Vingroup phát hành 350 triệu USD trái phiếu quốc tế

Tập đoàn Vingroup - CTCP (MCK: VIC, sàn HoSE) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 16/4/2026, Vingroup đã phát hành 1.750 trái phiếu mã VICD2328003; mệrh giá 200.000 USD/Trái phiếu.

Đây là trái phiếu được phát hành và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna - Áo bằng đồng Đô la Mỹ (USD); không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành.

Trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu của Công ty CP Vinpearl (MCK: VPL) thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup. Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu VICD2328003 dự kiến đáo hạn ngày 16/4/2031.

Cũng liên quan đến trái phiếu của Vingroup, tại thị trường trong nước, ngày 10/4/2026, Vingroup đã tất toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 62 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã VICH2426001.

Đến ngày 17/4/2026, doanh nghiệp này tiếp tục thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 62 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu VICH2426002, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều được phát hành vào tháng 4/2024, kỳ hạn 24 tháng; lãi suất phát hành 12,5%/năm.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Vingroup đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 485.000 tỷ đồng, tăng 45,7% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, tương đương gần gấp ba lần năm trước.

So với kế hoạch công bố đầu tháng 4/2026, các chỉ tiêu này đã được điều chỉnh tăng thêm 35.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng mức tăng gần 8% và 40%.

Về định hướng, Vingroup tiếp tục tập trung vào 3 trụ cột gồm hạ tầng, năng lượng xanh và văn hóa, đồng thời triển khai các phương án huy động vốn trong và ngoài nước nhằm phục vụ chiến lược mở rộng.

Cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và hướng tới sản lượng một triệu xe máy điện.

Trong lĩnh vực bất động sản, Vinhomes định hướng chuyển dịch sang nhu cầu ở thực, phát triển dự án theo tiêu chuẩn ESG++, đẩy mạnh nhà ở xã hội và mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng.

Lãnh đạo Vingroup cũng cho biết sẽ tập trung vào điện gió, điện mặt trời và đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái năng lượng, bao gồm cả lưu trữ, theo hướng bền vững và thân thiện môi trường trong dài hạn.