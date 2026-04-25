Ông Hồ Hùng Anh: Bất kỳ bất động sản nào kể cả rơi vào nợ xấu thì sau 2-3 năm, Techcombank có thể thu hồi toàn bộ tiền, ít nhất là gốc

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 25/4, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank cho biết Techcombank luôn duy trì một chiến lược "low risk, high return", luôn tập trung vào những lĩnh vực làm thế nào để rủi ro thấp nhất và có thể mang lại giá trị lợi nhuận cao nhất.

Trong đó, Techcombank luôn tìm cách để có được huy động vốn giá rẻ, bền vững. Suốt những năm qua, Techcombank rất kiên trì với việc tạo ra những dòng tiền giá rẻ như CASA, rồi tạo ra những sản phẩm như Sinh Lời Tự Động. Hoặc Techcombank rất tập trung vào những mảng liên quan đến tăng về phí, phát triển phí thông qua các công ty như mảng TCBS, phí thu về trái phiếu,..., rồi tập trung phát triển mở rộng công ty bảo hiểm,...

"Việt Nam là một đất nước đang phát triển với những kỳ vọng rất lớn. Techcombank cũng thực hiện phân tích các lĩnh vực kinh tế có tiềm năng phát triển và năng lực. Đương nhiên chúng tôi lựa chọn những lĩnh vực kinh tế có tiềm năng và khả năng mà chúng tôi có thể làm tốt nhất", Chủ tịch Techcombank cho biết.

Về lĩnh vực bất động sản, ông Hùng Anh đánh giá đây là lĩnh vực đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam rất lớn trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục đóng góp. Đây là lĩnh vưc rất nhiều tiềm năng lẫn rủi ro. Nhưng trong vòng 5-10 năm nữa, bất động sản vẫn là một lĩnh vực sẽ phát triển ở Việt Nam. Vấn đề là chúng ta sẽ kiểm soát rủi ro như thế nào.

Đối với Techcombank, ngân hàng chỉ lựa chọn những dự án thực sự thanh khoản tốt, pháp lý đầy đủ, chỉ tập trung vào việc khai thác và dựa trên những khách hàng tốt, kể cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Techcombank không cho vay, tài trợ những dự án pháp lý không đầy đủ, cũng như không tài trợ những dự án có thể thiếu tính thanh khoản.

Liên quan đến vay cá nhân, danh mục đầu tư đang giữ lớn nhất của khách hàng cá nhân hiiện nay bản chất là bất động sản. Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank trong lĩnh vực bất động sản ở cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp luôn nằm ở mức dưới 1%. Tỷ lệ thu hồi vốn thực tế là Techcombank thu hồi toàn bộ 100%.

"Bất kỳ bất động sản nào, kể cả rơi vào nợ xấu, sau khoảng 2-3 năm Techcombank thu hồi toàn bộ tiền, ít nhất là gốc", ông Hùng Anh nói.