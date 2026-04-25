Lãnh đạo Ngân hàng Việt Á nói về việc giá cổ phiếu giao dịch quanh 10.000 đồng, giải thích lý do dòng tiền âm

Liên quan đến diễn biến giá cổ phiếu, lãnh đạo VietABank cho rằng mức giá hiện tại chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực của ngân hàng.

Theo Chủ tịch VietABank Phương Thành Long, giá trị sổ sách của cổ phiếu VietABank hiện vào khoảng 13.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá thị trường chỉ dao động quanh mệnh giá (10.000 đồng) và chưa thực sự tích cực. Lãnh đạo cho rằng điều này một phần phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến chung của thị trường trong thời gian qua, bao gồm cả yếu tố thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, ông Long đánh giá biên độ dao động giá cổ phiếu của VietABank thời gian qua không lớn so với nhiều tổ chức khác trên thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp và ngân hàng. Trong bối cảnh một số cổ phiếu có thể biến động rất mạnh, thậm chí giảm 50–70%, thì cổ phiếu VietABank chỉ biến động quanh mức 13.000 – 10.000 đồng, tương ứng với mức thay đổi khoảng 30%. Điều này cho thấy tính ổn định cao hơn, nhưng đồng thời cũng phản ánh việc thiếu những nhịp tăng trưởng mạnh mẽ.

Ban lãnh đạo nhận định rằng sự ổn định là một yếu tố tích cực, tuy nhiên trong thời gian tới ngân hàng cần có những bước đi mạnh mẽ hơn để tạo sức hấp dẫn đối với cả cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư mới.

Để cải thiện điều này, ông Long cho biết ban lãnh đạo ngân hàng sẽ tăng cường hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR), trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ trực tiếp tham gia điều hành và đảm nhiệm vai trò trưởng ban. Mục tiêu là đẩy mạnh truyền tải thông tin, chính sách và hoạt động của ngân hàng đến nhà đầu tư, qua đó giúp thị trường hiểu rõ hơn về giá trị và tiềm năng của ngân hàng.

Giải đáp lo ngại của cổ đông về việc nợ xấu có thể gia tăng trong thời gian tới kéo theo áp lực trích lập dự phòng rủi ro, ảnh hưởng tới việc hoàn thành mục tiêu lợi nhuận khoảng 1.900 tỷ đồng trong năm 2026, ông Nguyễn Văn Trọng – Tổng Giám đốc VietABank – cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng với mức tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2025. Năm trước, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận hơn 1.600 tỷ đồng, còn năm nay mục tiêu là 1.935 tỷ đồng. Theo ông Long, đây là mục tiêu có tính thách thức trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tuy nhiên đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu năm.

Ban điều hành xác định rõ từng quý phải hoàn thành kế hoạch riêng để đảm bảo tiến độ năm. Trong quý I/2026, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, bao gồm cả chỉ tiêu thu phí dịch vụ. Kết quả, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 26% kế hoạch năm, tương đương 508 tỷ đồng lợi nhuận. Ước tính đến hết tháng 4, lợi nhuận đạt khoảng 614 tỷ đồng. Trong quý II, ngân hàng đặt mục tiêu đạt gần 900 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch cả năm.

“Trong 6 năm qua, chúng tôi chưa năm nào không hoàn thành kế hoạch được giao. Do đó, chúng tôi tự tin năm 2026 sẽ hoàn thành kế hoạch, thậm chí phấn đấu vượt mốc 2.000 tỷ đồng lợi nhuận”, ông Trọng chia sẻ thêm.

Liên quan đến chất lượng tài sản, ông Nguyễn Văn Trọng – Tổng Giám đốc VietABank – cho biết tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đến cuối quý I/2026 ở mức 1,29%, giảm so với 1,31% cùng kỳ năm trước. Ngân hàng đã trích lập dự phòng đầy đủ đối với các khoản nợ từ nhóm 4 trở lên. Do đó, trong trường hợp các khoản nợ này chuyển nhóm lên nhóm 5 thì cũng không gây tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh, bởi kế hoạch trích lập đã được tính toán từ đầu năm.

Theo ông Trọng, việc trích lập dự phòng được xây dựng chi tiết theo từng nhóm nợ (nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5), vì vậy không làm ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Đối với tín dụng bất động sản, lãnh đạo VietABank cho biết danh mục cho vay hiện được phân bổ khá cân đối giữa các lĩnh vực như bất động sản, sản xuất, xuất khẩu, khu công nghiệp… và luôn tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong năm 2026, ngân hàng định hướng hạn chế cấp tín dụng đối với các dự án bất động sản mới, đặc biệt là với khách hàng mới; thay vào đó, chỉ tiếp tục tài trợ các dự án đã được cấp tín dụng trước đó để hỗ trợ quá trình bán hàng.

Song song, ngân hàng sẽ tập trung nhiều hơn vào nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đồng thời phát triển các sản phẩm dịch vụ đi kèm nhằm gia tăng nguồn thu ngoài lãi.

Về tăng trưởng tín dụng, ông Phương Thành Long cho biết ngân hàng được phân bổ hạn mức tăng trưởng khoảng 9,18% trong năm 2026. Với dư nợ hiện khoảng 89.000 tỷ đồng, ngân hàng kỳ vọng sẽ nâng quy mô lên trên 100.000 tỷ đồng, qua đó cải thiện vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần.

Ở góc độ hiệu quả hoạt động, lãnh đạo ngân hàng cho biết chi phí vận hành mỗi năm vào khoảng 1.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí nhân sự, quản trị và vận hành, được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hiện ở mức 32%, thấp hơn mức trung bình của thị trường (khoảng 35–36%). Mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục tối ưu chi phí, đưa CIR xuống dưới 30% thông qua chuyển đổi số, tự động hóa và tinh gọn bộ máy.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về định hướng điều hành, ông Phương Thành Long cho biết ngân hàng sẽ tập trung vào 5 trụ cột chính trong năm 2026. Thứ nhất là chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ, giảm phụ thuộc vào tín dụng trong bối cảnh biên lãi thuần thu hẹp. Thứ hai là tăng cường năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ và huy động vốn cấp 2, đồng thời tìm kiếm nguồn vốn quốc tế từ các tổ chức đầu tư. Theo tiết lộ của ông Long, trong tháng 5 tới, ngân hàng có thể công bố thông tin liên quan đến một số đối tác nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngân hàng.

Thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư nền tảng công nghệ. Thứ tư là nâng cao hình ảnh thương hiệu, cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Và thứ năm là phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để thu hút và giữ chân nhân sự.

Liên quan đến chính sách cổ tức – một nội dung được nhiều cổ đông quan tâm – ông Phương Thành Long cho biết ngân hàng duy trì mức cổ tức khoảng 15% bằng cổ phiếu trong những năm gần đây. Tuy nhiên, do quy mô còn nhỏ so với nhiều ngân hàng trên thị trường, việc giữ lại một phần lợi nhuận để tăng vốn là cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một cổ đông khác đặt câu hỏi về tác động của căng thẳng địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông. Trả lời, Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết danh mục khách hàng của VietABank không có nhiều khách hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khu vực này, do đó tác động trực tiếp là không đáng kể. Tuy nhiên, các yếu tố gián tiếp như biến động lãi suất, tỷ giá và thị trường tài chính toàn cầu vẫn có ảnh hưởng nhất định đến hệ thống ngân hàng nói chung.

Ngân hàng đã xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, thường xuyên theo dõi và cập nhật các kịch bản ứng phó. Đồng thời, kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 3.100 tỷ đồng cũng là một trong những giải pháp mang tính căn cơ nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Ban lãnh đạo cũng bày tỏ niềm tin vào khả năng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng như sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam.

Đối với vấn đề dòng tiền kinh doanh âm trong quý I, lãnh đạo VietABank giải thích đây là âm trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ do ngân hàng tăng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, tức là dòng tiền ra cho hoạt động đầu tư lớn hơn dòng tiền vào trong kỳ. Đây là biến động mang tính kỹ thuật, không ảnh hưởng đến lợi nhuận hay hiệu quả hoạt động.

Ở mảng ngân hàng số, VietABank cho biết trong hai năm qua đã ưu tiên đầu tư mạnh vào công nghệ. Năm 2025, ngân hàng đã hoàn thiện ứng dụng dành cho khách hàng cá nhân. Sang năm 2026, ngân hàng tiếp tục triển khai nền tảng số dành cho khách hàng doanh nghiệp, dự kiến ra mắt trong năm, hướng tới đáp ứng xu hướng thanh toán và giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến.

Trước câu hỏi về diễn biến lãi suất, ban lãnh đạo cho biết thị trường thời gian qua có sự biến động, đặc biệt từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026. Tuy nhiên, VietABank không chịu nhiều áp lực do đã chủ động cơ cấu nguồn vốn từ trước, với tỷ trọng huy động kỳ hạn dài (trên 12 tháng) chiếm khoảng 35–40%. Điều này giúp ngân hàng giảm áp lực chi phí vốn khi lãi suất thị trường tăng.

Đồng thời, ngân hàng cũng tuân thủ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc giữ ổn định lãi suất huy động, qua đó góp phần duy trì mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.