Chứng khoán Agirbank miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty CP Chứng khoán Agribank (Agriseco, MCK: AGR) mới đây đã có thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam và Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, Chứng khoán Agribank tiến hành miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Sơn Tùng kể từ ngày 24/4/2026 theo Đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Tùng.

Ông Lê Sơn Tùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu (số liệu tính đến hết ngày 23/4/2026) liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc cho nhân sự được giao phụ trách Ban điều hành theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, Agriseco bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tùng- Giám đốc Chi nhánh miền Nam, được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/4/2026.

Agriseco được thành lập từ năm 2000, là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Cổ đông sáng lập của doanh nghiệp này là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Hiện, mạng lưới bán hàng và cung cấp dịch vụ của Agriseco lên tới hơn 220 điểm cung cấp dịch vụ, hiện diện đầy đủ tại các trung tâm kinh tế cả nước.

Về tình hình kinh doanh, các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty như môi giới, tự doanh, ... đều tăng trưởng tốt giúp tổng doanh thu và thu nhập khác trong quý I/2026 của AGR đạt gần 145,4 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi phí và chi phí khác trong kỳ ở mức hơn 90,8 tỷ đồng, tăng 94,2% so với quý I/2025.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lãi ròng quý đầu năm 2026 đạt gần 43,5 tỷ đồng, tăng 33,9%.