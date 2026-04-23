Thị trường tiền số hôm nay, 23-4: Bitcoin đón tin vui

Theo Lê Tỉnh | 23-04-2026 - 22:40 PM | Thị trường chứng khoán

Các bên mua Bitcoin đang quay trở lại và sẵn sàng chấp nhận mức giá cao để sở hữu đồng tiền phổ biến nhất thế giới này.

Tối 23-4, thị trường tiền số đồng loạt giảm. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 0,7%, về sát mốc 77.600 USD. Trong phiên, đồng tiền này có thời điểm vượt mốc 79.000 USD.

Các đồng khác như Ethereum và Solana cùng giảm hơn 3%, lần lượt xuống 2.320 USD và 85,8 USD.

Theo Cointelegraph, một điểm đáng chú ý là lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn giao dịch tiếp tục suy giảm, cho thấy áp lực bán ngắn hạn đang hạ nhiệt.

Song song đó, dữ liệu từ Binance cho thấy tổng giá trị mua chủ động đã tăng lên 9,2 tỉ USD - mức cao nhất kể từ tháng 2. Đây là tín hiệu cho thấy bên mua đang quay trở lại và sẵn sàng chấp nhận mức giá cao để sở hữu tài sản.

Diễn biến này trùng khớp với thời điểm Bitcoin vượt ngưỡng 79.000 USD, phản ánh nhu cầu đang phục hồi, đặc biệt trên thị trường phái sinh.

Các chuyên gia nhận định, khi lực mua chủ động gia tăng, điều đó thường phản ánh niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện. Nếu xu hướng này duy trì, phe mua nhiều khả năng vẫn kiểm soát thị trường và hỗ trợ đà tăng giá.

Bitcoin đang giao dịch tại 77.680 USD Nguồn: OKX

Dữ liệu trong ba tháng gần đây cũng cho thấy lượng mua liên tục vượt lượng bán, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư chủ động tích lũy Bitcoin. Cùng lúc, các quỹ đầu tư Bitcoin ghi nhận dòng tiền vào mạnh, với tổng giá trị lên tới 1,9 tỉ USD trong 7 ngày liên tiếp.

Một yếu tố quan trọng khác là nguồn cung Bitcoin trên sàn Binance đã giảm đáng kể, từ khoảng 675.000 Bitcoin hồi đầu tháng 1 xuống còn 618.300 Bitcoin hiện nay.

Trong lịch sử, việc nguồn cung trên sàn giảm sâu thường trùng với giai đoạn thị trường tạo đáy và chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng mới.

Xu hướng rút Bitcoin khỏi sàn cho thấy nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ dài hạn, chuyển tài sản về ví riêng thay vì sẵn sàng bán ra. Điều này khiến nguồn cung lưu thông trên thị trường trở nên khan hiếm hơn.

Bên cạnh đó, nhóm nhà đầu tư dài hạn cũng gia tăng tích lũy, với khoảng 130.000 Bitcoin được mua thêm trong 30 ngày qua.

Khi nguồn cung giảm trong khi nhu cầu tăng, thị trường có thể bước vào giai đoạn mất cân đối cung - cầu, qua đó tạo động lực đẩy giá Bitcoin đi lên trong thời gian tới

