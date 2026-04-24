Sau khi ông Trần Đình Long đề xuất 300.000 cổ đông mua tủ đông, Hòa Phát xây nhà máy tủ lạnh 50 triệu USD, công suất 1,2 triệu sản phẩm mỗi năm

Sau khi đưa tủ lạnh Funiki vào thị trường Bắc Mỹ, Điện lạnh Hòa Phát chuẩn bị xây nhà máy mới tại Phú Mỹ với vốn đầu tư 50 triệu USD, công suất 1,2 triệu sản phẩm mỗi năm.

Nhà máy được định hướng sản xuất các dòng tủ lạnh dung tích lớn, phục vụ cả thị trường trong nước và các thị trường xuất khẩu trọng điểm gồm Bắc Mỹ, châu Âu cùng một số nước châu Á.

Nhà máy tại Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung sản xuất các dòng tủ lạnh dung tích lớn từ 300 đến hơn 800 lít, phân khúc mà Điện lạnh Hòa Phát xác định là trọng tâm cho cả tiêu thụ nội địa lẫn xuất khẩu.

Ba thị trường ngoài nước Công ty hướng tới là Bắc Mỹ, châu Âu và một số nước châu Á. Đây cũng là những thị trường đặt tiêu chuẩn kỹ thuật và hiệu suất năng lượng ở mức cao, đòi hỏi nhà sản xuất phải kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ linh kiện đầu vào đến thành phẩm. Để đáp ứng yêu cầu đó, công ty áp dụng quy trình kiểm soát thống nhất trên toàn bộ dây chuyền, bao gồm cả các sản phẩm OEM, từ khâu lựa chọn linh kiện, đánh giá nhà cung cấp đến kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng.



Song song với kế hoạch đầu tư nhà máy, năm 2026 công ty cũng hoàn thiện danh mục tủ lạnh theo hướng đa dạng sản phẩm. Từ nền tảng các dòng mini và tủ hai cánh truyền thống, Hòa Phát tiếp tục phát triển thêm Side by Side và Multi Door, các phân khúc ngày càng được người tiêu dùng đô thị quan tâm khi nâng cấp không gian bếp.



Ngoài các ngành hàng lạnh, Điện lạnh Hòa Phát đang phát triển thêm các dòng máy giặt và máy sấy thế hệ mới, dự kiến ra mắt trong năm 2026, tiếp tục bổ sung vào danh mục thiết bị gia dụng mang thương hiệu Hòa Phát - Funiki.﻿