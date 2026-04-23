Dragon Capital bán bớt cổ phiếu DPG của Tập đoàn Đạt Phương

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 21/4/2026, quỹ thành viên của Dragon Capital là Samsung Vietnam Securities Master lnvestment Trust đã bán ra 100.000 cổ phiếu DPG, qua đó, tổng sở hữu của nhóm quỹ ngoại giảm từ gần 13,1 triệu cổ phiếu (11,0933%) về gần 13 triệu cổ phiếu (10,9386%).

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn Đạt Phương vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 25/4/2026 tới đây.

Tại đại hội, Tập đoàn Đạt Phương sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh thuần hợp nhất năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 8.513,6 tỷ đồng, tăng 89,9% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế ước đạt 560,6 tỷ đồng, tăng 25,9%.

Năm 2025, Tập đoàn Đạt Phương mang về doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.484 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 445,1 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 94,29% và 118,09% kế hoạch đã đề ra.

Về kế hoạch chia cổ tức, Tập đoàn Đạt Phương dự kiến chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng.

Về nhân sự, đại hội sẽ tiến hành bầu cử 6 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2026 - 2031.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2026 tối đa 1,5% "x" lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026. Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do HĐQT phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

Ngoài ra, Tập đoàn Đạt Phương còn trình cổ đông thông qua việc bổ sung thêm các ngành, nghề kinh doanh gồm hoạt động của các cơ sở thể thao (không bao gồm kinh doanh trò chơi điện tử); khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự; dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác.



