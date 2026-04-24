CEO Hà Đô: Hà Đô không liên quan đến PC1, PC1 liên quan đến đường dây 500kV

Sáng 24/4, CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo hình thức trực tuyến.

Tại phần thảo luận, cổ đông đặt câu hỏi về việc Hà Đô có liên quan đến các vấn đề của CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1) hay không. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Minh - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hà Đô cho biết: "Hà Đô không có liên quan gì tới PC1. PC1 là liên quan tới đường dây 500 kV, Hà Đô cũng không có liên quan gì tới PC1 về vấn đề nhà thầu".

PC1 hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, với kinh nghiệm triển khai các dự án truyền tải điện, bao gồm các công trình cấp điện áp đến 500 kV và một số dự án đặc thù như trạm GIS, cấp điện ra đảo và cáp ngầm - theo thông tin từ báo cáo thường niên của PC1.

Năm 2025, doanh thu của PC1 đạt 13.364 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Trong đó, mảng tổng thầu công trình điện và khu công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6.698 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp của mảng này đạt 11,6%, tăng so với mức 7% của năm 2024, chủ yếu nhờ ghi nhận quyết toán một số dự án trong quý IV.

Trong năm, PC1 ghi nhận một số dự án lớn hoàn thành như đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Ở thị trường quốc tế, doanh nghiệp triển khai dự án điện gió tại Philippines với công suất 58,5 MW, tổng giá trị hợp đồng khoảng 1.200 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, giá trị hợp đồng chưa thực hiện (backlog) của PC1 đạt 8.250 tỷ đồng, tăng so với mức 6.892 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 tiếp tục lao dốc mạnh. Ngay từ đầu phiên, mã này đã giảm kịch sàn xuống 22.450 đồng/cổ phiếu, với dư bán sàn lên tới hơn 28,7 triệu đơn vị.

Đây là phiên giảm thứ 8 liên tiếp, trong đó có 2 phiên giảm sàn, khiến thị giá "bốc hơi" hơn 18% từ vùng 27.450 đồng xuống còn khoảng 22.450 đồng/cổ phiếu. Chỉ trong 2 phiên gần nhất, vốn hóa doanh nghiệp đã giảm khoảng 1.460 tỉ đồng.

Diễn biến bất thường này xuất hiện trong bối cảnh trên mạng xã hội lan truyền các thông tin tiêu cực liên quan đến doanh nghiệp, đồng thời trước đó PC1 cũng từng được nhắc đến trong kết luận thanh tra về phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Tuấn Khôi