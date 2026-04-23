Ông Bùi Cao Nhật Quân được bổ nhiệm làm Chủ tịch Novaland thay ông Bùi Thành Nhơn

Hội đồng quản trị (HĐQT) Novaland (mã NVL) vừa công bố đã họp và nhất trí thông qua việc bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, thay thế cho nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 23/4, ông Quân đã trúng cử thành viên HĐQT.

Ban lãnh đạo nói việc ông Quân giữ vai trò cao nhất không chỉ là sự tiếp nối thế hệ, mà còn phản ánh bước chuyển trong tư duy quản trị của Novaland. Cụ thể, doanh nghiệp này chuyển từ mô hình dẫn dắt bởi nhà sáng lập sang cấu trúc quản trị hiện đại, linh hoạt hơn, để thích ứng trong bối cảnh mới, nhưng vẫn giữ được hệ giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu.

Ông Bùi Cao Nhật Quân sinh năm 1982, là con trai của ông Bùi Thành Nhơn. Ông là cử nhân quản trị kinh doanh Đại học Western Washington, Mỹ. Ông Quân có hơn 20 năm hoạt động, trực tiếp tham gia điều hành công ty trong nhiều giai đoạn. Trước đó, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ, ông Nhơn cho biết HĐQT đã thảo luận kỹ lưỡng và xây dựng kế hoạch bài bản cho quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Mục tiêu là bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của NVL. Theo đó, Novaland cần sự kết hợp giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước và sức trẻ, tư duy đổi mới của thế hệ kế cận. Thế hệ lãnh đạo mới sẽ trực tiếp điều hành và dẫn dắt công ty trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

"Tôi tin tưởng rằng với sự năng động và quyết liệt của lãnh đạo trẻ - những người đã trưởng thành qua thử thách - Novaland sẽ sớm phục hồi và phát triển mạnh mẽ trở lại", ông Nhơn nhấn mạnh.

Trước đó, NovaGroup - công ty mẹ của Novaland cũng đã công bố ông Bùi Thành Nhơn đã giao vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Bùi Cao Nhật Quân. Ông Nhơn sẽ giữ vai trò định hướng chiến lược và đồng hành cùng ban lãnh đạo. Đồng thời, ông vẫn giữ vị trí Chủ tịch Nova Holding - công ty mẹ có cổ phần chi phối NovaGroup.

Năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 22.715 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ, giảm nhẹ 0,5% do tác động của môi trường lãi suất có xu hướng tăng. Họ xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua việc đẩy mạnh bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, và bán mới trên 2.100 sản phẩm.