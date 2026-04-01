ĐHĐCĐ ELCOM: Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục, bổ sung ngành nghề sản xuất máy bay, tàu vũ trụ

Chiều ngày 23/4, CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM (mã: ELC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Bước sang năm 2026, ban lãnh đạo nhận định xung đột địa chính trị liên tiếp leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới đã khiến chuỗi cung ứng đứt gãy, giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí logistics tăng phi mã, cùng với đó là lãi suất ngân hàng không ngừng tăng cao, trong khi các khách hàng đều phải thắt chặt ngân sách đầu tư.

Do đó, Elcom xác định tập trung nguồn lực đúng trọng tâm, kiểm soát chi phí, giảm đòn bẩy tài chính và đa dạng hóa thị trường, với định hướng tăng trưởng thực chất, ưu tiên bảo toàn lợi nhuận trong bối cảnh nhiều thách thức và rủi ro.

HĐQT trình Đại hội mục tiêu doanh thu đạt 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 143 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 15% và 11% so với cùng kỳ năm ngoái và cùng là mức cao kỷ lục.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2025, Elcom dự kiến phát hành 5,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Cổ tức năm 2026 dự kiến tối đa 10%.

Ngoài ra, Elcom cũng dự kiến phát hành thêm 2,2 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 2% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới). Nguồn vốn được lấy từ LNST chưa phân phối trên BCTC 2025 đã kiểm toán.

Cũng tại Đại hội, ban lãnh đạo trình cổ đông phương án phát hành tối đa 3,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến triển khai trong năm 2026. Theo phương án đưa ra, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó người sở hữu chỉ được chuyển nhượng 50% sau 1 năm và 50% còn lại sau 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Bên cạnh đó, Elcom cũng trình Đại hội thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới như tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu; đóng tàu và cấu kiện nổi, trong đó có chi tiết liên quan đến sản xuất máy bay, tàu bay không người lái; sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan, ngoại trừ các sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh.

Trước đó, trong năm 2025, doanh thu đạt 1.518 tỷ đồng - vượt 31% kế hoạch, tăng trưởng 90% so với năm 2024 và là mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây; Lợi nhuận sau thuế đạt 129tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch và tăng 29,5% so với năm trước.

Toàn bộ tờ trình đã được Đại hội thông qua. ﻿

Phần hỏi đáp:﻿

1. Làm thế nào để tăng tốc lợi nhuận từ mảng công nghệ, mục tiêu trên 15%?

Ông Phan Chiến Thắng – Chủ tịch HĐQT: Tỷ suất lợi nhuận của mảng công nghệ về dài hạn vẫn có xu hướng cải thiện dần. Tuy nhiên, trong cơ cấu hiện tại, phần đóng góp doanh thu tăng mạnh lại đến từ các dự án giải pháp, thiết bị – vốn có biên lợi nhuận không cao.

Ví dụ, các dự án lớn như sân bay Long Thành tạo tiếng vang về thương hiệu nhưng biên lợi nhuận ở mức thấp. Ngược lại, các dự án giao thông thông minh (ITS) và an ninh quốc phòng có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn.

Trong năm 2025, mảng ITS ghi nhận kết quả tích cực trong nửa đầu năm, nhưng nửa cuối chịu tác động đáng kể từ biến động tỷ giá và chi phí linh kiện, đặc biệt là giá RAM và chip có thời điểm tăng gấp 2–2,5 lần so với năm trước. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận.

Do đó, dù đã ký được nhiều hợp đồng, công ty không đẩy nhanh triển khai như các năm trước mà chủ động điều tiết tiến độ, chờ qua giai đoạn giá đầu vào biến động mạnh để đảm bảo hiệu quả. Khi chi phí ổn định trở lại, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng sẽ được cải thiện.

2. Các ngành nghề mới, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng – công nghệ cao, có lợi thế gì và định hướng phát triển ra sao?

Chủ tịch HĐQT: Trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng, Elcom tập trung vào các mảng có hàm lượng công nghệ cao như trinh sát, phân tích dữ liệu và chiến lược.

Với thiết bị không người lái (UAV), công ty đã từng nghiên cứu và thử nghiệm từ khá sớm tại Việt Nam, nhưng không lựa chọn hướng sản xuất đại trà. Thay vào đó, Elcom tập trung vào các giải pháp chuyên biệt như trinh sát, giám sát và đặc biệt là công nghệ “anti-drone” (áp chế, vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái) dựa trên AI và phân tích hình ảnh.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đưa các công nghệ đã nghiên cứu vào ứng dụng thực tế, đặc biệt là các giải pháp liên quan đến xử lý hình ảnh, dữ liệu vệ tinh, video từ UAV… Đây là định hướng mang tính dài hạn, dựa trên nền tảng AI vision, không chỉ phục vụ một dự án đơn lẻ mà hướng tới thị trường rộng lớn hơn.

3. Định hướng phát triển mảng bất động sản của Elcom như thế nào?

Chủ tịch HĐQT: Elcom không phải là doanh nghiệp bất động sản, tuy nhiên trong quá trình hoạt động, công ty đã tích lũy được một số tài sản có giá trị. Chiến lược là đầu tư có chọn lọc, kiểm soát rủi ro, không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá.

Hiện nay, doanh nghiệp có lợi thế trong việc tiếp cận quỹ đất với chi phí hợp lý, nhờ các mối quan hệ và quá trình tích lũy trước đây. Công ty chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời hợp tác với các đối tác để triển khai dự án, đảm bảo kiểm soát tốt dòng vốn.

Trong danh mục hiện có, Elcom đang sở hữu hoặc tham gia các tài sản như tòa nhà văn phòng, tỷ lệ chi phối tại một số đơn vị, cũng như các lô đất tại khu vực Tây Hồ Tây.

Đáng chú ý, công ty đang xúc tiến một dự án cụm công nghiệp khoảng 39 ha tại Phú Xuyên – nếu được phê duyệt chủ trương đầu tư, đây sẽ là cơ hội lớn. Ngoài ra, một dự án quy mô 34 ha tại Mê Linh cũng đang được xem xét triển khai cùng đối tác.

Ban lãnh đạo cho biết sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát tài chính, đảm bảo tỷ lệ vay và tài sản đảm bảo ở mức an toàn, hướng tới mục tiêu vừa gia tăng giá trị tài sản, vừa hỗ trợ phát triển dài hạn cho doanh nghiệp và cán bộ nhân viên.

4. AI ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của Elcom?

Chủ tịch HĐQT: Elcom đã ứng dụng AI vào sản phẩm từ khá sớm, đặc biệt trong các lĩnh vực như camera thông minh, hệ thống trinh sát và xử lý dữ liệu lớn.

Sự bùng nổ của AI, đặc biệt sau khi các nền tảng như OpenAI ra đời, đang tạo ra thay đổi rất lớn trên toàn thị trường.

Đối với Elcom, AI vừa là cơ hội vừa là thách thức. Ở góc độ tích cực, việc ứng dụng AI trong vận hành và R&D giúp nâng cao hiệu suất lên khoảng 70–80% so với trước đây. Với các sản phẩm mang tính nền tảng như camera AI, công nghệ này mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên, ở mảng dịch vụ, AI có thể làm giảm nhu cầu khi khách hàng ngày càng có khả năng tự triển khai. Dù vậy, tỷ trọng này hiện chưa lớn trong cơ cấu doanh thu. Ngược lại, sự phát triển của AI cũng mở ra những hướng kinh doanh mới cho doanh nghiệp trong tương lai.

5. Khối lượng công việc đã ký kết đến thời điểm hiện tại ra sao?

Chủ tịch HĐQT: Tính đến hết quý 1/2026, giá trị các hợp đồng đã ký đạt khoảng 1.100–1.200 tỷ đồng, trong đó riêng tuần gần đây đã bổ sung thêm khoảng 200 tỷ đồng từ một dự án tại Hà Nội.

Trong các quý còn lại của năm, công ty vẫn còn nhiều cơ hội ký kết mới. Ban lãnh đạo đánh giá tổng giá trị hợp đồng ký trong năm có thể đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.