Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 27/4

Mạnh Đức | 27-04-2026 - 09:20 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới mở cửa tuần giảm và nối dài đà đi xuống của tuần trước, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lo ngại lãi suất duy trì ở mức cao. Tại thị trường trong, nước, các nhà vàng lớn đều không cập nhật bảng giá mới do là ngày nghỉ Lễ.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng giảm 0,25% xuống 4.696 USD/ounce. Trước đó, giá vàng cũng đã giảm hơn 2,5% trong tuần trước.

Giá vàng giảm vào thứ Hai, do chịu áp lực từ đồng đô la mạnh lên, trong khi giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát và lãi suất cao kéo dài khi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran vẫn bế tắc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai tháng và nhấn mạnh rằng nước này không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, sau khi Tehran nói rằng Mỹ nên loại bỏ các trở ngại đối với một thỏa thuận, bao gồm cả việc phong tỏa các cảng của Iran.

Ông Trump đã hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Mỹ tới Pakistan, nước trung gian hòa giải xung đột Iran, vào thứ Bảy, gây trở ngại cho triển vọng hòa bình sau khi ngoại trưởng Iran rời Islamabad sau khi chỉ nói chuyện với các quan chức Pakistan.

Giá dầu tăng cao cũng đang làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ hiện tại trong tương lai gần.

“Khi nỗi lo ngại về những cú sốc lạm phát gia tăng, các ngân hàng trung ương có khả năng sẽ giữ lãi suất ổn định hoặc thậm chí tăng lãi suất trong tương lai. Thắt chặt chính sách tiền tệ này là tin xấu đối với vàng – vốn có lợi suất bằng 0”, ông Lukman Otunuga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXTM nói với Kitco.

Sự hỗn loạn và bất định xoay quanh xung đột Iran đã xóa bỏ kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong năm 2026. Do đó, lãi suất nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên trong tháng 4, và Chủ tịch Jerome Powell đang trở thành tâm điểm chú ý, ông nói thêm.

Về mặt kỹ thuật, giá đã quay xuống dưới đường trung bình động 100 ngày (SMA). Nếu đóng cửa tuần dưới ngưỡng này, thị trường có thể mở ra khả năng giảm về 4.600 USD, thậm chí 4.450 USD. Ngược lại, nếu duy trì trên 4.700 USD, phe mua có thể hướng tới vùng SMA 50 ngày quanh 4.870 – 4.900 USD.

Trước thềm cuộc họp chính sách của Fed trong tuần này, kỳ vọng của thị trường về định hướng chính sách tiền tệ đang biến động mạnh do những bất ổn kinh tế và địa chính trị. Tháng trước, thị trường từng xuất hiện khả năng nhỏ về việc tăng lãi suất vào cuối năm.

Thêm vào bối cảnh chính sách tiền tệ vốn đã bấp bênh, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ đã bắt đầu quá trình phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang mới. Tuy nhiên, khả năng ông được phê chuẩn trước giữa tháng 5, khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc, là rất thấp.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết mặc dù giá vàng vẫn đang dao động trong phạm vi 200 đô la, từ 4.650 đến 4.850 đô la một ounce, thị trường vẫn có vị thế tốt để tận dụng các yếu tố cơ bản dài hạn vững chắc.

“Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell khó có thể thay đổi đáng kể lập trường của mình chừng nào nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi, dù ở mức độ khiêm tốn. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là quỹ đạo của tài chính công Mỹ, nơi áp lực tài chính ngày càng gia tăng—do các khoản trả nợ liên quan đến thuế quan và chi tiêu quân sự tăng cao—tiếp tục làm tăng thêm gánh nặng nợ vốn đã rất lớn,” ông nói. “Nhìn về phía trước, luận điểm cơ bản ủng hộ vàng vẫn còn nguyên vẹn. Một khi căng thẳng địa chính trị xung quanh Iran bắt đầu giảm bớt, sự chú ý của nhà đầu tư có khả năng sẽ quay trở lại các động lực cấu trúc đã hỗ trợ đợt tăng giá gần đây của vàng”. 

Mức giá đóng cửa gần nhất
Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC 165,8 168,3 166,3 168,8
PNJ 165,8 168,8 166,3 168,8
DOJI 165,8 168,8 166,3 168,8
Bảo Tín Minh Châu 165,8 168,8 166,2 168,8
Bảo Tín Mạnh Hải 165,8 168,7 166,3 168,8

Tại thị trường trong nước, các nhà vàng lớn đều không cập nhật bảng giá mới do là ngày nghỉ Lễ.

Ghi nhận theo giá đóng cửa gần nhất, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 166,3 – 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu chào giá mua vào thấp hơn nhẹ ở mức 166,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ tại 168,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, các thương hiệu đồng loạt niêm yết quanh vùng 165,8 – 168,7/168,8 triệu đồng/lượng. SJC giao dịch ở mức 165,8 – 168,3 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ và DOJI cùng chào giá 165,8 – 168,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ mức tương tự, còn Bảo Tín Mạnh Hải thấp hơn nhẹ ở chiều bán ra, ở mức 168,7 triệu đồng/lượng.

Ấn tượng trước tài ví von của Sếp TPBank: "Từ co kéo chiếc chăn hẹp", đến "la bàn định hướng con tàu vượt trùng dương" để "làm điều chưa từng có trong từ điển"

Loạt ngân hàng sắp được thành lập

Ngành ngân hàng toàn cầu đối mặt với cú sốc dầu mỏ tương đương quy mô những năm 1970 trong bối cảnh không gian chính sách cạn kiệt

Các nhà băng "chốt" kế hoạch lợi nhuận, chia cổ tức thế nào qua mùa họp cổ đông?

4 số điện thoại mà ai dùng Vietcombank đều phải cảnh giác

Cắt giảm tới 500 nhân sự, Sếp TPBank: "Nhưng quy mô ngân hàng mở rộng 20%, và chúng tôi vẫn tuyển thêm nhân viên kinh doanh"

