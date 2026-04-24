Một công ty ở TPHCM cho 7.000 công nhân nghỉ lễ 8 ngày, 3 ngày nghỉ thêm vẫn hưởng nguyên lương

Theo Nguyễn Tiến | 24-04-2026 - 11:15 AM | Doanh nghiệp

Hơn 7.000 lao động tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam được nghỉ lễ 8 ngày liên tiếp, trong đó có 3 ngày nghỉ thêm nhưng vẫn hưởng nguyên lương.

Ngày 24-4, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã thông báo kế hoạch nghỉ lễ cho người lao động trong dịp 30-4 và 1-5 sắp tới.

Công ty ở TPHCM sắp xếp cho người lao động nghỉ lễ thêm 3 ngày vẫn tính nguyên lương.

Theo đó, người lao động đang làm việc tại công ty sẽ được nghỉ lễ liên tiếp 8 ngày, từ 26-4 đến hết ngày 3-5. Sau kỳ nghỉ, công nhân sẽ trở lại làm việc bình thường vào ngày 4-5.

Đáng chú ý, trong tổng số 8 ngày nghỉ, có 3 ngày (28, 29-4 và 2-5) được công ty cho nghỉ thêm nhưng người lao động vẫn được hưởng nguyên lương. Theo CĐCS, đây là chính sách nhằm động viên, khích lệ tinh thần người lao động sau thời gian làm việc và tạo điều kiện để công nhân có thêm thời gian nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình.

CĐCS cho biết doanh nghiệp đã chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất để người lao động được nghỉ lễ dài ngày, bảo đảm tiến độ đơn hàng nhưng vẫn tạo thuận lợi cho công nhân trong việc đi lại và sinh hoạt dịp lễ.

Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất dây dẫn điện cho ô tô. Tại TPHCM, doanh nghiệp hiện có khoảng 7.000 lao động làm việc tại hai nhà máy đặt tại phường Dĩ An và phường Bến Cát.

Hiện doanh nghiệp cũng đang treo bảng tuyển dụng thêm lao động để phục vụ sản xuất tại hai nhà máy nói trên. Theo CĐCS, mức thu nhập bình quân của người lao động tại công ty đạt trên 9 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, CĐCS công ty hoạt động khá hiệu quả, thường xuyên kiến nghị và phối hợp với doanh nghiệp triển khai nhiều chính sách phúc lợi nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên và người lao động.

