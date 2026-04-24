Hơn 22,5 triệu cổ phiếu PC1 dư bán giá sàn

Phiên giao dịch ngày 24/4, tiếp nối diễn biến của ngày hôm qua, cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 đã nhanh chóng chạm mức giá sàn 22.450 đồng/cp ngay từ khi mở cửa với hiện tại có hơn 22,5 triệu cổ phiếu dư bán sàn.

Đây là phiên sàn thứ 2 liên tiếp của PC1, sau 2 phiên sàn, giá trị của cổ phiếu PC1 đã giảm hơn 13%.

Cùng với PC1, TV1 cũng là cái tên có giá cổ phiếu giảm mạnh trong 2 phiên hôm qua (-7,33%) và hôm nay (-4,91%).﻿

PC1 là công ty lớn trong lĩnh vực xây lắp điện. PC1 đang thi công nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, từ làm tổng thầu EPC, PC, cấp điện áp 500 KV đến loạt dự án có tính đặc thù cao như trạm Gis, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm…

Ngoài ra, PC1 còn đang vận hành 7 nhà máy thủy điện và đang thi công xây dựng 2 nhà máy mới, tổng công suất khoảng 212 MW. PC1 sở hữu 57,27% vốn của Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát - chủ đầu tư dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng tại xã Quang Trung huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Công ty còn kinh doanh bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp.

Trước đó, ngày 22/4, CTCP Tập đoàn PC1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026 dự kiến đặt ra bao gồm: tổng doanh thu hợp nhất phấn đấu đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2025; phân phối lợi nhuận đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ trả cổ tức 15% tương đương năm 2025.﻿

Về kết quả kinh doanh, bà Trần Minh Việt - Trưởng ban Tài chính PC1 cho biết, đặc thù xây lắp xây dựng, quý 1 chiếm tỷ trọng không cao. Cao điểm thường tập trung vào quý 4. Doanh thu quý 1 ước khoảng 15%, lợi nhuận khoảng 25% kế hoạch.

Năm 2026, PC1 có tăng vốn điều lệ qua 3 phương án. Đầu tiên là cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 12,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, huy động 123 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm.

Thứ 2 là phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 15% (tức cổ đông nắm 100 cp được nhận 15 cp mới). Lượng phát hành dự kiến gần 62 triệu cổ phiếu mới, được trích từ nguồn vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán 2025. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thứ 3 là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, PC1 dự kiến chào bán tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 18% (cổ đông nắm 1 cp nhận 1 quyền mua, và 100 quyền được mua 18 cp mới). Tuy nhiên, quyền mua này không được phép chuyển nhượng. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 20.000 đồng/cp, thu về khoảng 1.480 tỷ đồng. Số vốn thu về được sử dụng để góp vốn cho các dự án và trả nợ.