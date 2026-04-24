Nữ giáo sư giàu nhất Việt Nam: Sở hữu khối tài sản hơn 4 tỷ USD ở tuổi 56

Ngày 15/4/2026, tại Hội nghị Hợp tác đầu tư Tập đoàn Sovico và các tập đoàn, đối tác Trung Quốc đã diễn ra trọng thể tại Bắc Kinh, ông Hà Đông Phong, Chủ tịch COMAC đã trao bằng Giáo sư cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu phát triển ngành hàng không và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

﻿Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1970) hiện đang làChủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Hàng không Vietjet (VJC), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HDB), và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico.

Bà có bằng Tiến sĩ Học viện Mendeleev ngành điều khiển học kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Matcơva, Cử nhân ngành Quản lí kinh tế lao động Trường Kinh tế Quốc dân Matcơva, viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Liên Bang Nga. Bà Phương Thảo là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Chính phủ Pháp tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh.﻿

Gần đây, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo.﻿

Hiện tại, bà Thảo nắm giữ trực tiếp gần 169,6 triệu cổ phiếu HDB (sau khi được chia cổ tức và cổ phiếu thưởng), gần 47,5 triệu cổ phiếu VJC, đồng thời, bà nắm giữ gián tiếp ﻿hơn 154,7 triệu cổ phiếu VJC thông qua công ty Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Tính theo giá cổ phiếu, bà Thảo sở hữu số tài sản chứng khoán trị giá hơn 41.000 tỷ đồng.﻿

Trên bảng xếp hạng theo thời gian thực của Forbes, tại ngày 24/4, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người giàu thứ 2 Việt Nam chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng với khối tài sản 4,2 tỷ USD và xếp hạng 1.018 trên thế giới.

Bà Thảo lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes lần đầu tiên vào năm 2017 và chưa từng rời khỏi bảng xếp hạng 1 năm nào sau đó.

Năm 2025, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 82.093 tỷ đồng (tăng trưởng 14% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.630 tỷ đồng (tăng trưởng 44,3% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 2.123 tỷ đồng (tăng trưởng 51,2% so với cùng kỳ).

Kết quả lợi nhuận vượt hơn 120% kế hoạch năm, phản ánh sự phục hồi bền vững của nhu cầu hàng không và năng lực tối ưu chi phí, khai thác hiệu quả của hãng.

Tại thời điểm 31/12/2025, báo cáo kiểm toán ghi nhận tổng tài sản của Vietjet đạt 139.459 tỷ đồng. Nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu là 2,25 lần. Hệ số thanh khoản 1,53 lần.﻿