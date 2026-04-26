Vietcombank, VietinBank và BIDV sẽ dùng gần 50.000 tỷ để trả cổ tức năm 2025

Quang Hưng | 26-04-2026 - 09:46 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng 24/4, Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 với tổng số tiền chia cổ tức gần 50.000 tỷ đồng.

Tuần qua, ba ngân hàng lớn nhất hệ thống là Vietcombank, BIDV và VietinBank đồng loạt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Một trong những nội dung đáng chú ý được ĐHĐCĐ cả ba ngân hàng thông qua là kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Tại Vietcombank, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của ngân hàng này năm 2025 đạt hơn 34.506 tỷ đồng, sau khi điều chỉnh tăng từ các năm trước, tổng lợi nhuận phân phối đạt khoảng 34.526 tỷ đồng.

Ngân hàng thực hiện trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 10% (khoảng 3.452 tỷ đồng), tiếp tục trích Quỹ đầu tư phát triển 25% (khoảng 7.768 tỷ đồng) và Quỹ khen thưởng, phúc lợi hơn 2.974 tỷ đồng. Đáng chú ý, Vietcombank không trích lập Quỹ dự phòng tài chính do quỹ này đã đạt mức tối đa theo quy định.

Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại khoảng 20.331 tỷ đồng và sẽ được sử dụng toàn bộ để chia cổ tức. Tuy nhiên, phương án này cần phải chờ phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Tại đại hội vừa qua, VietinBank đã trình tới các cổ đông và được thông qua phương án dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (hơn 16.200 tỷ đồng) để chia cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ cho ngân hàng. Tuy nhiên, phương án này cần phải chờ phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

HĐQT ngân hàng trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 chính thức trên cơ sở ý kiến phê duyệt của Cơ quan Nhà nước.

Đây không phải là kế hoạch mới của VietinBank. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm trước, ngân hàng đã đề xuất các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương cho phép được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm của giai đoạn 2024 - 2028 để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Đại hội đồng cổ đông BIDV cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với trọng tâm tiếp tục tăng cường năng lực tài chính và bổ sung vốn điều lệ.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 28.445 tỷ đồng, sau điều chỉnh nâng tổng lợi nhuận chưa phân phối lên 28.459 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến trích lập các quỹ với tổng giá trị hơn 15.179 tỷ đồng, bao gồm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi.

Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại đạt khoảng 13.279 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh thêm phần chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận còn lại trước khi chia cổ tức ở mức 13.205 tỷ đồng. Toàn bộ phần lợi nhuận này dự kiến được sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ theo phê duyệt của cơ quan quản lý.

Ngân hàng cũng cho biết sẽ giao Hội đồng quản trị triển khai phương án phân phối lợi nhuận và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, cũng như hình thức chi trả cổ tức sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, tổng số tiền Vietcombank, BIDV và VietinBank dự kiến sử dụng để trả cổ tức năm 2025 lên tới gần 50.000 tỷ đồng. Kế hoạch trả cổ tức của cả ba ngân hàng này đều cần phải chờ phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Vietcombank: Ngân hàng đang chờ phê duyệt các phương án trả cổ tức khoảng 44.500 tỷ đồng

Thu nhập vãng lai từ 5 triệu bị trừ thuế 10%: Có làm khó người dân?

Lãnh đạo VietinBank: Dự kiến chuyển nhượng toà tháp trụ sở chính VietinBank Tower trong nửa đầu năm 2026

Giá vàng tuần qua (20/4 - 26/4): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm, mất tới 2,5 triệu đồng/lượng

Làn sóng giảm lãi suất huy động tiếp tục lan rộng

SACOMBANK và Vingroup ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Cập nhật KQKD ngân hàng quý 1/2026 đến ngày 26/4: MB đang tạm dẫn đầu toàn ngành, một nhà băng tăng lợi nhuận tới 188%

