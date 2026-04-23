Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: 'Chắc chắn tham gia thị trường tài sản mã hóa để không bị tụt hậu'

Theo Thảo Vân | 23-04-2026 - 22:47 PM | Thị trường chứng khoán

Chủ tịch SSI thừa nhận chưa nhìn rõ cơ hội và mô hình kinh doanh tài sản mã hóa, dù khẳng định sẽ không đứng ngoài cuộc.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, câu chuyện về tài sản mã hóa thu hút sự quan tâm của nhiều cổ đông, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư trẻ. Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI, cho biết công ty vẫn theo sát xu hướng nhưng chưa vội triển khai.

Theo ông Hưng, bối cảnh pháp lý hiện nay đã có nhiều thay đổi so với một năm trước, khi các quy định liên quan đến tài sản mã hóa đang dần được hoàn thiện và có xu hướng tiệm cận với mô hình chứng khoán. Tuy nhiên, SSI cho rằng thị trường này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, đặc biệt về hiệu quả kinh doanh và mức độ an toàn cho nhà đầu tư.

"Chúng tôi chưa nhìn thấy rõ cơ hội ở đâu, cũng như chưa hình dung được mô hình phát triển cụ thể", ông Hưng nói. Đây là lý do công ty chưa hoàn thiện hồ sơ để tham gia các bước tiếp theo trong khuôn khổ thử nghiệm (sandbox).

Dù vậy, lãnh đạo SSI khẳng định đây không phải là sự rút lui. "Chắc chắn chúng tôi sẽ tham gia thị trường này, không để tụt hậu với các công ty khác", ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI

Theo ông Hưng, khi tham gia bất kỳ lĩnh vực mới nào, SSI đều đặt ra ba nguyên tắc gồm tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích doanh nghiệp và lợi ích cổ đông.

Ở nội dung khác, cổ đông cũng đặt câu hỏi về việc SSI giảm dư nợ cho vay ký quỹ (margin) trong hai quý liên tiếp và liệu đây có phải là chiến lược phòng thủ.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch SSI cho biết mỗi công ty có cách tiếp cận riêng trong quản trị rủi ro. "Việc dẫn đầu không quan trọng bằng việc quản trị hiệu quả", ông nói, hàm ý việc điều chỉnh margin cần đặt trong tổng thể chiến lược kiểm soát rủi ro và hiệu quả kinh doanh, thay vì chỉ theo đuổi tăng trưởng quy mô.

Diễn biến giảm dư nợ margin vì vậy được nhìn nhận như một bước điều chỉnh phù hợp với khẩu vị rủi ro của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Năm nay, SSI đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng, tăng trưởng 19%, lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng, tăng 15%.


