Hà Nội muốn đấu giá cổ phần doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Bia Việt Hà

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), UBND TP.Hà Nội muốn đưa ra đấu giá hơn 39,25 triệu cổ phần của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, tương đương 51,04% vốn điều lệ .

Số cổ phần trên chỉ được bán cho các nhà đầu tư trong nước; giá khởi điểm 21.524 đồng/cổ phần. Nếu đấu giá thành công toàn bộ hơn 39 triệu cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà như kế hoạch, UBND TP.Hà Nội dự kiến thu về ít nhất 844,8 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ 8h30 ngày 16/4/2026 đến 15h30 ngày 11/5/2026. Thời gian đấu giá là 9h ngày 18/5/2026; tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 19/5/2026 đến ngày 25/5/2026; thời gian hoàn tiền đặt cọc từ ngày 19/5/2026 đến ngày 22/5/2026.

Ảnh minh họa

Về Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, doanh nghiệp này được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà (Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà tiền thân là Xí nghiệp nước chấm, được thành lập từ năm 1966) theo quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND TP.Hà Nội, hoạt động theo mô hình Công ty CP kể từ ngày 1/7/2017.

Năm 2015, doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ Tướng Chính phủ v/v phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP.Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

Hiện, doanh nghiệp có vốn điều lệ 769 tỷ đồng; đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là Sản xuất bia, mạch nha ủ men bia.

Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà sở hữu nhiều thương hiệu đình đám như: Bia Việt Hà, Bánh kẹo Tràng An, Bánh mứt kẹo Hà Nội, Giầy Ngọc Hà,...

Về lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp đang trong quá trình thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp với các hộ gia đình để thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp giới thiệu sản phẩm Công ty Việt Hà tại xã Thiên Lộc, TP.Hà Nội (trước là xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) theo Quyết định chủ trương đầu tư số 4646/QĐ-UBBND ngày 25/08/2016 và Văn bản số 5313/UBND-KH&ĐT ngày 25/10/2017 của UBND TP.Hà Nội; Làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà hiện có 4 công ty con gồm: Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội; Công ty CP Tràng An; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà; Công ty CP Rượu Quốc tế; 4 công ty liên kết: Công ty CP Giầy Ngọc Hà; Công ty CP Đồng Tháp; Công ty CP Bia và Nước Giải khát Việt Hà; Công ty CP Dược phẩm Hà Nội.

Ngoài UBND TP.Hà Nội, chủ sở hữu thương hiệu Bia Việt Hà còn có 2 cổ đông lớn khác là Tổng Công ty Rau quả, nông sản-CTCP (36,1%) và Công ty CP Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam quốc tế (12,56%).