp, phim trường giải trí; Khu liên hợp thể thao đa bộ môn; Làng hưu trí và dưỡng lão; khu khách sạn 4-5 sao chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó là Trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Đối với định hướng phát triển đô thị (xã Nam Ban Lâm Hà), mở rộng phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng (xã Hiệp Thạnh), Tập đoàn Novaland đề xuất 2 xã đồng thuận, báo cáo các sở ngành và UBND tỉnh xem xét, thống nhất bổ sung vào quy hoạch tỉnh, làm cơ sở hoàn thiện điều kiện pháp lý để đầu tư.

Trước đó, ông Chi Bảo đã có thời gian dài gắn bó với các pháp nhân liên quan đến Novaland. Từ năm 2022, ông giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm – liên doanh giữa Novaland (nắm 51% vốn) và Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Tâm của ông (nắm 49%).

Đầu năm 2025, doanh nghiệp này giảm vốn điều lệ từ 100 tỉ đồng xuống còn 100 triệu đồng nhằm điều chỉnh tỉ lệ góp vốn theo kế hoạch tái cơ cấu của tập đoàn, song ông Chi Bảo vẫn giữ vai trò điều hành.

Việc tham gia vào hệ sinh thái Novaland của ông Chi Bảo không chỉ giới hạn ở lĩnh vực bất động sản, mà còn gắn với các dự án mang tính xã hội và giáo dục. Hiện ông tiếp tục là người đại diện pháp luật tại một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Giáo dục Hiểu về Trái tim, đồng thời tham gia các dự án nghỉ dưỡng tại Côn Đảo, hồ Tà Đùng và hồ Lắk.

Giới quan sát cho rằng sự xuất hiện của ông tại Novaland là sự kết hợp giữa uy tín cá nhân từ các hoạt động thiện nguyện (Quỹ Hiểu về Trái tim) và định hướng phát triển trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.

Ngoài Novaland Đất Tâm, ông Chi Bảo còn đại diện hoặc tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Chi Bảo, Công ty Cổ phần Đất Tâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Tâm, Công ty Cổ phần Du lịch Hiểu về Trái tim, Công ty Cổ phần Du lịch nghỉ dưỡng Hồ Lắk, Công ty Cổ phần Du lịch nghỉ dưỡng Thiền Chư Yang Sin, Công ty Cổ phần Zorba X, Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng và Sân Golf Tà Đùng…

Chi Bảo tên đầy đủ là Phạm Gia Chi Bảo, sinh năm 1973. Anh được hâm mộ với gương mặt điển trai, ngoại hình lãng tử trên màn ảnh nhỏ thập niên 1990, nổi tiếng qua các phim Những đứa con thành phố, Đồng tiền xương máu... Thập niên 2000, Chi Bảo tiếp tục tham gia phim Người đàn bà yếu đuối, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí... Diễn viên Chi Bảo bắt đầu chuyển sang làm kinh doanh từ năm 2003 với Công ty TNHH Thương hiệu, trước khi mở rộng sang lĩnh vực bất động sản từ năm 2017.



