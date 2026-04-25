Đại hội cổ đông VietABank: Mục tiêu lãi hơn 1.900 tỷ đồng, tăng vốn lên gấp rưỡi

Toàn cảnh đại hội

Sáng nay (25/4), Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tại đại hội, ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận, phương án tăng vốn điều lệ quy mô lớn và định hướng mở rộng hoạt động đầu tư.

Kế hoạch lợi nhuận hơn 1.900 tỷ đồng﻿

Theo tờ trình kế hoạch kinh doanh, VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thực hiện năm 2025 . Tổng tài sản dự kiến đạt 150.500 tỷ đồng, tăng 7,1%, trong đó dư nợ tín dụng được định hướng tăng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng, còn tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%. Huy động vốn từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 115.441 tỷ đồng, tăng 11%.

Ngân hàng cung lưu ý chỉ tiêu tín dụng có thể điều chỉnh theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.645 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.319 tỷ đồng . Trên cơ sở đó, ngân hàng dự kiến thực hiện trích lập các quỹ theo quy định, gồm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoảng 132 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính khoảng 119 tỷ đồng và quỹ phúc lợi khoảng 13 tỷ đồng. Sau khi trích lập, phần lợi nhuận còn lại hơn 1.055 tỷ đồng.

Dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 55%

Một trong những nội dung trọng tâm tại đại hội lần này là kế hoạch tăng vốn điều lệ. Theo tờ trình, VietABank dự kiến tăng vốn thêm 4.525 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 8.164 tỷ đồng lên 12.688 tỷ đồng .

Phương án tăng vốn được triển khai qua ba hình thức, gồm: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với quy mô khoảng 1.224,5 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 15%), chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trị giá 3.100 tỷ đồng và phát hành 200 tỷ đồng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) .

Trong đó, đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phát hành 310 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền khoảng 37,97% tại thời điểm chốt danh sách . Số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, trong đó trọng tâm là mở rộng tín dụng đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Thời gian hoàn tất kế hoạch tăng vốn dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Song song với đó, VietABank cũng trình cổ đông phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương khoảng 2,45% lượng cổ phiếu đang lưu hành . Cổ phiếu được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, áp dụng cho cán bộ nhân viên đáp ứng tiêu chí về hiệu quả công việc, vị trí và thâm niên, đồng thời bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm nhằm đảm bảo gắn kết lợi ích dài hạn.

Theo nội dung thuyết minh trong tờ trình tăng vốn, việc nâng vốn điều lệ nhằm tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động, tạo dư địa mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh .

Bên cạnh các nội dung về tài chính, VietABank cũng trình cổ đông thông qua chủ trương đầu tư góp vốn, mua cổ phần, thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết . Các lĩnh vực mục tiêu bao gồm chứng khoán, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng, dịch vụ thanh toán, thông tin tín dụng, kiều hối và các dịch vụ tài chính khác. Tổng mức đầu tư vào các doanh nghiệp, bao gồm cả công ty con và công ty liên kết, được kiểm soát không vượt quá 40% vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của ngân hàng .

Ngoài những tờ trình trên, VietABank cũng trình cổ đông xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như: phát hành trái phiếu ra công chung, lựa chọn đơn vị kiểm toán, thù lao ban lãnh đạo,...