Có tân Chủ tịch, PVOIL đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 30%, phủ trạm sạc VinFast lên trạm xăng

Sáng ngày 24/4, Tổng CTCP Dầu Việt Nam (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên nhằm thông báo kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 150.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 656 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận này tăng trưởng 30% so với kết quả thực hiện của năm 2025.

Một trong những thay đổi quan trọng về thượng tầng là việc cổ đông thông qua bầu ông Dương Mạnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT PVOIL. Trước khi đảm nhận vị trí này, ông Sơn là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), có trình độ Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp và Kỹ sư Cơ khí.

Tân Chủ tịch HĐQT Dương Mạnh Sơn (thứ hai từ trái sang phải).

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang chuẩn bị cho các bước ngoặt về cơ cấu doanh thu.

Nguồn thu của PVOIL trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ có sự đóng góp từ mảng nhiên liệu bay Jet A1. Sau giai đoạn gián đoạn do dịch bệnh, doanh nghiệp đã tái khởi động dự án và chính thức được cấp giấy phép hoạt động cho đơn vị chuyên trách vào tháng 12/2025. PVOIL đang triển khai đầu tư hệ thống xe tra nạp và kho trung chuyển đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tại các sân bay.

Theo lộ trình, thương hiệu PV Aviation Energy sẽ hoàn tất điều kiện khai thác vào quý 3 và bắt đầu ghi nhận những khoản doanh thu đầu tiên từ mảng này vào cuối năm nay.

Bên cạnh xăng dầu truyền thống, mảng dịch vụ phi xăng dầu, cụ thể là hợp tác hạ tầng trạm sạc xe điện với VinFast, đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Tính đến cuối năm 2025, PVOIL vận hành 950 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, trong đó hơn 500 điểm đã được tích hợp trạm sạc điện.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết hệ thống trạm sạc đang hoạt động hiệu quả, đóng góp từ 20-30% vào lợi nhuận của các đơn vị thành viên. Mục tiêu trong thời gian tới là duy trì tốc độ phát triển ít nhất 100 cửa hàng xăng dầu mới mỗi năm và phủ trạm sạc tại khoảng 50-60% hệ thống trên toàn quốc.

Về lộ trình niêm yết, đại diện PVOIL cho biết doanh nghiệp dự kiến đủ điều kiện để chuyển từ sàn UPCoM lên HoSE vào năm 2027. Hiện tại, công ty đã khắc phục được phần lớn các ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính.

Trong năm 2025, các vướng mắc liên quan đến khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Phú Thọ tiếp tục được xử lý để làm sạch số liệu tài chính, chuẩn bị cho việc niêm yết chính thức.

Nhìn lại kết quả năm 2025, PVOIL đạt doanh thu hợp nhất 151.640 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch năm. Đáng chú ý, mảng kinh doanh dầu quốc tế của PVOIL Singapore đóng góp 60.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39% tổng doanh thu toàn hệ thống. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm qua ghi nhận đạt 654 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước đó.