Ngành ngân hàng toàn cầu đối mặt với cú sốc dầu mỏ tương đương quy mô những năm 1970 trong bối cảnh không gian chính sách cạn kiệt

Ngành ngân hàng toàn cầu bước vào năm 2026 với môi trường lập kế hoạch tích cực nhất kể từ năm 2021. Vị thế vốn đã được củng cố trong suốt chu kỳ lãi suất. Lạm phát đã giảm đủ để Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) phát tín hiệu giảm lãi suất trong nửa đầu năm. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu lên 3,3%, với các điều kiện tài chính dần được nới lỏng và chất lượng tín dụng nhìn chung ổn định.

Ba tháng sau, IMF đã kết hợp dự báo tham chiếu của mình với hai kịch bản bất lợi rõ ràng. Kịch bản tham chiếu — kịch bản trung tính của IMF — cho thấy tăng trưởng toàn cầu đạt 3,1% và lạm phát 4,4% với giả định rằng sự gián đoạn ở eo biển Hormuz được giải quyết mà không leo thang hơn nữa. Các kịch bản bất lợi và nghiêm trọng minh họa các rủi ro cực đoan: trường hợp bất lợi với tăng trưởng ở mức 2,5% và lạm phát ở mức 5,4%, và trường hợp nghiêm trọng được mô tả là "suýt nữa" xảy ra suy thoái toàn cầu, với lạm phát vượt quá 6,0%. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự báo giá dầu Brent đạt đỉnh ở mức 115 USD một thùng trong quý thứ hai, với sản lượng ngừng sản xuất tăng lên 9,1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 4.

Tại cuộc họp báo của IMF ngày 14/4, Pierre-Olivier Gourinchas, kinh tế trưởng của IMF đã thẳng thắn phát biểu: “Mỗi ngày trôi qua mà chúng ta không tìm ra giải pháp, khi dòng chảy dầu khí qua eo biển Hormuz bị hạn chế hơn, chúng ta càng xa rời kịch bản tham chiếu đó.” Ông nói thêm rằng “nếu cuộc xung đột chấm dứt ngay hôm nay, sự thiếu hụt dầu trong năm… sẽ tương đương với cú sốc từ những năm 1970 về lượng dầu bị rút khỏi thị trường tính theo trung bình hàng năm.” Giá dầu Brent đã gần đạt mức 100 USD vào thời điểm ông phát biểu, so với kịch bản tham chiếu giả định mức trung bình cả năm là khoảng 80 USD. Ông Gourinchas lưu ý rằng nền kinh tế toàn cầu hiện nay ít phụ thuộc vào dầu mỏ hơn nhiều so với những năm 1970 - với nhiều nguồn năng lượng hơn và hiệu quả sản xuất GDP trên mỗi đơn vị dầu mỏ cao hơn. Ông nói thêm rằng các ngân hàng trung ương cũng đã xây dựng các khuôn khổ đáng tin cậy hơn trong những thập kỷ qua, tạo ra nguồn lực phục hồi thứ hai.

Ngành ngân hàng như một nguồn lực tạo nên khả năng phục hồi

Tobias Adrian, Cố vấn Tài chính của IMF, cho biết: "Hệ thống ngân hàng không phải là mối lo ngại vào thời điểm này." Các hệ thống ngân hàng lớn bước vào giai đoạn này với tỷ lệ vốn ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, kết quả của quá trình tích lũy vốn bền vững sau Basel III. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ trên khắp các hệ thống kinh tế phát triển. Mức dự phòng nhìn chung là đủ so với xu hướng chất lượng tài sản hiện tại. Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu (GFSR) mô tả ngành này có vị thế tốt để hấp thụ các cú sốc thông qua năng lực bảng cân đối kế toán hơn là thông qua hỗ trợ chính sách. Tuy nhiên, vị thế đó không đồng nhất. Báo cáo GFSR phân biệt giữa các hệ thống kinh tế phát triển - nơi có các bộ đệm vốn và thanh khoản mạnh nhất - và các hệ thống ngân hàng thị trường mới nổi, nơi vẫn còn những điểm yếu cụ thể. Trong các nền kinh tế phát triển, IMF chỉ ra rằng các chỉ số hướng tới tương lai - xu hướng phân bổ vốn, định huóng dự phòng và chất lượng tài sản trong các lĩnh vực dễ bị tổn thương - xác định vị trí vị thế hiện tại có thể chịu áp lực. Do đó, câu hỏi mà các ấn phẩm Mùa xuân năm 2026 của IMF đề cập không phải là tình hình hiện tại của ngành ngân hàng mà là liệu môi trường tài chính và ngân sách mà ngành này hoạt động có thể hấp thụ được những cú sốc đang ập đến hay không.

Rủi ro chủ quyền và bảng cân đối kế toán của ngân hàng

Báo cáo Giám sát Tài chính tháng 10/2025 của IMF dự báo nợ công toàn cầu sẽ vượt quá 100% GDP vào năm 2029 — mức cao nhất kể từ năm 1948, khi việc tài trợ chiến tranh đã đẩy nợ lên mức tương đương. Phân tích của quỹ về sự bùng nổ chi tiêu quốc phòng cho thấy rằng trong điều kiện chiến tranh, nợ công thường tăng 14 điểm phần trăm GDP trong vòng ba năm, với khoảng 2/3 chi tiêu quốc phòng được tài trợ thông qua thâm hụt ngân sách. Báo cáo GFSR lưu ý rằng cơ sở nhà đầu tư hấp thụ nguồn cung trái phiếu chính phủ đã chuyển sang các nhà quản lý tài sản nước ngoài, các quỹ thụ động và ETF — những người nắm giữ nhạy cảm hơn về giá cả và dễ dàng rút lui hơn khi gặp căng thẳng so với các tổ chức nắm giữ đến đáo hạn đã hấp thụ các chu kỳ phát hành trước đó.

Báo cáo GFSR xác định các kênh truyền dẫn từ bức tranh tài chính này đến hệ thống ngân hàng, với những điểm chịu áp lực mạnh nhất ở các thị trường mới nổi. Lượng trái phiếu chính phủ bằng nội tệ do các ngân hàng ở các thị trường mới nổi nắm giữ đã tăng từ 15% tổng tài sản trước đại dịch lên 20% vào năm 2025. Theo kịch bản căng thẳng nghiêm trọng nhất của GFSR — kết hợp việc giảm giá trị trái phiếu chính phủ cụ thể với các thông số căng thẳng khác — gần một nửa hệ thống ngân hàng ở các thị trường mới nổi có xếp hạng tín nhiệm thấp hơn sẽ cần tái cấp vốn, với tỷ lệ vốn giảm xuống dưới ngưỡng quy định. Tại các thị trường này, các ngân hàng trong nước ngày càng tham gia hấp thụ việc phát hành trái phiếu chính phủ khi nguồn tài chính bên ngoài thắt chặt, một xu hướng mà GFSR ghi nhận là rõ rệt nhất ở các quốc gia được xếp hạng CCC trở xuống hoặc không được xếp hạng.

Các nhà đầu tư tài chính phi ngân hàng nước ngoài giảm đáng kể lượng nắm giữ tại các thị trường mới nổi so với các nhà đầu tư trong nước khi rủi ro toàn cầu gia tăng, với các quỹ thụ động và ETF thể hiện sự nhạy cảm cao nhất. Theo GFSR, việc tăng một điểm phần trăm mức độ phụ thuộc vào các nhà đầu tư nhạy cảm với rủi ro này đồng nghĩa với việc khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ giảm 28% trong các giai đoạn căng thẳng, với chênh lệch lãi suất mở rộng mạnh đối với các nhà phát hành có những điểm yếu sẵn có. GFSR lưu ý rằng lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ kể từ tháng 10/2025, làm dấy lên khả năng các nhà đầu tư tổ chức Nhật Bản - những người nắm giữ lớn nhất trái phiếu kho bạc Mỹ và trái phiếu chính phủ khu vực đồng Euro - sẽ phân bổ lại vốn vào trái phiếu trong nước và truyền tải sự căng thẳng vào thị trường trái phiếu toàn cầu. Tại chính các nền kinh tế phát triển, GFSR xác định các điểm áp lực riêng biệt: ở Mỹ, rủi ro chính nằm ở thời hạn đáo hạn danh mục trái phiếu và các khoản tín dụng của các trung gian tài chính phi ngân hàng (NBFI); ở châu Âu, việc ECB rút khỏi thị trường trái phiếu và rủi ro tái cấp vốn ngày càng tăng làm trầm trọng thêm áp lực.

Rủi ro đối với các tổ chức tài chính phi ngân hàng (NBFI): đòn bẩy của quỹ đầu cơ và các rào cản tín dụng tư nhân

Theo IMF, rủi ro của các ngân hàng đối với các NBFI đã tăng lên gần 13% GDP toàn cầu, tập trung vào các quỹ đầu cơ thông qua các hạn mức tín dụng, giao dịch mua lại (repo), các công cụ phái sinh và dịch vụ môi giới chính. Mối liên hệ này mang tính toàn cầu: Tài liệu GFSR chỉ ra rằng các ngân hàng Anh, Nhật Bản và Canada nằm trong số những nhà cung cấp chính nguồn vốn xuyên biên giới cho các NBFI của Mỹ, có nghĩa là căng thẳng trong lĩnh vực NBFI của Mỹ lan truyền nhanh chóng qua biên giới thông qua việc rút vốn, tổn thất tín dụng và bán tháo. Tổng giá trị rủi ro danh nghĩa của các quỹ đầu cơ đối với các công cụ phái sinh lãi suất và trái phiếu chính phủ đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2020, lên hơn 18 nghìn tỷ đô la Mỹ đối với các quỹ đầu cơ đủ điều kiện đăng ký tại Mỹ. 10 quỹ đầu cơ hàng đầu thế giới hiện chiếm hơn 1/3 tổng giá trị rủi ro đó. Về tín dụng tư nhân, thị trường cho vay trực tiếp trên toàn cầu ước tính khoảng 2 nghìn tỷ USD.

Trong phân khúc này, GFSR xác định tài trợ cơ sở hạ tầng AI là một lĩnh vực tập trung hơn nữa. Kể từ năm 2025, đầu tư của các công ty điện toán đám mây quy mô lớn ngày càng được chuyển hướng thông qua các thỏa thuận tài chính vòng tròn — các cấu trúc trong đó các nhà phát triển, nhà sản xuất chip và các công ty công nghệ đồng thời đóng vai trò là khách hàng, nhà đầu tư và nhà tài trợ của nhau. GFSR đánh giá rủi ro ổn định tài chính hiện tại từ sự kết nối này là khiêm tốn, mặc dù các cấu trúc tài chính tiếp tục mở rộng và tính thiếu minh bạch của chúng tự nó là một nguồn rủi ro. Các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro thông qua các hạn mức tài trợ cho các phương tiện tín dụng tư nhân đối mặt với rủi ro rút vốn trong điều kiện căng thẳng, và thông qua các danh mục trái phiếu và sổ sách phái sinh sẽ hấp thụ các khoản lỗ nếu các giả định của các công ty điện toán đám mây quy mô lớn về tuổi thọ hữu ích của cơ sở hạ tầng của họ tỏ ra quá lạc quan.

Lộ trình giảm phát

Thị trường đã dự đoán việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn trong nửa đầu năm, nhưng cú sốc năng lượng đã làm đình chỉ những kỳ vọng đó. IMF lưu ý rằng những lo ngại về lạm phát đình trệ đã thắt chặt điều kiện cho vay và thu hẹp biên lợi nhuận đồng thời trên nhiều thị trường. Ông Gourinchas cảnh báo về nguy cơ kỳ vọng lạm phát có thể bị mất ổn định nếu vòng xoáy giá cả - tiền lương diễn ra - một rủi ro mà kịch bản bất lợi của IMF giả định sẽ phần nào xảy ra, với kỳ vọng lạm phát một năm tới tăng tới 50 điểm cơ bản ở các nền kinh tế phát triển và 90 điểm cơ bản ở các thị trường mới nổi (ngoại trừ Trung Quốc).

Việc định giá lại chi phí tiền gửi và huy động vốn mà nhiều mô hình biên lợi nhuận kỳ hạn đã giả định sẽ bình thường hóa vào năm 2026 giờ đây có vẻ ít chắc chắn hơn; trong kịch bản bất lợi, lộ trình giảm phát lẽ ra sẽ hỗ trợ điều đó đã không xảy ra. Ông Gourinchas giải thích sự khác biệt về cấu trúc so với tình trạng giảm phát hậu đại dịch: “Sự tăng vọt năm 2022 phản ánh đường cung tổng hợp dốc bất thường, do các nút thắt về nguồn cung, cho phép giảm phát với tổn thất sản lượng hạn chế. Phân tích của chúng tôi cho thấy đường cung hiện nay phẳng hơn nhiều, khiến bất kỳ chính sách giảm phát nào do ngân hàng trung ương thực hiện đều tốn kém hơn về mặt thất nghiệp.” GFSR cũng lưu ý rằng mối quan hệ phòng ngừa rủi ro truyền thống giữa cổ phiếu và trái phiếu đã bị phá vỡ kể từ năm 2020, loại bỏ sự bù trừ quản lý tài sản - nợ mà các nhà quản lý kho bạc và danh mục đầu tư của ngân hàng trước đây đã dựa vào.

Khung đánh giá rủi ro tăng trưởng của IMF chuyển đổi bức tranh ổn định tài chính tổng thể thành các xác suất. Trong điều kiện tài chính hiện tại, GFSR nhận thấy rằng tăng trưởng toàn cầu trong một năm tới có thể giảm xuống dưới 0,75% với xác suất 5%. Trong kịch bản xấu nhất, rủi ro tăng trưởng giảm thêm 1,2 điểm phần trăm, xuống mức âm 0,5%. Các kịch bản này đưa ra một khung phân tích để chuẩn bị hơn là một dự đoán. Vị thế vốn và thanh khoản của ngành ngân hàng cung cấp một vùng đệm mà không tồn tại trong các giai đoạn căng thẳng trước đây. Các ngân hàng trung ương vẫn giữ khả năng triển khai các công cụ thanh khoản cùng với các quyết định về lãi suất. Điều đã thay đổi là không gian tài chính để tái cấp vốn cho các ngân hàng hoặc hấp thụ các khoản lỗ trên quy mô toàn hệ thống. Như ông Adrian đã lưu ý tại cuộc họp báo của IMF: “Trong 5 hoặc 6 năm qua, các chính phủ thường can thiệp để hỗ trợ ổn định tài chính bằng không gian chính sách, nhưng không gian chính sách đã bị rút cạn ở nhiều quốc gia.” Khung phân tích của quỹ là nhất quán: khả năng phục hồi trong ngành ngân hàng, hạn chế trong bối cảnh.