Loạt ngân hàng sắp được thành lập

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Vietcombank đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại do ngân hàng này sở hữu 100% vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam.

Theo tờ trình được thông qua, ngân hàng mới dự kiến được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Vietcombank nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, với thời hạn hoạt động tối đa không quá 99 năm, tùy thuộc vào giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, quy mô vốn điều lệ ban đầu của ngân hàng này dự kiến ở mức 3.000 tỷ đồng – tương đương với một ngân hàng quy mô nhỏ trên thị trường. Tuy nhiên, mức vốn này phản ánh định hướng xây dựng một định chế tài chính chuyên biệt, tập trung phục vụ các hoạt động tài chính quốc tế ngay từ giai đoạn đầu, thay vì phát triển theo mô hình ngân hàng thương mại truyền thống.

Về định hướng hoạt động, ngân hàng dự kiến sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính cốt lõi cho các thành viên trong IFC, bao gồm mở tài khoản thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán và các giải pháp tài chính liên quan. Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ triển khai các nghiệp vụ quan trọng như kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh, bao thanh toán, phát hành thư tín dụng (L/C) và tài trợ thương mại, phục vụ các giao dịch xuyên biên giới – một trong những nhu cầu cốt lõi của các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong môi trường tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, ngân hàng này còn hướng tới phục vụ các tổ chức tài chính, công ty fintech, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư nước ngoài tham gia IFC, thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế và khung pháp lý đặc thù của trung tâm.

Theo Vietcombank, việc hiện diện tại IFC thông qua một ngân hàng 100% vốn sẽ giúp ngân hàng tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đồng thời mở ra thêm một kênh triển khai các hoạt động ngân hàng mang yếu tố quốc tế trong khuôn khổ pháp lý riêng, từ đó nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực.

Không chỉ Vietcombank, làn sóng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế cũng đang được nhiều ngân hàng trong nước đẩy mạnh. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, SHB đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn trong nước tại VIFC. Theo Ban lãnh đạo ngân hàng, việc thành lập ngân hàng con này nhằm phục vụ chiến lược dài hạn, mở rộng hoạt động ra thị trường tài chính quốc tế và từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động theo chuẩn hiện đại.

Việc tham gia VIFC được kỳ vọng sẽ giúp SHB mở rộng kênh huy động vốn, thúc đẩy quá trình hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tận dụng các cơ chế ưu đãi về thuế cũng như khung pháp lý riêng của trung tâm. Theo tờ trình, Hội đồng quản trị sẽ được ủy quyền quyết định các nội dung cụ thể như tên gọi, vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức, nhân sự, đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai các thủ tục cần thiết để đưa ngân hàng vào hoạt động theo quy định.

Tương tự, HDBank cũng đã được cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Theo định hướng của ngân hàng, đây là bước đi nhằm phù hợp với chiến lược mở rộng mạng lưới, gia tăng nhận diện thương hiệu không chỉ trong nước mà còn ở khu vực và quốc tế.

Đồng thời, việc hiện diện tại trung tâm cũng được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối để HDBank xây dựng hệ sinh thái tài chính – công nghệ, kết nối với các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế, qua đó hỗ trợ cho chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Hội đồng quản trị ngân hàng cũng được giao quyền quyết định các vấn đề liên quan như tên gọi, vốn điều lệ cụ thể, địa điểm đặt trụ sở chính và các nội dung khác của ngân hàng mới.

Tại đại hội năm nay, TPBank cũng đã thông qua tờ trình thành lập ngân hàng con 100% vốn tại VIFC (TP HCM), đồng thời thực hiện một số thay đổi về nhân sự cấp cao. Theo kế hoạch, TPBank đang nghiên cứu phương án thành lập ngân hàng thành viên với vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng trong khuôn khổ Trung tâm tài chính quốc tế.

Định hướng này được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng tận dụng cơ chế đặc thù của VIFC để thử nghiệm các mô hình tài chính mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như fintech, dịch vụ tài chính xuyên biên giới, qua đó mở rộng không gian tăng trưởng trong dài hạn.

Trong khi đó, Nam A Bank cũng đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước tại VIFC, nhằm triển khai chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế. Với vai trò là nhà đầu tư chiến lược tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM, lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng bước đi này sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu trên bản đồ tài chính khu vực, đồng thời đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam.

Gần đây, LPBank cũng đã bổ sung tờ trình quan trọng trình ĐHĐCĐ thường niên 2026, trong đó đáng chú ý là chủ trương thành lập ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do LPBank sở hữu 100% vốn để hoạt động tại VIFC.

Theo định hướng, pháp nhân mới này sẽ tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như dịch vụ tài chính quốc tế, quản lý tài sản, tư vấn đầu tư và đặc biệt là quản lý, đầu tư tài sản số. Bên cạnh đó, việc hiện diện tại VIFC cũng được kỳ vọng giúp LPBank đa dạng hóa nguồn thu ngoài mô hình ngân hàng truyền thống, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời mở rộng khả năng huy động nguồn vốn trung – dài hạn từ các đối tác chiến lược quốc tế với chi phí tối ưu.