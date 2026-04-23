Phiên 23/4: Khối ngoại bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Mai Chi | 23-04-2026 - 15:49 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng trên cả ba sàn.

Thị trường chứng khoán rung lắc trong đầu phiên chiều, song lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VN-Index hồi phục trở lại. Kết phiên 23/4, VN-Index tăng 13 điểm, lên mức 1.870 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 29.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.710 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.655 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu PVT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 72 tỷ đồng. Theo sau, VNM và DCM là mã tiếp theo được gom mạnh 54 và 33 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, FPT tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh nhất với 265 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu ACB và VHM cũng bị "xả" 176 tỷ đồng và 171 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 43 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NRC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VTZ, DXP, NFC.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 37 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 16 tỷ, HUT, TNG, CEO bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua 1,5 tỷ đồng. Theo sau, MSR và MML cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, SAS, ,...

