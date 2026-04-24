Vincom Retail báo lãi quý 1 đạt 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 36%

Phụng Tiên | 24-04-2026 - 14:49 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt tương ứng 25% và gần 30% kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Ngày 24/04/2025, Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2026.

Trong Quý I, Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh (cộng thêm 280 tỷ doanh thu từ bán bất động sản đầu tư) đạt 2.574 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.208 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, nhờ tỷ lệ lấp đầy tiếp tục cải thiện trên toàn hệ thống TTTM.

Nếu loại kết quả hoạt động của Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, tăng trưởng doanh thu cho thuê và cung cấp các dịch vụ liên quan là 11,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.606 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả trên, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt tương ứng 25% và gần 30% kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Vincom Retail tiếp tục nâng cấp sản phẩm và nâng tầm trải nghiệm khách hàng tại các điểm đến trên toàn hệ thống. Trong Q1/2026, các ngành hàng trải nghiệm, bao gồm F&B và vui chơi giải trí, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong tổng diện tích cho thuê mới.

Các hoạt động trải nghiệm tiếp tục là động lực quan trọng trong việc thu hút khách hàng. Trong kỳ, Vincom Retail đã tổ chức gần 3.000 sự kiện tại trung tâm thương mại và hơn 270 sự kiện tại khu phố thương mại, với nhiều chương trình nổi bật như chuỗi hoạt động trải nghiệm "Vui - Ngắm - Sắm - Tiện" cho mùa Tết, chuỗi ngày hội trải nghiệm cuối tuần đặc biệt với các ưu đãi lớn như Ngày hội trà sữa, Ngày hội Lẩu Xuyên Việt, Ngày hội bánh ngọt, Fansign cùng thần tượng.

Lượng khách đến trung tâm thương mại đạt 55 triệu lượt, tăng 13,2% so với cùng kỳ, và lượng khách đến khu phố thương mại đạt 6,4 triệu lượt, tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Trong Q1/2026, các thương hiệu mới chiếm gần 1/3 tổng diện tích cho thuê mới, phản ánh sức hút của hệ thống Vincom đối với các nhà bán lẻ đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Tỷ lệ lấp đầy toàn hệ thống của Vincom Retail trong Q1/2026 đạt 88,9%, tăng 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2026, Vincom Retail sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới với các dự án trọng điểm mới, tiêu biểu là Vincom Plaza Đan Phượng dự kiến khai trương trong Q3/2026 và khu phố thương mại J-Town Mỹ Lâm, Tuyên Quang dự kiến khai trương trong Q4/2026.

ĐHĐCĐ Vinpearl: Kế hoạch doanh thu năm 2026 kỷ lục, lợi nhuận tăng 172%, chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi giá 80.000 đồng/cp

Tổ hợp hoá dầu 5 tỉ USD tại TP HCM lại sắp ngưng hoạt động

Sau khi ông Trần Đình Long đề xuất 300.000 cổ đông mua tủ đông, Hòa Phát xây nhà máy tủ lạnh 50 triệu USD, công suất 1,2 triệu sản phẩm mỗi năm

13:51 , 24/04/2026
13:48 , 24/04/2026
13:30 , 24/04/2026
13:30 , 24/04/2026

