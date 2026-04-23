Lãnh đạo một doanh nghiệp vàng than khó: “Chưa bao giờ thấy làm ăn lại éo le như lúc này”

“Chưa bao giờ thấy làm ăn lại éo le như lúc này”

Đó là chia sẻ đầy thẳng thắn của ông Đỗ Huy Thành, Tổng Giám đốc Huy Thanh Jewelry khi nói về bức tranh kinh doanh hiện tại trên trang Facebook cá nhân. Không phải những con số khô khan, câu chuyện lần này được kể bằng cảm nhận rất đời thường của một người làm kinh doanh giữa giai đoạn nhiều biến động.

Theo ông Thành, điều dễ nhận thấy nhất là sức mua suy giảm rõ rệt. Khách hàng thưa hơn trước, và nếu có giao dịch, việc mặc cả, so sánh giá cũng trở nên phổ biến hơn. “ Bán được đơn thì mừng, nhưng nhiều khi tính lại chỉ đủ xoay vòng, không còn gọi là lãi nữa ”, ông chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, chi phí vận hành lại âm thầm leo thang. Từ tiền hàng, tiền mặt bằng cho tới nhân công, gần như không có khoản nào “đứng yên”. Những chi phí vốn từng nhỏ lẻ trước đây, giờ cộng lại trở thành áp lực đáng kể đối với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, bài toán lớn nhất không chỉ là lợi nhuận, mà là duy trì dòng tiền. Theo vị lãnh đạo, việc dừng lại gần như không phải là một lựa chọn. “ Dừng là mất dòng tiền, mất khách, mất luôn cơ hội quay lại” , vị CEO nói. Nhưng tiếp tục vận hành cũng không dễ dàng, khi cảm giác “bơi ngược dòng” ngày càng rõ rệt.

Không chỉ riêng doanh nghiệp của mình, ông Thành cho biết xung quanh, nhiều đơn vị cũng đang trong trạng thái “gồng mình”. Có nơi thu hẹp quy mô, có nơi trả mặt bằng, thậm chí chuyển hướng kinh doanh. Không ai nói ra nhiều, nhưng chắc ai cũng hiểu đang khó như thế nào.

Giữa bối cảnh đó, có những ngày mở cửa không còn đặt nặng kỳ vọng doanh thu, mà đơn giản chỉ để duy trì hoạt động và giữ một niềm tin rằng thị trường rồi sẽ hồi phục.

“Không phải than vãn, chỉ là đôi lúc thấy… bất lực thật. Nhưng thôi thì còn trụ được ngày nào, cố ngày đó ”, vị doanh nhân cho hay.

Câu chuyện được CEO Huy Thanh Jewelry chia sẻ trên có lẽ cũng là bức tranh thu nhỏ của nhiều ngành nghề khác lúc này – khi chi phí tăng, sức mua giảm và áp lực duy trì vận hành trở thành bài toán sống còn.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh) hiện đang là một trong đơn vị kinh doanh sản phẩm vàng trang sức, vàng miếng,... đình đám tại Việt Nam.

Theo giới thiệu trên website, Huy Thanh Jewelry hiện đang có 25 cửa hàng tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cần Thơ và Khánh Hòa.

Huy Thanh ban đầu là doanh nghiệp chuyên về sản xuất, chế tác vàng trang sức, không có kênh bán lẻ. Hoạt động chính là gia công cho các đơn hàng từ nước ngoài và bán sản phẩm thông qua các đại lý.

Sự phát triển mang tính bước ngoặt của thương hiệu Huy Thanh Jewelry gắn liền với doanh nhân Đỗ Huy Thành (SN 1991).

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị nhà máy sản xuất, Đỗ Huy Thành từ chối công việc có mức lương lên tới 3.600 bảng Anh/tháng ở nước ngoài để trở về Việt Nam, tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, cụ thể là tại Huy Thanh.

Tháng 11/2020, ông Thành thay ông Đỗ Văn Hy (SN 1967) giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành.