Ông Trầm Bê tái xuất, lộ diện hệ sinh thái dự án gần 6.000 tỷ đồng tại miền Tây

Ông Trầm Bê cho biết, thời gian qua công ty đã nỗ lực triển khai các dự án, nhưng còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Ảnh: H.X Báo Dân Việt

Tại buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn, đại diện cơ quan chức năng đã rà soát lại hoạt động của Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang do ông Trầm Bê làm chủ. Doanh nghiệp này hiện đang triển khai danh mục gồm 4 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng diện tích 468 ha.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính, tổng vốn đầu tư đăng ký cho các dự án này đạt con số hơn 5.919 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực cảng biển, khu công nghiệp và hạ tầng dân cư.

Ông Trần Văn Lâu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã cuộc họp giải quyết 4 dự án chậm tiến độ của Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang (do ông Trầm Bê làm chủ). Ảnh: H.X Báo Dân Việt

Trọng tâm của hệ sinh thái này là dự án Khu bến tổng hợp Định An với định hướng xây dựng 3 bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 50.000 DWT cùng hệ thống kho bãi xăng dầu. Dù đã khởi công từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào năm 2023, đến nay công trình mới chỉ đạt khoảng 62% khối lượng của bến số 1, trong khi các hạng mục bến số 2 và số 3 vẫn chưa được triển khai. Đây được xem là mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics trung chuyển nông thủy sản của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ra quốc tế.

Bên cạnh đó, ba dự án khác trong danh mục đầu tư cũng ghi nhận tình trạng chậm trễ kéo dài. Dự án Cảng Trà Cú - Trà Vinh được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2009 nhưng hiện vẫn chưa thể khởi công. Tương tự, dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư và dịch vụ thủy hải sản tại xã Đại An đã quá hạn hoàn thành 18 năm so với kế hoạch ban đầu là năm 2008. Riêng dự án Khu công nghiệp thuộc Cảng Trà Cú quy mô 200 ha đã đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng trên 90%, hiện đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai và quy hoạch.

Giải trình về tiến độ, ông Trầm Bê cho biết doanh nghiệp đã đổ nguồn lực tài chính rất lớn vào các dự án, đặc biệt là khu bến Định An, nhưng quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn khách quan. Chủ đầu tư bày tỏ nguyện vọng tiếp tục duy trì các dự án và đề xuất chính quyền hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, đồng thời mong muốn được mở rộng các tuyến đường kết nối vào khu vực cảng để tăng tính đồng bộ về hạ tầng giao thông.

Trước những báo cáo từ phía doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Công ty Hàm Giang phải nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức và lập bảng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục. Đối với khu bến Định An, chủ đầu tư cần xác định rõ nguồn vốn và kế hoạch hoàn thiện để đưa vào vận hành trong năm 2027. Chính quyền khẳng định sẽ hỗ trợ nâng cấp hạ tầng kết nối chung, tuy nhiên cũng đưa ra yêu cầu doanh nghiệp phải cam kết dứt khoát về năng lực thực hiện đối với các dự án chưa khởi công, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai.