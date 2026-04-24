ĐHĐCĐ Dat Xanh Services (DXS): Chuyển đổi mô hình, định vị chiến lược tăng trưởng bền vững

Năm 2025: Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình, tạo nền lợi nhuận cho giai đoạn tăng trưởng mới

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, năm 2025 được xác định là năm bản lề của Dat Xanh Services khi doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sang công ty dịch vụ BĐS toàn diện.

Kết quả, doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt gần 3.967 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2024; Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 352 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2024.

Giữa bối cảnh thị trường vẫn trong giai đoạn phục hồi, việc duy trì nền lợi nhuận này cho thấy hiệu quả từ quá trình chuyển đổi mô hình, đồng thời phản ánh năng lực kiểm soát vận hành và khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Không chỉ dừng ở kết quả tài chính, năm 2025 cũng ghi nhận bước tiến quan trọng trong việc củng cố nền tảng toàn hệ thống. Tính đến ngày 31/12/2025, Dat Xanh Services sở hữu 56 công ty thành viên trên toàn quốc, tăng thêm 5 công ty so với năm trước. Quy mô nhân sự toàn hệ thống đạt hơn 4.000 người, tăng khoảng 70% so với năm trước.

Các công ty thành viên trong hệ sinh thái tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, góp phần củng cố năng lực triển khai và nguồn hàng của toàn hệ thống, từ phát triển dự án, phân phối đến công nghệ bất động sản.

Kế hoạch 2026: Đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 50% so với năm 2025

Bước sang năm 2026, Dat Xanh Services đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 5.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 527 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 50% so với năm 2025. Doanh nghiệp đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác phát triển dự án và chuẩn bị nguồn hàng cho giai đoạn 2026 - 2031.

Theo Hội đồng quản trị, kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc, cùng với việc doanh nghiệp đã tích lũy nền tảng từ quá trình chuyển đổi mô hình, tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: "Năm 2025 là giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi và tích lũy nền tảng. Từ năm 2026 trở đi, DXS bước vào giai đoạn tăng trưởng với vai trò rõ nét hơn trong chuỗi giá trị bất động sản".

Theo ông Sơn, thị trường đang thay đổi theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn, buộc doanh nghiệp phải thích ứng: "Trong chu kỳ mới, năng lực quản trị, khả năng kiểm soát chuỗi giá trị và nền tảng hệ sinh thái sẽ là yếu tố quyết định. DXS đã lựa chọn chuyển đổi từ sớm để nắm bắt cơ hội này".

Định hướng chiến lược cũng được làm rõ khi DXS không còn chỉ đóng vai trò phân phối, mà tham gia sâu vào toàn bộ vòng đời sản phẩm bất động sản, từ phát triển đến khai thác giá trị.

Chuyển hóa chiến lược: Chuyển dần từ thu phí từng giao dịch sang thu phí định kỳ, tạo dòng tiền bền vững

Ở góc độ điều hành, ông Trần Quốc Thịnh - Tổng Giám đốc Dat Xanh Services cho biết DXS đang chuyển trục tăng trưởng, từ mô hình phụ thuộc vào phí giao dịch sang chủ động kiểm soát và khai thác giá trị trên toàn chuỗi bất động sản.

Ông Thịnh chia sẻ: "Tăng trưởng của DXS sẽ không còn đến từ số lượng giao dịch, mà từ khả năng tham gia sâu và kiểm soát giá trị trong từng dự án".

Ông Trần Quốc Thịnh - Tổng Giám đốc Dat Xanh Services

Theo đó, DXS sẽ mở rộng sang các mảng có giá trị gia tăng cao như phát triển dự án, quản lý - vận hành, khai thác tài sản và dịch vụ tài chính, công nghệ, qua đó từng bước hình thành nguồn thu ổn định.

Ông Thịnh nhấn mạnh: "Mô hình doanh thu sẽ chuyển từ thu phí một lần sang dòng tiền định kỳ. Khi kiểm soát được khâu vận hành và khai thác tài sản, chúng tôi không chỉ bán sản phẩm mà còn đồng hành cùng toàn bộ vòng đời giá trị của tài sản. Đây là bước chuyển giúp DXS tiến gần hơn tới mô hình dịch vụ bất động sản tích hợp, thay vì chỉ là doanh nghiệp môi giới thuần túy".

Động lực tăng trưởng, đẩy mạnh hợp tác đầu tư

Về các động lực tăng trưởng, ông Thịnh cho biết thêm DXS đang đẩy mạnh vai trò hợp tác đầu tư và nhà phát triển dự án, tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng chuyên môn hóa và mở rộng hợp tác với các chủ đầu tư, chủ đất nhằm gia tăng nguồn dự án, nâng cao khả năng kiểm soát đầu vào.

Để hoàn thiện hệ sinh thái, doanh nghiệp thúc đẩy chiến lược M&A trong các lĩnh vực vận hành, khai thác, quỹ đất, tạo nền tảng cho dòng tiền dài hạn.

Trên cơ sở đó, DXS tập trung 4 định hướng trọng tâm gồm phát triển dự án, nâng cao năng lực nội tại, hoàn thiện và tối ưu hệ thống môi giới, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ - hướng tới mô hình bất động sản tích hợp theo chuỗi giá trị khép kín.

Đại hội cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quản trị doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Đại hội ghi nhận việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2025 của các thành viên HĐQT, trong đó có ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Thanh Tân – Thành viên HĐQT độc lập. Trên cơ sở đó, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm các thành viên: ông Nguyễn Trường Sơn, ông Trần Quốc Thịnh, ông Hà Đức Hiếu, ông Trần Thanh Tân và ông Lê Đặng Quốc Hùng. Theo kết quả bầu cử, ông Nguyễn Trường Sơn và ông Trần Thanh Tân tiếp tục được cổ đông tín nhiệm tái đắc cử.

Sự tín nhiệm của cổ đông đối với các thành viên chủ chốt được xem là nền tảng quan trọng, đảm bảo tính liên tục chiến lược và nâng cao năng lực quản trị trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Với nền tảng đã được củng cố và mô hình kinh doanh chuyển dịch theo hướng tạo dòng tiền dài hạn, DXS đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, với động lực đến từ năng lực nội tại và khả năng chủ động tạo ra giá trị trong toàn bộ chuỗi bất động sản.