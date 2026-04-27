Các nhà băng “chốt” kế hoạch lợi nhuận, chia cổ tức thế nào qua mùa họp cổ đông?

VPBank tham vọng lãi trên 41.000 tỷ đồng, chia cổ tức 5%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đã thông qua kế hoạch kinh doanh tham vọng với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước; dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%, đi cùng với quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 40%; tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ theo Thông tư 31 dưới 2,5%.

Cổ đông của VPBank cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 từ 79.339 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng. Song song với kế hoạch tăng vốn, Đại hội cổ đông của VPBank cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

SHB xây dựng 2 kịch bản kế hoạch kinh doanh

Tại Đại hội đồng cổ đông năm nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản, được xây dựng trên cơ sở hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước phân bổ.

Ở kịch bản cơ sở , trong trường hợp tăng trưởng tín dụng tối đa 10,2%, dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đạt 681.703 tỷ đồng. Trên nền tảng này, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 17.655 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 974.773 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 9%.

Trong kịch bản tích cực, nếu hạn mức tăng trưởng tín dụng ở mức 16%, dư nợ có thể đạt 716.148 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó dự kiến đạt 19.165 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến tăng 15%, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Tại đại hội, SHB cũng trình các cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, trong đó 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt. Nguồn chi trả từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, tương ứng khoảng 8.550 tỷ đồng.

Theo đó, trong năm 2026, ngân hàng dự kiến tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành gần 534,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 10%. Qua đó, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 5.343 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31-12-2025, vốn điều lệ của SHB đạt 45.942 tỷ đồng. Dự kiến khi thực hiện xong phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ ngân hàng sẽ đạt gần 58.786 tỷ đồng.

ACB tăng trưởng thận trọng gắn với chất lượng tài sản

Đại hội đồng cổ đông năm nay của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2026 ở mức 22.338 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản đến cuối 2026 tăng 16% so với đầu năm nay.

Về phân phối lợi nhuận năm 2025, ngân hàng dự kiến chia cổ tức 20%, gồm 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt với tổng số tiền 10.273 tỷ đồng. Sau chia, dự kiến ACB còn 14.924 tỷ đồng lợi nhuận còn lại.

Cụ thể, ACB dự kiến phát hành thêm 667,77 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 13%. Thời gian thực hiện trong quý II-2026. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 21.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng.

MB trình kế hoạch kinh doanh năm 2026, mục tiêu lãi gần 40.000 tỷ đồng

Tại đại hội năm nay, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 39.400 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 15% so với năm 2025, đồng thời kỳ vọng có thể đạt mức tăng trưởng lên tới 20% trong điều kiện thuận lợi.

Song song với mục tiêu lợi nhuận, ngân hàng đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng mạnh mẽ: Tổng tài sản dự kiến tăng 28%, tiến sát mốc 2 triệu tỷ đồng; huy động vốn tăng khoảng 30%; dư nợ tín dụng tăng khoảng 30%, phù hợp với hạn mức của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%. Các chỉ số hiệu quả tiếp tục duy trì ở mức cao, với ROE dự kiến đạt 20-21%, ROA khoảng 2% và tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) dưới 28%.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, MB trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng thông qua 3 cấu phần: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%; chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%; phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, MB dự kiến chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 25%, bao gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu, với tổng giá trị khoảng 20.137 tỷ đồng.

VIB đặt mục tiêu tăng 27% lợi nhuận

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11.500 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2025. Cùng với đó, VIB dự kiến tăng trưởng tín dụng 15%, ước đạt 439.968 tỷ đồng; tăng trưởng huy động 26%, ước đạt 415.968 tỷ đồng. Tổng tài sản của ngân hàng ước tăng 15% so với năm trước, lên hơn 637.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3% (vào cuối năm 2025 là 2,2%).

Đại hội cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức 9% bằng tiền mặt và phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 34.040 tỷ đồng lên tối đa 37.354 tỷ đồng, tương đương tăng 9,74%, qua 2 hình thức. Cụ thể, nhà băng dự kiến sẽ phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 9,5% và 8 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong năm 2025 (không thu tiền từ người lao động).

Sacombank đặt kế hoạch lợi nhuận 8.100 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6,2% so với kết quả thực hiện năm 2025, thấp hơn 45% so với kế hoạch năm trước (14.650 tỷ đồng).

Ngân hàng dự kiến tổng tài sản năm 2026 sẽ tăng 10,2%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng mục tiêu đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 11,7% hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao), tổng huy động dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10,2%); mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 5%. Đáng chú ý, cũng tại đại hội, ngân hàng đã trình phương án đổi tên thành "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc" và thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính.

Techcombank dự kiến lãi 35.000-37.500 tỷ đồng

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông được công bố, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trình 2 kịch bản lợi nhuận trước thuế là 37.500 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2025, và 35.000 tỷ đồng, tăng 7,6%, tùy theo diễn biến tình hình xung đột Trung Đông.

Ở cả hai kịch bản, dư nợ tín dụng được giữ nguyên theo hạn mức Ngân hàng Nhà nước phê duyệt là 849.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2025.

Về phương án tăng vốn điều lệ, Techcombank dự kiến phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu ESOP trong năm nay với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 170 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 70.862 tỷ đồng, lên 71.032 tỷ đồng. Techcombank không chia cổ tức trong năm 2026, ưu tiên tái đầu tư nguồn lực vào các chương trình tăng trưởng dài hạn.

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận vượt 10.000 tỷ đồng

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được công bố, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận ngân hàng riêng lẻ đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 10%.

Cùng với đó, tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 15%, đưa tổng dư nợ lên 360.000 tỷ đồng, tăng trưởng huy động đạt 16% với tổng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 391.000 tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất mục tiêu đạt 600.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2,5%, tương đương mặt bằng toàn ngành trong năm 2026.

Về phương án chia cổ tức trong năm 2026, TPBank dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%/cổ phiếu (tức mỗi cổ phiếu nhận được 500 đồng). Nguồn chi trả là từ lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Ngoài ra, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 27.740 tỷ đồng lên tối đa 32.900 tỷ đồng qua 2 hình thức là phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.