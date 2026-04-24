ĐHĐCĐ Petrolimex: Dự kiến lỗ 1.000 tỷ trong Q1 từ mặt hàng xăng dầu, nêu 2 giải pháp để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng

Ngày 24/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán PLX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Lưu Văn Tuyển - Tổng giám đốc của Petrolimex cho biết, quý 1/2026, Tập đoàn có khả năng lỗ 1.000 tỷ đồng từ mặt hàng xăng dầu﻿.

"Còn các mặt hàng, lĩnh vực khác thì Petrolimex vẫn làm rất tốt. Bởi vì biến động giá dầu trong biến động tại Trung Đông là điều chúng tôi không thể kiểm soát được" - Ông Tuyển nói - "Diễn biến giá dầu một ngày tăng giảm 50 USD, 20 USD là chưa bao giờ có trong lịch sử. Có thời điểm mua một thùng dầu giá lên đến 292 USD, cộng phụ phí, cộng cước vận tải tăng nữa là lên đến 300 - 340 USD/thùng. Chúng tôi nhập một lô dầu 40.000 tấn trước đây chỉ khoảng 25 - 26 triệu USD, bây giờ nhập về lên đến 85 - 87 triệu USD".

Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Văn Thanh nhấn mạnh: "Trong những thời điểm thị trường xảy ra khủng hoảng, lợi thế lớn nhất tạo nên sức mạnh của Petrolimex không phải là thị phần hay hệ thống lớn, mà chính là "năng lực hạ tầng, năng lực điều độ và khả năng gánh vác trách nhiệm đối với đất nước"﻿.

Trong thời gian biến động xăng dầu phức tạp, ﻿Tập đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: (1) Duy trì lượng hàng tồn kho ở mức cao, (2) Chủ động liên hệ với hàng chục nhà cung cấp ở khắp nơi trên thế giới nhằm đảm bảo nguồn cung, (3) Điều phối chặt chẽ toàn bộ hệ thống hạ tầng bao gồm kho cảng, tàu, xe bồn và mạng lưới bán lẻ để chuỗi cung ứng không bị đứt gãy tại tất cả các thị trường.

Về việc chưa đáp ứng đủ điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán, ông Trần Tuấn Linh – Thành viên HĐQT chia sẻ, cơ cấu cổ đông hiện tại của Tập đoàn hiện tại bao gồm cổ đông nhà nước nắm giữ 75,87%, cổ đông chiến lược nắm 13,08% và các cổ đông nhỏ lẻ khác chỉ nắm giữ 9,41%. Tỷ lệ này thấp hơn mức quy định 10% đối với cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) trên thị trường.

Việc tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng thấp hơn 10% do vốn nhà nước chiếm quá lớn là một tình trạng chung của rất nhiều doanh nghiệp quy mô lớn sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và niêm yết trên sàn chứng khoán, không phải là vấn đề của riêng Petrolimex.

Ngay sau khi công bố thông tin, tập đoàn đã báo cáo sự việc lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đang chờ hướng dẫn chi tiết. Theo quy định, Petrolimex có thời hạn 1 năm để thực hiện các giải pháp. Tập đoàn đã chủ động rà soát và định hướng các giải pháp cụ thể (1) Triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ để tăng tỷ lệ free-float trên thị trường, (2) Triển khai phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Petrolimex.

“Tập đoàn khẳng định luôn chủ động, không bị động trước tình huống này và đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các kịch bản. Các phương án khắc phục sẽ được triển khai ngay khi có định hướng và sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền. Nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của Petrolimex là đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tốt nhất cho các cổ đông cũng như của doanh nghiệp” – Ông Trần Tuấn Linh trả lời.

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN GIẢM 7%, CỔ TỨC 10%﻿

Báo cáo tại đại hội, Petrolimex trong năm 2025 đã xuất bán hơn 17,7 triệu tấn xăng dầu, vượt 2,2% so với kế hoạch. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 309.875 tỷ đồng – tăng 10% so với năm trước và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 3.643 tỷ đồng, giảm 8%. Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 12%.

Triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, số lượng Công ty xăng dầu trong hệ thống đã giảm từ 51 xuống còn 34 công ty, sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Công ty Mẹ, và thành lập Ban Điều độ tập trung (DOC), giảm 3 ban chức năng và giải thể một số đơn vị.

Về phát triển hệ thống, Tập đoàn đã tham gia đấu thầu và trúng thầu 9 cặp trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó có một số dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác các hạng mục dịch vụ thiết yếu. Hệ thống bán lẻ được tiếp tục mở rộng với 76 cửa hàng xăng dầu được phát triển mới, nâng tổng số Cửa hàng xăng dầu của Tập đoàn lên 2.831 cửa hàng trên toàn quốc.

Đáng chú ý, Petrolimex đã thí điểm xây dựng mới, cải tạo tổng thể 12 cửa hàng xăng dầu theo mô hình trạm dịch vụ xe tải.

Năm 2026, Petrolimex đặt kế hoạch xuất bán 19,4 triệu tấn xăng dầu – tăng 10% so với năm 2025. Doanh thu hợp nhất kế hoạch là 315.000 tỷ đồng – tăng 2%, cũng là con số cao nhất từ trước đến nay. Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 3.380 tỷ đồng – giảm 7%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 10%.

ÁP LỰC TỪ XE ĐIỆN

Ban lãnh đạo đánh giá, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục biến động nhanh, phức tạp trong năm nay, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Tốc độ tăng trưởng sản lượng giai đoạn 2016 - 2017 có thể dao động trong khoảng 8,5% đến 10%.

Động lực tăng trưởng từ chủ trương, định hướng phát triển của Nhà nước và các dự án phát triển các tuyến cao tốc mới và nhu cầu kinh tế có thể phần nào bù đắp cho sự khởi đầu của các chính sách hạn chế phương tiện và sự gia tăng của xe điện.

Theo Petrolimex, xe điện bắt đầu có tác động rõ rệt hơn nhưng chưa chiếm lĩnh thị trường, số lượng xe động cơ đốt trong vẫn rất lớn. Tuy nhiên, kế hoạch hạn chế xe xăng dầu vào nội đô bắt đầu từ 2027 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến sản lượng tại các thành phố lớn.

Petrolimex với vai trò đảm bảo nguồn và mở rộng mạng lưới ra cao tốc, vùng ven có thể vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương nhẹ, nhưng sẽ thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước và có thể thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP chung.

Sang giai đoạn 2028-2029, tác động của xe điện, nhiên liệu xanh, và các chính sách hạn chế phương tiện sẽ trở nên rõ rệt hơn, tăng trưởng kinh tế và nhu cầu vận tải hàng hóa có thể chỉ đủ để bù đắp một phần sự sụt giảm từ các yếu tố trên. Sản lượng bán xăng dầu truyền thống có thể đạt đỉnh hoặc bắt đầu đi ngang.

Do đó, dự kiến sản lượng kinh doanh xăng dầu và doanh thu của Tập đoàn trong giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tăng trưởng bình quân khoảng 7%/năm. Lợi nhuận tăng trưởng bình quân từ 6-7%/năm. Chi trả cổ tức đạt bình quân từ 8-10%/năm.