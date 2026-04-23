Cổ đông hỏi Chủ tịch có dám hứa cổ phiếu SSI “tăng bằng lần” như Vingroup, ông Nguyễn Duy Hưng trả lời thế nào?

Chiều 23/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại Đại hội, một cổ đông đặt câu hỏi trực diện về triển vọng giá cổ phiếu, dẫn chứng việc nhiều mã thuộc “họ Vingroup” đã tăng bằng lần trong thời gian qua, trong khi cổ phiếu SSI cũng từng được kỳ vọng tương tự. Cổ đông này đề nghị lãnh đạo công ty làm rõ liệu có thể cam kết mức tăng trưởng mạnh cho cổ phiếu trong thời gian tới hay không.

Trả lời, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng khẳng định SSI không can thiệp vào diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường. “Tôi đã nói nhiều lần, SSI không làm bất cứ điều gì liên quan đến việc tác động giá cổ phiếu. Cá nhân tôi cũng không kinh doanh cổ phiếu của chính mình. Ai cũng mong cổ phiếu tăng, nhưng việc tăng hay không là do thị trường và nhà đầu tư quyết định. Còn việc có dám hứa cổ phiếu tăng bằng lần hay không, tôi không nghĩ đến, chứ đừng nói là hứa” , ông nhấn mạnh.

Trước lo ngại về việc SSI có thể trở nên “già nua” khi nhiều công ty chứng khoán trẻ được hậu thuẫn bởi ngân hàng đang vươn lên mạnh mẽ, lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định vị thế dẫn đầu không đến từ việc phô trương quy mô hay tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn. Thay vào đó, vai trò dẫn dắt đòi hỏi doanh nghiệp phải chấp nhận đầu tư nguồn lực để xây dựng thị trường và chia sẻ lợi ích chung.

Về chiến lược giữ vững vị thế “anh cả” ngành chứng khoán, ông Hưng cho rằng khái niệm này không đơn thuần nằm ở quy mô hay thị phần, mà cốt lõi là khả năng dẫn dắt và đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường. Theo đó, SSI kiên định với vai trò đồng hành cùng thị trường, thay vì cạnh tranh bằng mọi giá.

Để duy trì vị thế, công ty tập trung vào ba trụ cột chính: củng cố năng lực tài chính để đảm bảo sức chống chịu trong bối cảnh thị trường biến động; chuyển dịch từ tăng trưởng về số lượng sang chất lượng; và đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ. “Nếu gồng mình lên giành giật thị phần, đó là cách làm của ‘chủ chợ’, không phải ‘anh cả’”, ông Hưng nói.

Liên quan đến diễn biến thị phần, ban lãnh đạo SSI cho biết công ty không lựa chọn chiến lược giảm phí để đổi lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thay vào đó, SSI đang tập trung nâng cấp hệ thống công nghệ, đồng thời chuyển dịch mạnh sang các kênh phân phối số, tận dụng mạng xã hội và livestream để tiếp cận hiệu quả hơn với nhà đầu tư cá nhân.

Đánh giá về triển vọng năm 2026, SSI cho rằng thị trường sẽ chịu tác động từ nhiều yếu tố như tăng trưởng tín dụng có thể chậm lại, lãi suất có xu hướng nhích lên từ mức nền thấp năm 2025, cùng với rủi ro bên ngoài như căng thẳng địa chính trị. Trên cơ sở đó, công ty dự báo VN-Index dao động quanh vùng 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân khoảng 28.500 tỷ đồng mỗi phiên.

Những kịch bản vĩ mô và thị trường này là nền tảng để SSI xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026, với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.660 tỷ đồng, tăng 19%, và lợi nhuận trước thuế đạt 5.838 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.

Cũng tại Đại hội, cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm ông Kosuke Mizuno – Thành viên HĐQT không điều hành, đại diện cho Daiwa Securities Group Inc – sau khi ông có đơn từ nhiệm. Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế từ danh sách ứng cử viên đã công bố. Sau thay đổi, Hội đồng quản trị SSI gồm 6 thành viên, do ông Nguyễn Duy Hưng tiếp tục giữ chức Chủ tịch.